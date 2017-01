Efemérides: Miguel Mateos ya tiene 63 rockeros años

CIUDAD DE MÉXICO.

Un 26 de enero nacieron los actores Paul Newman, Patrick Dewaere, Scott Glenn, Lucía Méndez, Ellen DeGeneres y Sebastián Ligarde; los rockeros Miguel Mateos, Eddie Van Halen y Tom Keifer (Cinderella); el cantante Andrew Ridgeley (Wham!), el guitarrista Gilberto "Bibi" Marín; e inicia el rodaje de Gone With The Wind (Lo que el viento se llevó); murieron los actores Edward G. Robinson y José Ferrer, así como la cineasta Matilde Landeta.

1905.- Nace el actor estadunidense Charles Lane. Participa en numerosos programas de televisión y en la mayoría de los filmes de Frank Capra, como en "Caballero sin espada", "Arsénico y encaje antiguo" y "¡Qué bello es vivir!". Muere el 9 de julio de 2007.

1905.- Nace la cantante australiana María Augusta von Trapp, matriarca de los cantantes de la familia Trapp. Su historia inspira el musical "La novicia rebelde". Muere el 28 de marzo de 1987.

1907.- Nace la guitarrista argentina María Luisa Anido. Realiza su primer concierto a los 11 años, para el que su padre le compra en España la famosa guitarra Torres. Se convierte en la Primera Dama del Instrumento. Es nombrada Miembro Honoris Causa de la Universidad de La Habana. Muere el 4 de junio de 1996 en España.

1915.- Nace el actor estadunidense William Hopper. Su debut en el cine es de niño en la película muda de su padre realizada en 1916 "Sunshine Dad". Su principal logro es como el detective privado "Paul Drake" en la serie de la televisión "Perry Mason"; es nominado a un Emmy. Muere el 6 de marzo de 1970.

1924.- Nace la cantante y actriz sueca Alice Babs. Es la primera representante de su país en el Festival de la Canción de Eurovisión de 1958, donde logra la cuarta posición con el tema "Lilla Stjärna" (Pequeña estrella). Fallece el 11 de febrero de 2014.

1925.- Nace el actor y director estadunidense Paul Newman. Trabaja en películas como "El color del dinero", "La gata sobre el tejado de zinc", "El gran asalto", "Marcado por el odio", "Hud, el más salvaje entre mil" y "Veredicto final". Es nominado al Oscar en ocho ocasiones. Muere el 26 de septiembre de 2008.

1925.- Nace la actriz chilena de origen argentino María Inés González Castro, conocida como Marés González. Trabaja en teatro y en televisión. Ganadora del Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales de Chile en 2003. Muere el 30 de agosto de 2008.

1927.- Nace el director, guionista y productor de cine Pedro Masó, en Madrid, España. Dirige "Puente aéreo", "El divorcio que viene" y "Las adolescentes", entre otras películas. Escribe los guiones de "Las colocadas", "El seductor" y "Atraco a las 3 y 1/2". Fallece el 23 de septiembre de 2008.

1928.- Nace el director de cine Roger Vadim en París, Francia. Impulsa las carreras de Brigitte Bardot, Jane Fonda y Catherine Deneuve, con las dos primeras contrae matrimonio, con la tercera vive un tiempo. Dirige filmes como "Los siete pecados capitales" e "Historias extraordinarias". Muere de cáncer el 11 de febrero de 2000.

1932.- Nace el músico jamaicano Clement Seymour "Sir Coxsone" Dodd. Famoso productor de música reggae. Muere el 5 de mayo de 2004.

1934.- Nace el músico estadunidense "Piano" Smith. Trabaja de manera ocasional como músico de sesión en diversas grabaciones de Smiley Lewis, Little Richard y Sugar Boy Crawford.

1939.- Inicia el rodaje de "Lo que el viento se llevó", filme que marca un hito en el mundo del cine. Bajo la dirección de Víctor Fleming, el guión de Margaret Michel y actuaciones de Clark Gable y Vivien Leigh. Logra 13 nominaciones y gana ocho premios Oscar.

1941.- Nace el actor estadunidense Scott Glenn. Trabaja en películas como "Apocalypse now", "El silencio de los corderos", "Límite vertical", "El ultimátum de Bourne" y "Training Day". Debuta en Broadway en 1965, con la obra "The impossible years".

1946.- Nace el actor mexicano Arsenio Campos, en Yucatán. Actúa en telenovelas como "El maleficio", "Ángela", "DKDA: Sueños de juventud", "Infierno en el paraíso", "Amar otra vez", "Amigas y rivales" y en "Apuesta por un amor".

1947.- Nace el actor estadunidense Patrick Dewaere, uno de los principales artistas del cine francés. Comienza su carrera con el nombre de Patrick Maurin y en los 70 lo cambia por el citado. Participa en "La casa bajo los árboles" y "Las cosas por su nombre". Muere el 16 de julio de 1982.

1947.- Nace el cantante francés Michel Sardou. Actúa en filmes y obras de teatro. Es hijo de dos famosos actores franceses: Fernand y Jackie Sardou. Provoca polémicas hacia 1970, a causa de canciones sobre temas como la pena de muerte, el colonialismo o la guerra de Vietnam, que le dan una imagen de fascista.

1949.- Nace el actor estadunidense de cine, televisión y teatro David Russell Strathairn. En 2005 es nominado a un Oscar, al BAFTA, Globo de Oro y al premio del Sindicato de Actores, como Mejor Actor por la película "Buenas noches y buena suerte".

1953.- Nace la cantautora estadunidense de música rock, folk y country Lucinda Williams. Gana tres premios Grammy, y es considerada la mejor autora de canciones de Estados Unidos por la revista "Time" en 2002.

1954.- Nace el actor Amedee Gerardo Ligarde Mayaudon, conocido en el medio artístico como Sebastián Ligarde, quien hace una vasta carrera en México, en telenovelas como "En carne propia" y "Salomé".

1954.- Nace el cantante de rock argentino Miguel Mateos, miembro del grupo argentino Zas y solista de renombre. Considerado uno de los máximos exponentes del género en América Latina, por temas como "Cuando seas grande" y "Es tan fácil romper un corazón".

1955.- Nace el rockero estadunidense de origen holandés Eddie Van Halen, miembro de la banda Van Halen, en la que toca la guitarra y el teclado, su primer éxito es "Eruption". El grupo es integrado en un principio por los hermanos Eddie y Alex Van Halen, el bajista Michael Anthony, y el vocalista David Lee Roth.

1955.- Nace la actriz y cantante mexicana Lucía Méndez. Nacionalizada estadunidense, su nombre completo es Lucía Leticia Méndez Pérez. Trabaja en cine, teatro y televisión. Cuenta con varios discos y reconocimientos. Además de su propio perfume "Vivir".

1958.- Nace la actriz estadunidense Ellen DeGeneres. Comienza su carrera en el concurso "La persona más divertida de los Estados Unidos", luego se consagra como una de las célebres comediantes de la televisión de su país en los 90. Gana un Emmy por "Ellen". Mantiene al aire su programa "The Ellen DeGeneres Show".

1958.- Nace el músico Norman Hassan, miembro del grupo británico UB40. Uno de los más importantes de reggae-pop de la década de los 90.

1958.- Nace la cantante estadunidense de soul Anita Baker. Influida por el rhythm and blues, el jazz, el gospel y el pop tradicional.

1961.- Nace el músico estadunidense Carl Thomas Keifer. Conocido por ser el vocalista y guitarrista de la banda de hard rock Cinderella, son descubiertos por Jon Bon Jovi en 1985. A partir de ese momento comienza el gran éxito de la agrupación, se codea con iconos del glam metal estadunidense como Poison, Warrant, Twisted Sister y Ratt.

1962.- Muere "Lucky" Luciano, en Nápoles, Italia, Junto con Al Capone es uno de los cabecillas del hampa en Estados Unidos. Antes de su muerte planea viajar a Roma, para reunirse con un productor cinematográfico español, quien filma una película sobre su vida. Nace el 24 de noviembre de 1897.

1963.- Nace el músico Andrew Ridgeley, ex integrante y fundador de la banda Wham!, en Bushey, Inglaterra. Famoso por temas como "Wake me up before you go-go", "Freedom", "Careless whisper" y "Club Tropicana", entre otros. La agrupación se desintegra en 1986.

1973.- Muere el actor nacionalizado estadunidense Edward G. Robinson. Actúa en filmes como "Hampa dorada", "Ciudad sin ley", "Al margen de la vida", "Hombres violentos" y "Los 10 mandamientos". Nace el 12 de diciembre de 1893, en Bucarest, Rumania.

1977.- Muere el director, escritor y productor de cine estadunidense Howard Hawks. En su amplia filmografía, que incluye producción del llamado cine negro, películas del oeste y comedias, se cuentan filmes ganadores del Oscar. Pero él sólo obtuvo una nominación y un Oscar honorífico en 1975. Mantiene una relación de amistad-amante con Katharine Hepburn. Nace el 30 de mayo de 1896.

1979.- Nace la actriz estadunidense Sara Rue. Gana la aclamación de la crítica por su debut en series de televisión, protagonista de la comedia "Gran", antes de Phenom, ajustes menores, "Zoe", "Duncan", "Jack & Jane", "Urgencias", "La división" y "Popular". Aparece en varias películas.

1983.- Nace el mexicano Gilberto "Bibi" Marín, guitarra eléctrica del grupo Reik. A los 17 años forma su primera banda de garage, y a los 19 su primo Micky Sandoval lo invita a formar parte de un grupo de "covers" antrero, hasta que finalmente se convierte en el último miembro en unirse a Reik.

1986.- Nace el cantante japonés Matthew Kiichi Heafy. Vocalista y guitarrista de la banda Trivium. Se une a la banda cuando sus actuales compañeros le ven en un "show" de talentos.

1986.- Nace el músico argentino Patricio Máximo Sardelli. Vocalista y cantautor de la banda de rock argentina Airbag. En 2008 sacan a la venta su tercer disco: "Una hora a Tokio" en el que comparte las voces con Guido, el baterista de la banda.

1986.- Nace el cantante, compositor y actor ocasional surcoreano Kim Jae Joong, conocido de manera artística como Hero o Youngwoong. Es miembro del afamado quinteto de pop coreano, TVXQ.

1988.- Nace la cantautora británica Mia Rose. Se hace famosa gracias a la web en sitios como YouTube, donde usa el nombre de Miaarose. Con más de 65 mil suscritos en julio de 2007.

1992.- Muere el actor y director de cine puertorriqueño José Ferrer, en Miami, Florida. Es el primer actor de su país natal en conseguir tres nominaciones al Oscar con las películas "John of arc" y "Cyrano de Bergarac", por la que gana el codiciado premio Moulin Rouge. Nace el 8 de enero de 1912 en San Juan, Puerto Rico.

1993.- Nace el actor canadiense Cameron Bright. Participa en producciones cinematográficas destacadas como "Godsend", "Reencarnación", "Running Scared", "Ultraviolet", "X-Men", "Thank you for smoking", "New Moon" y "Eclipse".

1995.- Muere el músico checo Franz Allers. Famoso por ser el director musical de "My fair lady" y otras grandes obras de Broadway. Nace el 6 de agosto de 1905.

1997.- La película mexicana "Bienvenido/Welcome", dirigida por Gabriel Retes, gana el premio de la crítica en la Muestra de Cine Latinoamericano de Lérida, España.

1999.- Muere la cineasta mexicana Matilde Landeta, pionera de las mujeres en ese ámbito en América Latina. De su talento surgen cuatro películas "Nocturno a Rosario", "Trotacalles", "La negra Angustias" y "Lola Casanova". Nace el 20 de septiembre de 1910.

2003.- Muere el italiano Francesco Trussardi en un accidente automovilístico. Tras el deceso de su padre Nicola Trussardi en 1999, se convierte en director de la casa de modas del mismo nombre, imperio familiar que se crea a partir de una tienda de guantes abierta por su abuelo en 1910. Nace en 1974.

2004.- El artista británico Peter Gabriel es nombrado oficial de la Orden Nacional de las Artes y las Letras de Francia, por su obra musical, pero también por su contribución a la defensa de los derechos humanos y la promoción del mestizaje cultural.

2005.- Muere Mark Evans, uno de los amigos más cercanos de The Beatles y bajista de la agrupación de rock AC/DC a la que se une en 1975. Interviene en los discos "High voltage", "Dirty deeds done dirt cheap" y "Let there be rock" para dejar la banda tras estos trabajos. Nace el 2 de marzo de 1956.

2005.- Catalina Sandino Moreno se convierte en la primera colombiana en ser nominada al premio Oscar por Mejor Actriz, por su actuación en la película "María llena eres de gracia".

2007.- La película "Babel", del aclamado director mexicano Alejandro González Iñárritu, es nominada por la Academia Francesa de Cinematografía al premio César como la Mejor Película Extranjera, anuncia la institución.

2010.- Muere Etelvina Maldonado, leyenda del folclore colombiano, cantadora en especial del bullerengue, a los 75 años de edad. Nace en 1935.

2013.- Tiene cálida acogida la primera película sobre el legendario cofundador de Apple, Steve Jobs, "JOBS". Tiene su estreno mundial 15 meses después de la muerte del empresario.

2016.- Muere el actor Abe Vigoda, célebre por su interpretación del mafioso "Sal Tessio", amigo y aliado de "Vito Corleone" en la película “El padrino”, y que fue el papel más importante de su trayectoria. Otros roles secundarios que tuvo son “Los locos de Cannoball 2”, “Joe contra el volcán”, “Sugar hill” y “Como caído del cielo”. Nace en febrero de 1921.

