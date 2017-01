Kristal Silva, más que una belleza

CIUDAD DE MÉXICO.

Tuvo nueve meses de prepa­ración, en los que aprendió desde pasarela hasta expre­sión corporal, pasando por inglés y cultura general, sin descuidar el acondiciona­miento físico, además de una gran confianza en sí misma. Éstas son las armas de Kristal Silva, representante de Méxi­co en el concurso Miss Uni­verso, que se llevará a cabo en Manila, Filipinas, el lunes 30 de enero.

Ha sido un proceso lar­go, he tenido una preparación muy exigente, pero completa que me ha dado la habilidad y seguridad para estar en un evento como éste. Estoy ner­viosa, ansiosa y muy conten­ta por tener esta experiencia”, comentó a Excélsior visible­mente emocionada.

Aunque muy confiada en que obtendrá el éxito, la mexi­cana sabe que tiene una fuer­te competencia ante sí y desde antes ha identificado a sus ri­vales a vencer.

Las redes sociales nos in­forman de todo, y estoy muy al tanto de quienes son mi com­petencia. En específico las la­tinas siempre van muy bien preparadas. Colombia y Ve­nezuela son fuertes, y hay que ponerle mucha atención a Fi­lipinas que últimamente han ganado en muchos concursos de belleza”, dijo.

De igual forma, la tamau­lipeca de 25 años sabe que aunque es un certamen de belleza, las preguntas en cuanto a la situación que atra­viesa el país en todos los ám­bitos serán muy recurrentes, pero desde ahora ya tiene la respuesta.

Efectivamente estamos pasando por un momento complicado y seguramente me cuestionarán al respecto, pero defenderé a México en todos los aspectos. Estoy pre­parada para contes­tar cualquier cosa, además sé que los mexicanos tene­mos la capacidad para salir adelante de todo esto. Somos un país que tiene fuerza y mucha dig­nidad y que no se queda con los brazos cruzados”, dijo con seguridad.

Silva ha tenido que demos­trar mucha organización, no sólo en los grandes aspectos como representante de Méxi­co en el gran certamen de be­lleza, sino además, tiene que llevar todo lo que toda mujer necesita para 20 días de es­tancia en el extranjero, con varios actos al día, en los que siempre debe lucir hermosa, sin llevar exceso de equipaje.

“Llevo más de tres male­tas muy grandes. Sólo lo ne­cesario para estar siempre bien vestida.

Llevo más de cuatro vestidos de noche, trajes de baño, ropa casual, coctel, más de diez pares de zapatos para los cambios que tendré. Habrá días que tendré que usar dos o tres, así que llevaré más de 300 piezas de ropa, es un guardarropa muy completo.

Aunque contamos con maquillistas y peinadores, somos tantas participantes que debemos tener la capaci­dad de arreglarnos sin ninguna ayuda, y eso es muy bue­no, así que la ma­yoría de las veces en los eventos pre­vios me arreglaré sola”, dijo Silva re­velando los deta­lles tras bambalinas de este tipo de concursos.

Finalmente, Kristal ase­guró que le dará el título a México. “Me siento tranquila porque aproveché al cien por ciento las armas que me dio Nuestra Belleza. He tenido este sueño por mucho tiem­po y creo que es la oportuni­dad de mi vida, pero también sé que muchos mexicanos confían en mí, así que no soy sólo Kristal Silva, sino Méxi­co, y tengo que dar una satis­facción a mi país, así que voy por todo, estoy segura que la corona de Miss Universo se queda aquí”, concluyó.

hch