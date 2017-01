Musicales y con apertura

CIUDAD DE MÉXICO.

La cinta protagoniza­da por Emma Sto­ne y Ryan Gosling, La La Land: una historia de amor, hizo ayer historia al tener 14 nominaciones en la 89 edición del Oscar que se llevará a cabo el 26 de enero en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Gracias al número de candida­turas, el filme dirigido por Damien Chazelle, se coloca como el terce­ro en la historia del Oscar que ob­tiene dicha cantidad, seguida de La malvada de 1950 y Titanic, de 1997.

En esta ocasión, La La Land: una historia de amor conten­derá en las categorías de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor (Ryan Gosling), Mejor Ac­triz (Emma Stone), Mejor Fotogra­fía (Linus Sandgren), Mejor Guión Original (Damien Chazelle) y Me­jor Canción Original, donde curiosamemente y tal como en los Globos de Oro, compite por dos temas: City of Stars y Audition. A éstas se suman Mejor Montaje, Mejor Edición, Mejor Diseño de Producción, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Música Original, Mejor Mezcla de Sonido y Mejor Edición de Sonido.

Para muchos especialistas en la materia cinematográfica el que La La Land haya sido la película más nominada no es de extrañar debido a la buena racha que ha te­nido en recientes fechas tanto en distintos festivales como en ce­remonias de premiación. Lo más reciente se dio el pasado 7 de ene­ro, ya que La La Land se alzó con los siete Globos de Oro a los que estuvo nominada en la edición 74, logrando preseas como la de Me­jor Película en Musical o Comedia, Mejor Director, Mejor Actriz en un Muiscal o Comedia para Emma Stone o Mejor Actor en un muiscal o comedia para Ryan Gosling.

Lo mejor que me pudo haber pasado es que todo mundo le di­jera ‘no’ a La La Land. Fueron mu­chos años de tratar de levantar este proyecto y más que decirme ‘no’, me decían: ‘vete de aquí, no queremos saber nada de musica­les y no estamos interesados en hacer algo como eso’. Y no es que el proyecto apestara, pero el que me hayan dicho ‘no’ fue una gran ventaja para mí, pues me hizo afe­rrame”, expresó Damien Chazelle a The Hollywood Reporter.