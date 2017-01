Derbez defiende a actriz mexicana que sufre racismo en EU

CIUDAD DE MÉXICO.

Durante años, muchos actores latinos han relatado el trato que se les da en los castings por el simple hecho de ser latinos. Digamos que eso no es nada nuevo ni que empezó con la era de Trump. Sin embargo, lo que le sucedió recientemente a Adriana Fonseca, sí da miedo. Más por el contexto actual.

Mediante su cuenta de Instagram, Fonseca contó que acudió a un casting en Estados Unidos y al momento de dar su nombre, "el señor de la cámara me pidió que dijera mi nombre. Lo dije y me sacó del cuarto, ni siquiera me dejó decir mis líneas y frente de mucha gente me dijo que tenía 'thick accent´", escribió la actriz.

En el video, también menciona que esto la hará ser más fuerte.

Con lágrimas y los ojos, Fonseca remata su mensaje con estas líneas: "Seguramente le pasa a mucha gente en este país y no se vale humillas y ser racista con humanos. Yo soy más fuerte y con más razón, luchando y preparándome más, soy guerrera. Pero sí necesitamos un mundo mejor".

Esta historia llegó a los oídos y ojos de Eugenio Derbez, quien anoche acudió a la premier de la película El tamaño sí importa, donde participa su hijo Vadhir, y aseguró que lo que le ocurrió a su compañera es una tristeza. Así lo informó El Universal.

"Adriana es una buena amiga y es de las personas que está luchando por abrirse camino en Los Ángeles; yo creo que las aguas se deben asentar, creo que de repente el hecho de tener un presidente tan irreverente como Trump ha hecho que la gente se sienta con el derecho de agredir, espero que en dos o tres meses las cosas cambien".

Pues ya veremos eso Derbez, ya lo veremos. Recordemos que el comediante lleva varios años viviendo en Estados Unidos. Incluso, ya tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

