Efemérides: Tom Jobim, 90 años del master de la bossa nova

CIUDAD DE MÉXICO.

Un 25 de enero nacieron el compositor Antônio Carlos Jobim, los actores Adalberto Martínez Resortes, Alicia Montoya y Chantal Andere, así como la cantante Alicia Keys; murieron el gángster Al Capone, la actriz Ava Gardner y el director de orquesta Robert Shaw.

1858.- Se interpreta por primera vez la "Marcha nupcial", del compositor alemán Félix Mendelssohn, en la boda de la hija de la reina Victoria de Inglaterra con el príncipe Federico Guillermo de Prusia. La melodía se convierte en una reconocida costumbre en los enlaces matrimoniales.

1901.- Nace la actriz estadunidense Mildred Dunnock. Trabaja en teatro, cine y televisión, es reconocida por su participación en el filme y la obra de teatro “La muerte de un vendedor” y “Baby doll”. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, por su contribución al séptimo arte. Muere el 5 de julio de 1991.

1916.- Nace el actor, comediante y bailarín Adalberto Martínez "Resortes", en la Ciudad de México. Reconocido por sus 70 años de carrera en carpas, teatro, televisión y cine. En este último género actúa en un gran número de películas, entre ellas "Mis tres viudas alegres" y "El beisbolista fenómeno". Muere el 4 de abril de 2003.

1920.- Nace la actriz mexicana Alicia Montoya. Hija de la primera actriz teatral María Tereza Montoya y del director y actor español Julio César Rodríguez del Río. Desarrolla una vasta carrera, participa en 68 películas, 132 obras de teatro y 87 telenovelas aproximadamente. Muere el 17 de agosto de 2002.

1927.- Nace el músico brasileño Antônio Carlos Jobim, considerado el máximo representante de la bossa nova, que es una mezcla de samba, jazz y música afroamericana. Es autor del tema "La chica de Ipanema" con letra de Vinicius de Moares. Muere el 8 de diciembre de 1994, en Nueva York.

1928.- Nace el actor, director y escritor español Adolfo Marsillach Soriano. Inicia su carrera en teatro y luego en cine, e incursiona también en televisión. A lo largo de su trayectoria monta innumerables obras y además recibe gran cantidad de reconocimientos como el Premio Nacio nal de Teatro y la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes. Muere el 21 de enero de 2002.

1931.- Nace el actor y cantante estadunidense Harold Lloyd Jr. Trabaja en películas como "El impulso llameante" y "Motín en el espacio exterior". Como cantante edita el álbum “Intimate style” y participa en espectáculos de cabaret. Muere de un infarto a los 40 años, el 9 de junio de 1971 en California.

1931.- Nace el actor estadunidense Dean Jones. Conocido principalmente por sus películas para Disney como “Cupido motorizado”, "Un gato del FBI" y "The love bug", también actúa en "Salvados por la campana: Movida en Hawai", "Beethoven, uno más de la familia", "Peligro inminente", entre otras. Muere el 1 de septiembre de 2001.

1938.- Nace la cantante estadunidense Etta James, cuyo nombre real es Jamesetta Hawkins. Su carrera alcanza un nivel alto de popularidad y es reconocida como una de las grandes intérprete de soul y rhythm and blues en la historia. En 2001 es incorporada al Salón de la Fama del Blues. Muere el 20 de enero de 2012.

1941.- Nace el actor estadunidense Gregory Sierra. Salta a la fama en la serie "Capitán Barney Miller", donde da vida al detective "sargento Chano Amenguale". También participa en los programas de televisión "Zorro and son", "Something is out there" y "Common law".

1943.- Nace el director, productor y guionista estadunidense de cine y televisión Tobe Hooper. Enfocado en el género del terror. De sus películas destacan "Lifeforce", "Poltergeist" y el clásico "La matanza de Texas". También dirige algunas series de televisión como "Abducidos".

1944.- Nace la modelo, actriz y diseñadora de moda italiana Anita Pallenberg. Famosa por ser la novia de dos guitarristas de los Rolling Stones: Brian Jones de 1965 a 1967 y Keith Richards de 1967 hasta 1980. Actúa en películas como “Barbarella”, “Chéri” y "Performance", en la cual comparte escenario junto a Mick Jagger.

1947.- Muere en Miami, Florida, el gángster italiano Alphonse (Al) Capone, líder de la mafia en Estados Unidos. El 5 de junio de 1931 es detenido y juzgado por no pagar impuestos. El 21 de enero de 1947 sufre un derrame cerebral, luego contrae neumonía y muere cuatro días después. Nace el 17 de enero de 1899.

1949.- Se presentan los primeros Premios Emmy, los cuales son galardones que se entregan cada año como premio a la excelencia en la industria de la televisión estadunidense. Estos reconocimientos son otorgados por las academias de Artes y Ciencias de la Televisión, Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión e Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión.

1950.- Nace el director de cine japonés Yoshimitsu Morita. Debuta en 1981 y en 1983 fue aclamado por "Kazoku Gemu" (Juego de familia), que fue votada como la Mejor Película del Año por los críticos de su país. Dirige el remake de "Sanjuro", "Haru" y "Keiho", por la cual gana el premio a Mejor Director en el Festival de Cine Yokohama. Muere el 20 de diciembre de 2011 por una falla hepática aguda.

1954.- Nace el compositor y músico Richard Finch, en Indiana. Es miembro fundador y bajista de KC & The Sunshine Band, una de las mejores agrupaciones de música disco de la historia. Escribe grandes clásicos del género, como "Please don't go", "That's the way" y "Shake your booty". Se ha desempeñado como bajista, percusionista y arreglista, productor, editor e ingeniero de sonido.

1955.- Nace el músico británico Terry Chimes, también conocido como Tory Crimes. Es el baterista original de la banda punk británica The Clash. También toca en otras reconocidas bandas como Black Sabbath y Johnny Thunders por periodos cortos de tiempo hasta que comienza a ejercer de quiropráctico en 1994.

1958.- La canción "Jailhouse Rock" (El rock de la cárcel), interpretada por Elvis Presley, ingresa al chart británico, en el cual alcanza de forma directa el número uno. El tema se publica en Gran Bretaña con 250 mil copias encargadas por adelantado.

1960.- Nace la actriz porno estadunidense Deauxma. Hace su aparición en el cine porno en 2005 siendo mayor de 40 años, una edad inusualmente tardía, a través de una serie de revistas de adultos como "Score", "Gent", "D Cup" y "High society". Se caracteriza por sus ojos verdes, piel morena y grandes pechos.

1963.- Nace el guionista, productor y director de cine estadunidense Don Mancini. Conocido por crear el personaje de "Chucky" y escribir todas las películas de la franquicia. También fue el productor ejecutivo de "La novia de Chucky" y dirige la última entrega de la serie. En 2007 gana el premio Eyegore para las contribuciones de carrera en el género de terror.

1967.- Muere el barítono italiano Ettore Bastianini, quien suple sus carencias expresivas con su potente y poderoso registro. Aporta al mundo de la música una voz lujosa, aunque lo interpretativo no era su especialidad. Nace el 24 de septiembre de 1922.

1970.- Muere la mezzosoprano y pianista francesa Jeanne Bathori. Es la primera intérprete de canciones contemporáneas y dueña de una voz altamente expresiva. Nace el 14 de junio de 1877, en París, Francia.

1972.- Nace la actriz mexicana Chantal Andere. Participa en "Los parientes pobres", "Madres egoístas", "Marimar", "Acapulco, cuerpo y alma", "Sentimientos ajenos", "El noveno mandamiento", "La intrusa" y "Destilando amor". Como cantante interviene en el concurso "Cantando por un sueño" y en la obra "Cabaret".

1975.- Nace el músico británico de rap Lee Latchford-Evans, quien es miembro del grupo de pop Steps. Después de su separación en 2001 aparece en "reality shows" como "The games" y "Im famous and frightened!". Actualmente forma parte de la banda The Latch.

1975.- Nace la actriz española Ruth Díaz. Nominada a varios premios en su país natal. Comienza en un grupo aficionado, Corocota, en el instituto. Estudia en la Escuela de Arte Dramático. Realiza estudios con Juan Carlos Corazza y toma cursos de interpretación ante la cámara con Pape Pérez. Hace estudios de técnica vocal con Beatriz Pardo.

1976.- Nace la actriz canadiense Mia Kirshner. Reconocida por su sobresaliente trabajo en la serie "The L Word". Participa en diferentes series y proyectos cinematográficos donde interpreta personajes con perfiles psicológicos complicados.

1979.- Nace la actriz estadunidense Christine Lakin. Inicia su carrera en anuncios comerciales, antes de obtener su primer papel importante en el telefilme "The Rose and the Jackal". En 2008 protagoniza junto con Paris Hilton en la película "The Hottie and the Nottie, la cual es criticada de manera negativa en Estados Unidos.

1980.- Paul McCartney es puesto en libertad y deportado luego de pasar nueve días en una cárcel de Tokio por tener mariguana en su equipaje. Es arrestado por funcionarios de las aduanas japonesas, en el Aeropuerto Internacional de ese país, tras encontrar dos bolsas de plástico en sus maletas que contenían 219 gramos de la cannabis.

1981.- Nace la cantante y compositora estadunidense Alicia Keys, en Harlem, Nueva York. Desde pequeña es influenciada por el soul. En 2001 lanza su primer álbum "Songs a mirror", del cual vende más de 600 mil copias. En 2003 saca su segundo material "The diary of Alicia Keys", con muy buenos resultados. En 2004 edita su libro "Tears for water. Songbook of poems and lyrics".

1982.- Nace el actor japonés Sho Sakurai. Miembro del grupo musical japonés Arashi, en el cual desempeña el papel de rapero, pues escribe sus propios raps y tiene un alto dominio de inglés.

1982.- Nace la cantante italiana Noemí. A partir de 2003 ha grabado varios demos con el arreglista y compositor independiente Diego Calvetti; participaron para componer nuevas canciones con Francesco Sighieri y Pio Stefanini, los creadores de las canciones de Irene Grandi y Dolcenera.

1990.- Muere la actriz estadunidense Ava Gardner, en Londres, Inglaterra. Actúa en más de 60 películas como "La noche de la iguana" y "Muerte en el atardecer". Es considerada una de las diosas de la belleza de Hollywood. Se casa en 1951 con el cantante Frank Sinatra, de quien se divorcia en 1957. Nace el 24 de diciembre de 1922.

1990.- La televisora española Antena 3 comienza a emitir de forma regular con un informativo que presenta el periodista José María Carrascal, en medio de una gran expectación a nivel nacional por el nacimiento de la televisión privada.

1996.- Muere el músico estadunidense Jonathan Larson. Autor teatral famoso por su obra póstuma "Rent", un musical que adquiere fama mundial, además de "Tick, tick... Boom!". Nace el 4 de febrero de 1960.

1999.- Muere el director de orquesta estadunidense Robert Shaw. Se convierte en director musical de la Sinfónica de Atlanta en 1967 y transforma a la orquesta en una de las principales entidades estadunidenses. Los discos de Shaw reciben 14 premios Grammy y otros galardones. Nace el 30 de abril de 1916.

2003.- Muere el actor y guionista italiano Leopoldo Trieste, a causa de un ataque cardiaco, en Roma. Actúa en más de 105 filmes, entre ellos "El padrino II", "El jeque blanco", "Quo Vadis", "Momo", "Calígula", "El nombre de la rosa" y "Enrique IV". Además escribe los guiones de 11 películas. Nace el 3 de mayo de 1917.

2006.- Muere la actriz porno estadunidense Anna Malle. Destaca por su prolífica carrera ya que llega a rodar 355 películas. Se inicia en el mundo del porno en 1994 con la película "Dirty debutantes". Nace el 9 de septiembre de 1967.

2008.- Recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el llamado "Rey del Bolero", el cantante chileno Lucho Gatica, quien asegura que es lo máximo que le ha pasado y "sólo se da una sola vez en la vida".

2010.- Gana "The hurt locker" como Mejor Película 2009 en premios del Sindicato de Productores de América (PGA, por sus siglas en inglés). El filme habla sobre desactivadores de minas en la guerra en Irak.

2012.- Muere la actriz argentina Mabel Manzotti. Trabaja en teatro, cine y televisión. Una de sus últimas apariciones públicas fue a fines de 2010, cuando fue homenajeada en la entrega de los premios Hugo, por su trayectoria y aporte al musical argentino. Nace el 28 de julio de 1938.

2013.- Se presenta en el Festival de Cine de Sundance el filme "La noche más oscura", sobre la cacería de Osama Bin Laden, un documental sobre el mismo tema que pretende mostrar los hechos y los rostros detrás de la historia.

2015.- La serie de televisión Plaza Sésamo anuncia que en su temporada 46, que comenzará en enero de 2016, se integra al elenco “Nina”, su primer personaje latino y bilingüe. La actriz Suki López dará voz al títere femenino.

2016.- Muere el cantante y compositor cubano Miguel Ángel Rasalps, conocido como “Lele”, fundador de la banda Los Van Van. Populariza varios de los primeros temas que llevaron a la orquesta a posicionarse entre las mejores de su país y manteniéndose así hasta la actualidad. Nace en julio de 1944.

