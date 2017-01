Mónika Sánchez, a la conquista de EU

CIUDAD DE MÉXICO.

La actriz Mónika Sánchez, co­nocida en México por su tra­bajo en telenovelas, se fue a buscar fortuna a Estados Uni­dos con la idea de entrar a las grandes producciones de aquel país.

Creo que no es comen­zar de cero porque el merca­do latino es muy amplio. De hecho me reconocen mucho en la calle, eso abre las puer­tas porque todo lo que es lo­cal aquí tiene que ver con los latinos y ellos me ubican per­fectamente, conocen mi tra­yectoria. Además, aquí hay un personaje y todos audicionan por él y no importa si eres co­nocido o no, lo que importa es que saques el rol”, comentó a Excélsior vía telefónica des­de Chicago donde ya radica después de culminar su parti­cipación en la telenovela Tres veces Ana.