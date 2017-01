Roger Waters clama contra Trump: 'La resistencia comienza hoy'

MADRID.

A lo largo de su vida, el ex bajista de Pink Floyd, Roger Waters, no ha escondido nunca sus ideales políticos. Por eso, y con motivo del Día de la investidura de Donald J. Trump como presidente de los Estados Unidos, el artista ha difundido a través de Facebook el vídeo de su actuación en Ciudad de México interpretando el tema 'Pigs (Three Different Ones)'.

El músico acompañó el vídeo con la siguiente frase: 'Una nota de Roger: La resistencia comienza hoy'. El mensaje, publicado el pasado viernes 20 de enero, acumula más de 2.5 millones de reproducciones y ha sido compartido por más de 72 mil usuarios.

El vídeo recoge una de las actuaciones de Waters a finales de septiembre en el estadio Foro Sol de Ciudad de México. Durante la canción, las pantallas gigantes mostraron imágenes de burla y escarnio sobre el mandatario republicano, y al término del concierto Waters exclamó un grito que en los últimos tiempos se ha hecho muy popular en México: 'Trump eres un pend****'.

En una reciente entrevista para la web Wtfpod, Waters comparó el ascenso de Trump con la figura de Adolf Hitler a principios del siglo XX en Alemania. "El método para tomar el Estado y convertirlo en un estado policial totalitario es siempre el mismo, y siempre es la identificación del otro como el enemigo", advirtió Waters.

