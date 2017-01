'Manchester by the Sea' domina premios del Sindicato de Actores

LOS ÁNGELES

La cinta Manchester by the Sea, con cuatro postulaciones, es la máxima nominada a los premios del Sindicato de Actores (SAG) de Estados Unidos, cuyos ganadores serán anunciados el próximo domingo.

A esta película le siguieron Fences y Moonlight, con tres nominaciones cada una.

En tanto que en las categorías de televisión cinco programas empataron con tres nominaciones: The Crown, Game of Thrones, The People v. O.J. Simpson: American Crime Story, Stranger Things y Westworld.

Los ganadores de la 23 entrega anual de premios del SAG se darán a conocer en una ceremonia a efectuarse en el auditorio Shrine de Los Ángeles.

Decenas de estrellas del cine y la televisión estadunidense recorrerán la alfombra roja de estos galardones, en los que este año el premio a la trayectoria se le entregará a la actriz Lily Tomlin.

Desde la primera entrega de los premios SAG, en 1995, se han entregado 952 estatuillas.

hch