Elijah Wood se enfoca en lo suyo

Comenzaba el milenio y Elijah Wood protagonizaba El señor de los anillos, una de las ma­yores series del cine de to­dos los tiempos.

Y otra película en la que trabaja después de la mul­timillonaria saga de Peter Jackson no viene a la men­te fácilmente. Y es que este actor de 35 años, prefiere perseguir libretos que bus­car producciones taquille­ras para garantizarse un cheque.

Hacer El señor... fue como hacer la mayor pe­lícula independiente del mundo, su espíritu, y es eso con lo que me conec­to”, dijo en entrevista du­rante el festival anual de Sundance.

Últimamente sólo quiero ser parte de una ex­celente narrativa y poco me importa la escala”, subrayó.

Wood, un visitante fre­cuente en Sundance, re­gresó al resort de Park City por su más reciente pelí­cula I Don’t Feel at Home in This World Anymore, que destacó es la única pieza del festival con una oración gramatical como título.

Es el debut como direc­tor del actor Macon Blair (Green Room). Es una co­media sobre un crimen sanguinario que sigue el estilo de Quentin Taranti­no, Guy Richie, los herma­nos Coen y Paul Thomas Anderson.

El elenco lo compone también Melanie Lynskey (Heavenly Creatures) que interpreta a una asistente de enfermería, desgasta­da por la indiferencia de la gente, pero que finalmen­te estalla cuando su casa es robada.

Su patrimonio neto se estima en 18 millones de dólares, una suma relati­vamente insignificante en Hollywood. Eso equivale a unos cuatro meses de suel­do para Dwayne Johnson, Matt Damon o Tom Cruise.

A veces, cuando las co­sas se ponen demasiado grandes o difíciles de ma­nejar, no te sientes conec­tado, lo que no pasó con El señor de los anillos”, dijo Wood. “Me gusta trabajar en cosas un poco más pe­queñas”, reiteró.

La buena noticia, dijo, es que la producción de cine independiente está en buena forma, con nuevos jugadores como Netflix, que financió I Don’t Feel at Home, produciendo con­tenido original de suficien­te calidad para retar a los grandes estudios.

Es por eso que veni­mos a festivales como és­tos”, dijo.

