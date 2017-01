El fotógrafo Rodrigo Prieto habla en exclusiva para Excélsior TV

CIUDAD DE MÉXICO

En entrevista exclusiva para Excélsior Televisión, el fotógrafo mexicano Rodrigo Prieto platicó con Kimberly Armengol de su nominación al Oscar por la cinta Silence en la categoría de Mejor Fotografía.

La noticia le llegó ocho horas después… Rodrigo Prieto había sido nominado al Premio Oscar por mejor cinematografía por su trabajo en la cinta “Silence”. Viajaba de Nueva Zelanda a Taiwán y en el avión no había Internet.

Estoy muy contento, (estoy) recibiendo la noticia porque estaba en Nueva Zelanda filmando por allá, llegué a Taiwán, donde rodamos ‘Silence’”, dijo en entrevista con Kimberly Armengol para Imagen Radio.

Para Rodrigo fue “muy simbólico que justo cuando aterrizó el avión me enteré. En el avión no había Internet, entonces ocho horas después de que salieron las nominaciones, me pude enterar”.

Junto con Prieto fueron postulados Linus Sandgren por “La La Land”, James Laxton por “Moonlight”, Bradford Young por “Arrival” y Grieg Fraser por “Lion”.

Se trata de la segunda nominación para el mexicano, ya fue candidato a la estatuilla de la Academia de Hollywood por su trabajo en la cinta Brokeback Mountain (2005) de Ang Lee.

En aquella ocasión fue muy emocionante compartir ese momento con ‘El Chivo’ Lubezki; somos muy amigos. Lo conozco desde hace muchos años… cuando estaba en México, estaba en la escuela y él me invitó a fotografiar y dirigir la segunda unidad de ‘Sólo con tu pareja’, que fue la primera película de Alfonso Cuarón, nos conocemos desde entonces”.

Rodrigo advierte: “El resultado que sea, no sé lo que vaya a hacer… me emociona mucho este reconocimiento en este momento, lo disfrutaré”.

Agradeció a Martin Scorsese haberlo tomado en cuenta para un proyecto que tenía casi 30 años.

Rodrigo Prieto (Ciudad de México, 1965) ha puesto su arte al servicio de directores tan reconocidos como Martin Scorsese (The Wolf of Wall Street, 2013), Ben Affleck (Argo, 2012), Oliver Stone (Wall Street: Money Never Sleeps, 2010), el español Pedro Almodóvar (Los Abrazos Rotos, 2009) o el mexicano Alejandro González Iñárritu (Babel, 21 Grams y Amores Perros, en 2006, 2003 y 2000, respectivamente).

asc