Subastarán letrero del mítico club angelino Whisky A Go Go

BIDDEFORD, Maine, EU.

Un letrero de neón que es parte de la historia del rock va a ser subastado: una marquesina del legendario club Whisky A Go Go, en la zona metropolitana de Los Ángeles.

La pieza de 13 pies (cuatro metros) de largo, con letras que al prender son de color rosa, adornó el club de West Hollywood en las décadas de 1980 y 1990, durante el apogeo del punk, new wave y grunge. Será subastada el miércoles 25 de enero por la casa de subastas Saco River Auction Co.

La deteriorada marquesina simplemente dice "The Whisky". En 2004, el letrero fue reemplazado con otro: "Whisky A Go Go", el nombre completo con el que se abrió el club en 1964. El club está en la ciudad de West Hollywood.

La marquesina se vendió por casi 35 mil dólares en 2012 y supuestamente iba a ser colocada en una "cueva humana" en una casa en Maine, dijo el subastador Troy Thibodeau, pero terminó llenándose de polvo en un depósito y finalmente fue a dar a manos de Thibodeau porque el dueño no hizo los pagos del depósito.

Thibodeau cree que el letrero podría venderse por entre 25 mil y 60 mil dólares.

El Whisky A Go Go comenzó como un club de baile, como el nombre indica, pero la música en vivo pronto se hizo esencial. The Doors fue una de las bandas que tocó allí regularmente en la década de 1960. The Byrds y Buffalo Springfield contribuyeron a cimentar la reputación del club, dijo Todd Mesek, del Salón de la Fama del Rock & Roll.

El club con capacidad para 500 personas perdió fuerza en la década de 1970, cuando las bandas de rock comenzaron a tocar en grandes instalaciones, como coliseos y estadios. Luego renació en la era punk, a fines de la década de 1970 y principios del siguiente decenio, con los Ramones, las Runaways y Blondie, agregó Mesek.

En la década de 1980 llegaron las bandas metaleras, como Van Halen, Mötley Crüe y Guns N'Roses. Y en el siguiente decenio aparecieron las bandas de grunge, como Soundgarden y los Melvins, que tocaron allí.

El club, que queda en el tramo de clubes de rock conocido como el Sunset Strip —área donde tocaron luminarias como Led Zeppelin, Janis Joplin y Frank Zappa—, ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2006.

