Superman será clave en la trama de 'La Liga de la Justicia'

MADRID.

Tras el desenlace de 'Batman v Superman: El amanecer de la Justicia', donde el superhéroe de Krypton no tuvo un buen final, y las escasas imágenes que se han podido ver del superhéroe en 'La Liga de la Justicia', es posible que Superman no aparezca en la promoción de la nueva película de Zack Snyder. No obstante, el director señala que el personaje de Henry Cavill tendrá una gran importancia en la trama.

En declaraciones a Empire, Snyder, habló del papel que tendrá Superman en La Liga de la Justicia.

Superman jugará un gran papel en esta película. Su presencia, y a la vez su ausencia, son uno de los puntos fuertes...", asegura el director.

¿Significa esto que los miembros de La Liga de la Justicia no contarán con Kal-El para luchar contra la amenaza a la Tierra?

O por el contrario, ¿aparecerá Superman en el nuevo tráiler de la película? ¿Lucirá por primera vez en el cine su traje negro del que tanto se ha hablado? El cambio de vestimenta del superhéroe conectaría la trama de la película con la línea argumental de los cómics, concretamente con 'La resurrección de Superman', en la que éste vuelve con un traje negro.

De momento son todo especulaciones, pero algunos rumores ya apuntaron hace unos meses que Superman podría ser malvado en 'La Liga de la Justicia'. Habrá que esperar al nuevo adelanto para comprobar de qué bando estará el superhéroe.

LA EXPANSIÓN DEL UNIVERSO DC

'La Liga de la Justicia' está dirigida por Zack Snyder y reunirá a los personajes más importantes de DC Comics. La trama de la película se sitúa después de los acontecimientos de 'Batman v Superman: El amanecer de la Justicia' y la sinopsis oficial es la siguiente:

"Impulsado por su restaurada fe en la humanidad y por el acto desinteresado de Superman, Bruce Wayne le pide ayuda a su nueva aliada, Diana Prince, para hacer frente a un enemigo aún mayor. Juntos, Batman y Wonder Woman reclutarán a un equipo de superhéroes para luchar contra una nueva amenaza. Pero a pesar del equipo conformado por Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y Flash, puede que sea demasiado tarde para salvar el planeta de un asalto de proporciones catastróficas."

La película se estrenará en noviembre de 2017, pero antes llegará 'Wonder Woman' en junio de este mismo año. Otros títulos que completan el universo de Warner/DC son 'The Flash' (marzo de 2018), 'Aquaman' (octubre de 2018), 'Shazam!' (abril de 2019), 'La Liga de la Justicia. Parte 2' (junio de 2019), 'Cyborg' (2020) y 'Green Lantern Corps' (2020).

fbp