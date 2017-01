Efemérides: Nick Mason, baterista de Pink Floyd, llega a los 73

CIUDAD DE MÉXICO.

Un 27 de enero nacieron el bailarín Mikhail Baryshnikov, los músicos Elmore James, Mike Patton (Faith No More), Janick Gers (Iron Maiden), Tricky y Nick Mason (Pink Floyd), el cineasta Montxo Armendáriz, las actrices Mimi Rogers y Bridget Fonda, el actor James Cromwell y los cantantes Leonel García, Bibi Gaytán y Edith Márquez; además murieron los actores Louis de Funés, Lili Palmer, Mari Carmen Prendes, Claude Akins y Paco Maestre, así como la cantante Mahalia Jackson y María José de Saboya, última reina de Italia.

1832.- Nace en Gran Bretaña el escritor, fotógrafo, lógico, matemático y diácono anglicano Lewis Carroll, cuyo verdadero nombre es Charles Lutwidge Dodgson. Es autor de “Alicia en el país de las maravillas”, “Alicia al otro lado del espejo”, “Silvia y Bruno”, “Euricles y sus rivales modernos” y el poema narrativo “La caza del snark”, así como textos de matemáticas, entre otros. Muere el 14 de enero de 1898.

1918.- Nace en Mississippi el guitarrista de blues Elmore James, conocido también como “Elmo” o “Joe Willie”. Moderniza el blues de su estado y aunque nace en el sur, se le considera un músico de Chicago, donde graba su primer disco, desarrolla su estilo y sonido inconfundibles. Destacan temas como “The sky is crying”, “Dust my broom” y “Shake your money maker”. Muere el 24 de mayo de 1963.

1921.- Nace la actriz estadunidense Donna Reed en Iowa. Destaca en las décadas de los 40 y 50 con filmes como “Qué bello es vivir” y “De aquí a la eternidad”, por el que en 1951 gana un Óscar como Mejor Actriz de Reparto. En televisión protagonizó “The Donna Reed show” y actuó en series como “Dallas”. Muere el 14 de enero de 1986.

1924.- Nace en India el actor Sabu Dastagir. En 1937 debuta con el protagónico “Sabú-Toomai, rey de los elefantes” , tres años después actúa en Inglaterra en “El ladrón de Bagdad”. Luego forma parte del equipo artístico formado por María Montez y Jon Hall. En los 50 deja Hollywood para irse a Europa, donde trabaja en cine con Vittorio de Sica. Muere el 2 de diciembre de 1963, en California.

1925.- Con la presentación de la opereta “Madam Pompadour” de Leo Fall, se inaugura el teatro Alcázar de Madrid. Cuatro años antes comenzó su construcción a cargo de Eduardo Sánchez Eznarriaga. Al principio se le conoce como Palacio de los Recreos y alberga un teatro, una sala de fiestas y salones para tertulia.

1926.- Nace la actriz sueca Ingrid Thulin, comienza su carrera en teatro antes de participar en cine bajo las órdenes, principalmente, del director Ingmar Bergman. Actúa en "Las fresas salvajes", "Gritos y susurros", "El rostro", "El silencio", "La hora del lobo", "Los comulgantes" y "Los cuatro jinetes del Apocalipsis". Muere el 7 de enero de 2004.

1930.- Nace el cantante estadunidense de rythm and blues Bobby Bland, conocido como “el león del blues”. Graba canciones como “I pity the fool”, “Turn on your love light” y “Sunday morning love”, bajo la firma de la disquera Duke/Peacock. Miembro de los salones de la Fama del Blues y del Rock and Roll. Muere el 23 de junio de 2013.

1936.- Nace el actor estadunidense Troy Donahue, cuyo nombre real es Merle Johnson. Trabaja en películas como "Parrish" y "Susan Slade". Tiene una participación especial en el filme de Francis Ford Coppola "El padrino II". Muere el 2 de septiembre de 2001.

1940.- Nace el actor, director y activista estadunidense James Cromwell, nominado como Mejor Actor de Reparto por el filme "Babe, el cerdito valiente". Igualmente participa en filmes como “La milla verde”, El escándalo de Larry Flint”, “Star Trek VIII: Primer contacto”; en series como “Citizen Baines”, “ER” y “West wing”, así como en decenas de obras de teatro, donde también ha trabajado como director.

1944.- Nace el británico Nick Mason, fundador y baterista del grupo Pink Floyd. Es el único de los integrantes originales que permanece en la banda desde su inicio y el que ha participado en todos sus discos. Toca y produce discos de artistas como Gong, Robert Wyatt y Steve Hillage, además de lanzar dos álbumes en solitario. Es corredor amateur de automóviles.

1948.- Nace el bailarín, director artístico y coreógrafo ruso nacionalizado estadunidense Mikhail Nikolaievich Baryshnikov. Conocido como el mejor bailarín del siglo XX, comienza con ballet clásico y luego se decanta por el moderno. Funda el White Oak Dance Project y el Centro de las Artes en Nueva York. Actúa en filmes como “Paso decisivo” y “Sol de medianoche”; la obra de teatro “Metamorfosis”, y en la serie "Sex and the city".

1948.- Se vende el primer grabador de cinta magnética que es utilizada para reproducir y/o grabar sonido. La multinacional química alemana BASF (Badische Anilin und Soda Fabrik) exhibe en 1935 las primeras cintas magnéticas de plástico en la Exposición Radiotécnica de Berlín.

1949.- Nace el director español Ja ramón “Montxo” Armendáriz, quien filma “Tasio”, "Las cartas de Alou", "Historias del Kronen", "Secretos del corazón" y "Obaba”.

1950.- Nace el músico Seth Justman. Tecladista de la J. Geils Band, una de las bandas de más éxito en los años 70 recordada por temas como "Centerfold", "Give It to me" y "Must of got lost".

1951.- Nace Brian Downey, baterista irlandés de la agrupación Thin Lizzy, con la que graba discos como "Thin Lizzy" y "Vagabonds of the western world"; permanece en la banda hasta su disolución, en 1983. También toca con Sugar Shack, Orphanage y otras bandas de blues.

1955.- Se edita el primer sencillo que lanza a la fama al llamado "rey del rock", Elvis Presley, Heartbreak Hotel, que se convierte en el primer número uno del artista en el Billboard.

1956.- Nace la actriz estadunidense Mimi Rogers. Alcanza la fama con su participación en la película "Someone to watch over me". Produce varios filmes para televisión y es una jugadora de póquer competitivo. También conocida por su matrimonio de tres años con el actor Tom Cruise, a quien introduce en la Cienciología.

1957.- Nace Janick Gers, uno de los tres guitarristas del grupo británico de heavy metal Iron Maiden. Destaca como compositor, por sus solos rápidos y agresivos, así como por su enérgica presencia en el escenario. También forma parte de bandas como Fish, White Spirit y Gillan.

1961.- Nace la tecladista, guitarrista y cantante Gillian Gilbert. Integrante de New Order, grupo formado en los 70 del disuelto Joy Division y al que entra cuando muere su líder, Ian Curtis, en 1980; ahí toca hasta 2001.Esposa del baterista Stephen Morris, con quien después forma el grupo The other two y remezcla dos temas para un álbum de Nine inch nails. Participa en 2016 con el dúo Koishii & Hush.

1964.- Nace la actriz estadunidense Bridget Fonda. Hija del actor Peter Fonda, nieta de Henry Fonda y sobrina de Jane Fonda. Debuta en cine en “Easy rider” de 1969. Actúa en películas como “Escándalo”, "El padrino", "Atrapada", "El cielo no puede esperar", "El beso del dragón" y "La reina de las nieves". En 2003 se retira.

1965.- Nace el actor, guionista, productor y director británico Alan Cumming, nacionalizado estadunidense. Se forma en la compañía de teatro Royal Shakespeare y luego con el Teatro Royal Nacional. Participa en obras en Broadway como “Cabaret”, series como “The L Word” y “The good wife”, además de cintas como “X-Men 2” y “Ojos bien cerrados”.

1968.- Nace el cantante, compositor, productor, multiinstrumentalista y actor estadunidense Mike Patton, quien tiene un rango vocal de seis octavas. Es vocalista del grupo de rock Faith No More, colabora con Mr. Bungle, Fantomas y Peeping Tom, entre otros. En 2017 prevé lanzar un álbum del grupo Dead Cross. Investigador de la manipulación de la voz, es capaz de cantar lo mismo jazz, pop y hiphop, que hardcore punk y death metal con diferentes tonos y estilos vocales.

1968.- Nace el músico británico Adrian Thaws, conocido como “Tricky”, es uno de los más importantes dentro de la escena del trip hop. Colabora lo mismo con Martina Topley Bird que con Massive Attack y Bjork, entre otros artistas.

1971.- Nace el rapero y productor estadunidense Jonathan Mortimer Smith, conocido como Lil' Jon. Es pionero del crunk, un subgénero del hip-hop que combina elementos del southern rap y bass music. Participa en el programa “Celebrity Apprentice” y ahora trabaja en clubes en Las Vegas.

1972.- Nace la actriz mexicana Bibi Gaytán, cuyo verdadero nombre es Silvia Yanira Gaytán Barragán. En 1989 se integra al grupo musical Timbiriche y luego incursiona en la actuación con las telenovelas "Alcanzar una estrella II", del que surge el grupo Muñecos de papel, “Baila conmigo” y “Dos mujeres, un camino”. Actúa en la película “Más que alcanzar una estrella” y lanza dos discos como solista.

1972.- Nace el cantautor británico Mark Owen. Miembro fundador del grupo de pop Take That. Posteriormente graba como solista. Por su 25 aniversario, Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald vuelven a integrarse a Take That y en 2017 hará una gira con el álbum “Wonderland”.

1972.- Muere la cantante estadunidense Mahalia Jackson, “la reina del góspel”. En 1937 graba sus primeros temas, en 1953 viaja por primera vez a Europa y un lustro después actúa en el Festival de Jazz en Newport. Apoya a Martin Luther King en su lucha por los derechos civiles. Crea una cadena de restaurantes con la cual apoya obras benéficas para personas de raza negra. Nace el 26 de octubre de 1911.

1973.- Nace la actriz y cantante mexicana Edith Márquez. Se inicia en el concurso infantil "Canta, canta", luego se integra al grupo Timbiriche y finalmente continúa como solista y así ha grabado 12 discos.

1975.- Nace el compositor y cantante Leonel García. Integrante del dueto Sin Bandera, con Noel Shajris. En 2005 gana el premio al Mejor Compositor en los Billboard Latin Music. En 2008 inicia su carrera como solista: bajo el nombre de León Polar edita dos álbumes y como Leonel García, cuatro. Después de siete años, vuelve a reunirse Sin bandera.

1977.- Nace la modelo, vedette y actriz argentina Ximena Capristo. Es seleccionada entre 250 mil personas para participar en el "reality show" denominado "Gran hermano". El 22 de enero de 2017 se convierte en madre.

1979.- Nace la actriz británica Rosamund Pike. Conocida de manera internacional por sus personajes de la villana "Miranda Frost" en la película de "James Bond. Otro día para morir" y por el papel de 2005 de "Jane Bennet" en "Orgullo y prejuicio".

1983.- Muere el actor cómico francés Louis de Funés. Durante 20 años destaca como el eterno secundario del cine galo; simpático y vivaz sobresale por su pequeña estatura, sus modales, frases dicharacheras y gestos. En 1964, con "El gendarme de Saint-Tropez", obtiene éxito internacional. Nace el 31 de julio de 1914.

1984.- Se inauguran las nuevas instalaciones de la Cineteca Nacional en la Ciudad de México, después de que un incendio arrasa con la memoria fílmica en su antigua sede en Churubusco.

1986.- Muere la actriz, pintora y escritora alemana Lili Palmer. Debuta en teatro en 1932 y participa en películas como "El pacto de Berlín", “La gran barrera”, “Los niños de Brasil” y "Antes amar, después matar". En 1974 escribe sus memorias. Nace el 24 de mayo de 1914.

1987.- Nace en Louisiana, Estados Unidos, Ashley Grace Pérez Mosa. Con su hermana Hanna integra el grupo de rock y pop Ha*Ash, que destaca con temas como "Amor a medias", "Estés donde estés" y "Odio amarte".

1987.- Nace la cantautora, productora y actriz estadunidense Katy Rose. Abarca desde el indie rock, electro pop y grunge, hasta pop, lounge e incluso techno. Debuta a los 16 años con el disco “Because I can” y en 2016 lanza su más reciente álbum, “Songs of the river Rea”. Colabora con Jim Cornick y es miembro fundador de Little sister.

1988.- Nace la "top model" británica Lily Donaldson. Conocida por sus ojos y labios, es la cara para las campañas de Miss Sixty, Burberry, Jil Sander, Lanvin, Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana, Mulberry, Nicole Farhi, Christian Dior y MaxMara. Ha participado en siete desfiles de Victoria's Secret.

1994.- Muere el actor estadunidense Claude Akins. Actúa en más de 400 programas de televisión, como “Bonanza” y “El virginiano”, además de 50 filmes, entre ellos "La conquista del planeta de los simios", “De aqiuí a la eternidad”, “El regreso de los siete magníficos”, "Río Bravo" y "Herencia del viento". Nace el 25 de mayo de 1918.

1995.- Nace el actor catalán Àlex Monner. Debuta en el mundo de la interpretación en la película de Pau Freixas "Héroes", y posteriormente se inicia en la televisión con la serie "Pulseras rojas", del mismo director y también con el guion de Albert Espinosa.

2001.- Muere en Ginebra a los 95 años, María José de Saboya, última reina de Italia y esposa de Humberto II. Es conocida como "La Reina Roja" tanto por sus simpatías socialistas, como por sus visitas a China y Rusia. Vive en Cuernavaca, México, desde marzo de 1983, cuando muere el rey Humberto II, hasta 1996, cuando se traslada a Ginebra. Nace el 4 de agosto de 1906.

2002.- Muere la actriz española Mari Carmen Prendes. Actúa en innumerables filmes y recibe varios galardones a lo largo de su extensa carrera, como la Medalla al Mérito de las Bellas Artes y el Premio Especial de la Unión de Actores. Hermana de los también actores Luis y Mercedes Prendes. Nace el 28 de septiembre de 1906.

2007.- Muere víctima de cáncer la actriz estadunidense Marcia Lynne “Marcheline” Bertrand, actriz y madre de Angelina Jolie y James Haven. Comienza su carrera en 1971 y filma su última película “Mis problemas con las mujeres”, en 1983. Crea la fundación Give love give life. Nace el 9 de mayo de 1944.

2008.- Triunfan "No country for old men" y "The Sopranos" en premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG). La primera se convierte en la máxima ganadora de galardones para cine, mientras "The Sopranos" lo hace para la televisión en esta entrega anual.

2008.- La película mexicana "Párpados azules", ópera prima de Ernesto Contreras, gana el Premio Especial del Jurado en el Festival de Sundance. El drama "Frozen river" se lleva el reconocimiento del jurado.

2011.- Muere el actor español de cine, televisión y teatro Paco Maestre. En cine trabaja en filmes como “El espinzao del diablo” y “La mala educación” y con directores como José Luis Alemán, Pedro Almodóvar, Mariano Barroso, Álex de la Iglesia, Luis García Berlanga, Carlos Saura, José Luis Cuerda o La Cuadrilla. En el teatro, participa en numerosas obras, entre ellas “El balcón”, y en televisión tiene papeles relevantes, como en “Amar en tiempos revueltos”. Nace el 2 de julio de 1957.

2013.- Muere el compositor vietnamita Pham Duy. Considerado con Van Cao y Tranh Công como una de las tres figuras más influyentes de la música moderna vietnamita. Compone aproximadamente mil canciones que divide en diferentes periodos: folk, heart, espiritual, profana y canciones infantiles. Nace el 5 de octubre de 1921.

2014.- Muere el músico estadunidense de folk, Paul Seeger. Por su gran compromiso social y lucha en favor de los derechos humanos, es perseguido por el Comité de Asuntos Antiamericanos. En los años 40 forma parte de los grupos The Almanac Singers y The Almanacs, cobra fuerzo con el movimiento hippie y pacifista. Cobra popularidad con temas como “We shall overcome”, “Guantanamera” y “I feel I´m fixing todie rag”. Nace el 3 de mayo de 1919.

2015.- Fallece la cantante y actriz española Carmen Morell, cuyo verdadero nombre es Rosa María Ferrando Galiana. Canta en compañía de Pepe Blanco y por su éxito participan en tres películas, entre ellas “La mujer el torero y el toro”. Nace el 13 de febrero de 1923.

