Celebridades protestan en redes sociales contra Trump

CIUDAD DE MÉXICO.

Celebridades mostraron su rechazo en redes sociales a Doanld Trump en su toma de protesta como el presidente número 45 en la historia de Estados Unidos.

A través de sus cuentas oficiales, famosos mostraron su rechazo ante la llegada del nuevo mandatario, quien asumió el cargo este viernes.

El cineasta estadunidense Michael Moore, quien siempre ha sido crítico de los gobernantes de su país envió un mensaje de rechazo a Trump: “Una alternativa de discurso inaugural: Mi lectura de 'Let America Be America Again' (1935), de Langstone Hughes, en el día de Trump”.

Thousands filled CentralParkWest tonight to tell Trump he's not going to get away with any of it. (Pic: me w/ DeNiro) pic.twitter.com/mkMZ5yR2T2 — Michael Moore (@MMFlint) 20 de enero de 2017

La cantante estadunidense Madonna compartió en su cuenta oficial de Twitter una ilustración de rechazo a Trump.

El actor mexicano Diego Luna, protagonista de la cinta Rogue One: A Star Wars history, escribió en su cuenta personal la frase “Good luck everyone (buena suerte a todos)”, acompañando un video con la toma de protesta de Trump.

La actriz mexicana Kate del Castillo también mostró su rechazo ante la llegada de Trump al poder al publicar una imagen en su cuenta de Instagram. La ilustración es un montaje de la cara de Trump sobre el cuerpo de George Washington, la cual está acompañada por la leyenda: “Esta noche no olviden retrasar sus relojes 300 años”.

#300 #backtobasics #notmypresident #shame #tacabron Una foto publicada por Kate del Castillo (@katedelcastillo) el 19 de Ene de 2017 a la(s) 9:21 PST

El cantante español Miguel Bose escribió lo siguiente: “Mr. Trump, con o sin usted los ciudadanos del mundo seguiremos construyendo. Puentes, no muros”.

El actor Alfonso Herrera hizo lo propio en su cuenta de la misma red social, en la que escribió: “Con ustedes … el presidente de Estados Unidos”, frase que estuvo acompañada por un video en el que Trump aparece luchando en la WWE.

Con ustedes... El Presidente de los Estados Unidos

pic.twitter.com/cDMO18di7C — Alfonso Herrera (@ponchohd) 20 de enero de 2017

La cantante estadunidense Katy Perry también mostró su descontento por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, al tuitear las frases en la que hace referencia a que acudirá a la marcha de las mujeres contra el nuevo presidente: “Durmiendo. Luego marcharé #WomensMarch”.

Zoe Saldana también mostró su repudio contra el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump: “Estoy tratando de ser una estadunidense respetuosa, pero ahora que veo la investidura, regresión es la palabra que viene a mi mente”.

I'm trying to be a respectful diligent American rt now but as I start to watch this inauguration- Regression is the word that comes to mind. — Zoe Saldana (@zoesaldana) 20 de enero de 2017

Chelsea Handler se hizo presente en las redes sociales al tuitear frases en contra de Donald Trump: “La toma de protesta de Trump será rechazada en 50 estados y 32 países, convirtiendo al concierto de 3 Door Down en el más visto hasta la fecha”.

Trump’s inauguration will be protested in all 50 states and 32 countries, making this the highest attended 3 Door Down concert to date. — Chelsea Handler (@chelseahandler) 18 de enero de 2017

hch