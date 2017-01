Ed Sheeran tocará en junio en la CDMX, Guadalajara y Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO.

El joven músico británico Ed Sheeran emprenderá una gira por Latinoamérica que arrancará el 13 de mayo en Lima, Perú y que también incluirá tres conciertos en México, en el Palacio de los Deportes de la CDMX, Arena VFG de Guadalajara y Auditorio Citibanamex de Monterrey, el 10 de junio, los próximos 10 de junio, 12 y 14 del mismo mes, respectivamente.

Así lo difundió el músico inglés de 25 años en sus redes sociales donde especifica que previamente actuará en Chile (15 de mayo, Santiago); Argentina (20 de mayo, Buenos Aires); Brasil (23 Curitiba, 25 Río de Janeiro, 28 Sao Paulo y 30 de mayo Belo Horizonte); Colombia (2 de junio, Bogotá); Puerto Rico (4 de junio, San Juan); Costa Rica (6 de junio, San José) y cerrará el tour en México.

I’ll be coming to Mexico, Central & South America on my tour. Check my website for on sale times x pic.twitter.com/y8lTu8pZmM

— Ed Sheeran (@edsheeran) 26 de enero de 2017