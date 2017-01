'Black Adam' de Dwayne Johnson tendrá película en solitario

MADRID.

'Black Adam', el personaje que interpretará Dwayne 'The Rock' Johnson en el universo cinematográfico de DC, tendrá su propia película en solitario. El personaje, que en principio iba a ser el villano en 'Shazam' contará con su propio largometraje dentro del universo que pueblan Batman, Superman, Wonder Woman y compañía.

Después de los tropiezos de 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia' y 'Escuadrón Suicida', Warner quiere resarcir sus errores en las nuevas producciones que el estudio prepara relativas al universo de DC Comics. En ese empeño, y después de reunirse con directivos de Warner/DC, Dwayne Johnson prometía que la película de Shazam traería "esperanza, optimismo y diversión" a este universo de superhéroes.

Johnson en este filme da vida a 'Black Adam', villano de la cinta. Pero según informa The Hollywood Reporter el actor no solo estará ligado al estudio en esta película sino que el personaje, que visto lo visto no se sabe todavía muy bien si es héroe, villano o anti-héroe, contará con una cinta en solitario.

Dwayne Johnson es uno de los actores con más proyectos del panorama cinematográfico actual. Por ello el estudio no veía factible que un actor de la talla de The Rock apareciese tan solo como antagonista en una de las películas de DC. En este universo cinematográfico Black Adam tomará un camino diferente al que tiene en los cómics, ya que no solo actuará como villano en Shazam.

Lo que todavía no está decidido es si la película de Black Adam llegará antes o después de la de Shazam. Diversas publicaciones estadounidenses, como Gizmodo, aseguran que la cinta en solitario del villano llegará antes de la de Shazam.

Henry Gayden trabaja en el guion de 'Shazam' la cual todavía no cuenta con director ni protagonista. La película tiene previsto su estreno en 2019. Así, 'Black Adam', que iba a hacer su debut en este filme, podría adelantar su presentación para el 2018 y aparecer en 'Aquaman', la cinta protagonizada por Jason Momoa que se estrenará en 2018.

EXPANSIÓN DEL UNIVERSO DC

El próximo gran estreno del universo Warner/DC será el de 'Wonder Woman', que llegará en junio de 2017. La cinta protagonizada por Gal Gadot será la primera protagonizada en solitario por la Amazona. La siguiente película en llegar será 'La Liga de la Justicia', que se estrenará en noviembre de este año con Batman, Superman, Wonder Woman, The Flash, Aquaman y Cyborg como protagonistas.

Otros títulos que completan el calendario son las películas en solitario de 'The Flash' (marzo de 2018), 'Aquaman' (octubre de 2018), 'La Liga de la Justicia. Parte 2' (2019), 'Cyborg' (2020) y 'Green Lantern Corps' (2020).

A éstos hay que sumar 'Gotham City Sirens', la película de Harley Quinn con las villanas de Batman, y 'The Batman', dirigida y protagonizada por Ben Affleck con posible fecha de estreno en 2018, aunque sin confirmación oficial. Una larga lista en la que también está la secuela de 'El hombre de acero' (Man of Steel), que llevará de nuevo a la gran pantalla a Superman en solitario.

fbp