‘House of Cards’ anuncia nueva temporada tras ceremonia de Trump

CIUDAD DE MÉXICO.

Netflix se caracteriza por siempre producir publicidad muy atinada para los estrenos de nuevos shows originales o para anunciar próximas temporadas. Lo vimos con ‘Club de Cuervos’, Jaime Maussan en ‘Stranger Things’ y hasta la malvada villana de telenovela Soraya participó en un promo de ‘Orange is the New Black’.

Hoy, a la par de la ceremonia de investidura del cuadragésimo quinto presidente de Estados Unidos Donald Trump, anunciaron el estreno de la quinta tempora de la serie ‘House of Cards’, una de sus series originales más exitosas y con una línea política bastante fuerte. La elección de día y hora no pudieron ser mejores.

A través de sus redes sociales lanzaron un video donde aparece la bandera de Estados Unidos volteada, mientras al fondo se escucha a un coro de niños recitar algunas líneas con un toque algo tenebroso, con la línea ‘Nosotros hacemos el terror’, con la que terminó la cuarta temporada.

‘Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. #HOC, temporada 5’, es el mensaje que acompaña al video.

‘House of Cards’ se estrenó en febrero del 2013, protagonizada por Kevin Spacey como el senador de Frank Underwood -más tarde presidente de EU, y Robin Wright como su esposa Claire Underwood.

La historia transcurre en Washington donde muestran las líneas de poder en la política de EU, el drama, las traiciones, las traiciones, fraudes, y hasta dónde puede llegar la ambición humana por el poder.

El estreno fue anunciado para el 30 de mayo de este año.

fbp