Revelan el nombre de la nueva película de 'Star Wars'

CIUDAD DE MÉXICO.

El nombre de la nueva película de 'Star Wars' que se estrenará el 15 de diciembre de 2017, fue revelado la mañana de este lunes.

It's official. STAR WARS: THE LAST JEDI is the next chapter of the Skywalker saga. This December. #TheLastJedi https://t.co/ySkVwQcMTP pic.twitter.com/eHrPgbsRJq

— Star Wars (@starwars) 23 de enero de 2017