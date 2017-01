Efemérides: Johnny Weissmüller, 33 años sin Tarzán

CIUDAD DE MÉXICO.

Un 20 de enero nacieron los actores George Burns, Sasha Montenegro y Lorenzo Lamas, el cantautor Chucho Navarro, los cineastas Federico Fellini y David Lynch, así como el compositor mexicano Juan García Esquivel y el rockero Paul Stanley (Kiss), en tanto que murieron los actores Johnny Weissmüller y Audrey Hepburn, el productor mexicano Alfredo Ripstein y el músico alemán Édgar Wilmar Froese.

1896.- Nace el actor estadunidense George Burns. Se inicia en el vodevil junto a su esposa Gracie Allen y pasa del teatro al cine en la década de los años 30. Conduce un programa de radio y su propia serie de televisión en los 50. Gana en 1975 un Oscar por su papel en "La pareja chiflada" y es conocido por su papel de “Dios” en la cinta “Oh, God! Muere el 9 de marzo de 1996.

1913.- Nace el cantante y compositor mexicano José de Jesús “Chucho” Navarro, uno de los fundadores del trío Los Panchos, el cual graba más de 250 álbumes. Es autor de temas como "Rayito de Luna", "Jamás", "Me voy pa'l pueblo" y "Sin un amor". Muere el 24 de diciembre de 1993.

1918.- Nace el músico, arreglista, director de orquesta y compositor mexicano Juan García Esquivel. Uno de los grandes directores de orquesta de salón, conocido como “el Duke Ellington mexicano”. Es considerado “el padre de la música lounge”. Con fama internacional, musicaliza decenas de series de televisión estadunidenses y es pionero en la utilización de instrumentos eléctricos y exóticos en una orquesta. Muere el 3 de enero de 2002.

1920.- Nace el cineasta, guionista italiano Federico Fellini, quien trasciende por su singular estilo. Dirige filmes como "La dulce vida", "Ocho y medio", "Casanova", "Y la nave va", así como "Roma-Fellini". Entre numerosos premios, en 1993 recibe un Oscar honorífico por su trayectoria. Muere el 31 de octubre de 1993 en Roma.

1920.- Nace en Chiapas el actor y aviador Miguel Torruco, quien bajo la dirección de Luis Buñuel actúa en "El río y la muerte". Entre las 22 cintas en las que participa destacan "La estatua de carne", "Reportaje" y "Casa de muñecas". Se casa con la también actriz María Elena Marqués. Muere en Orizaba, Veracruz, el 22 de abril de 1956.

1920.- Nace el actor estadunidense Jackson DeForest Kelley. Famoso por interpretar al doctor "Leonard McCoy" en la serie original y los seis primeros largometrajes de "Star trek", así como en varios filmes de western. Muere el 11 de junio de 1999.

1926.- Nace en Uruguay el animador, locutor, actor, compositor y conductor argentino Juan Carlos Mareco, quien trabaja en programas como “Topo Gigio” y en filmes como "La cigarra está que arde", "Una americana en Buenos Aires" y "Su seguro servidor". Gana varios reconocimientos, entre ellos cuatro premios Martin Fierro, el de la revista "Audiencia" al Mejor Animador de la Televisión y el "Prensario" al Mejor Programa Radial. Muere en Buenos Aires el 8 de octubre de 2009.

1926.- Nace la actriz estadunidense Patricia Neal. Obtiene el premio Tony por su participación en la obra “Another part of the forest” que interpreta a los 21 años y en 1963 gana un Oscar por la película "Hud. Casada con el escritor Roald Dahl. Muere 8 de agosto de 2010, en Edgartown, Massachusetts.

1927.- Nace el empresario argentino de espectáculos Alejandro Saúl Romay, director del primer canal privado de Argentina. Como productor teatral monta más de 120 obras de teatro y registra el récord de haber producido de manera simultánea nueve piezas en una misma temporada. Muere el 25 de junio de 2015.

1934.- Nace el actor británico Tom Baker, cuyo nombre verdadero es Thomas Stewart Baker. Alcanza la fama por su papel del "Dr. Who" que desempeña durante siete años. Actúa en películas como "Nicolás y Alejandra", “Las crónicas de Narnia”, "Calabozos y dragones", así como en teatro con la Royal Shakespeare Company, el Old Vic y el Teatro Nacional.

1944.- Nace el ensayista, guionista, productor, crítico, presentador y director de cine español José Luis Garci, quien en 1982 recibe un Oscar con “Volver a empezar” por Mejor película extranjera. Escribe los guiones para "Los nuevos españoles", "Vida conyugal sana" y "Tocata y fuga de Lolita". Dirige "La Gioconda está triste" y "Solos de madrugada", entre otras producciones.

1945.- Nace el músico, productor, ingeniero de sonido y compositor británico Eric Stewart. Miembro de The Mindbenders, entre los 60 y 70, en la siguiente década lanza dos álbumes en solitario, "Girls" y "Frooty rooties", así como “Do not bend” en 2003 y “Viva la diferrence” en 2009. Colabora con Paul McCartney entre 1981 y 1985. También participa en el grupo 10cc con temas como “I'm not in love” y canta en dos álbumes de The Alan Parson Project.

1946.- Nace el productor, guionista, pintor, publicista, diseñador de muebles, actor y cineasta estadunidense David Lynch, entre cuyos filmes se encuentran: "Cabeza borradora", "El hombre elefante", “Lost highway”, “The straight story” e “INLAND EMPIRE”, así como la serie “Twin peaks” que dio pie a la cinta “Twin peaks: fire walk with me”.

1947.- Nace en Italia la actriz de origen yugoslavo Sasha Montenegro, cuyo nombre verdadero es Alexandra Asimovic Popovic. Criada en Argentina, a los 22 años llega a México, donde se da a conocer en el cine de ficheras y protagoniza más de 90 filmes y telenovelas, como "Las vías del amor". En 1982 se casa con el expresidente mexicano José López Portillo.

1949.- Nace el cineasta mexicano Oscar Blancarte. Entre sus películas más destacadas están "Gilberto Owen, un poeta olvidado", con la que gana una Diosa de Plata, y "Que me maten de una vez", la cual recibe un premio Heraldo de México al Mejor Director Debutante. Dirige el cortometraje infantil "Un boleto para soñar" y la cinta “Polvo de ángel", entre otras.

1951.- Nace el músico británico Ian Hill. Bajista integrante de la banda de heavy metal Judas Priest, que funda en 1970con K.K. Downing y el vocalista Al Atkins, quien es sustituido por Rob Halford.

1951.- Nace el actor, escenógrafo, cartelista, traductor y director español de teatro Joaquín Hinojosa. Es licenciado en Derecho, Psicología y titulado en Arte dramático. Debuta en el cine con "Lisístrata", en 1972, y cinco años después gana el Premio del CEC a Mejor Actor del Festival de La Coruña, por "Tigres de papel". Actúa en teatro, televisión y cine.

1952.- Nace el estadunidense Stanley Harvey Eisen, mejor conocido como Paul Stanley, "El chico estrella". Integrante de la banda de hard rock Kiss, creada en 1973. Al mismo tiempo que toca con ese grupo, hace dos discos: “Paul Stanley Solo Album” y “Live To Win”, además de presentarse en solitario en 1989.

1954.- Nace en italia el cantante, músico, productor y compositor italovenezolano Rudy La Scala. Con gran éxito en las décadas de 1980 y 1990. Llega a la cima de la Lista de Canciones Latinas de Billboard con "El cariño es como una flor" y "Por que será". Es el único productor de Venezuela en la historia que posee más de 12 Discos de Platino y nueve Discos de Oro. Compone temas para telenovelas y productor comerciales, además de producir campañas y estrategias políticas.

1958.- Nace el actor estadunidense Lorenzo Lamas, hijo del también actor y cantante argentino Fernando Lamas. Se da a conocer en las series de televisión "Falcon crest", "Renegado" y “Big time rush”, además de participar en filmes como “Vaselina”.

1963.- Nace el músico Richard 23, cuyo nombre real es Richard Jonckheere. Baterista y cantante de Front 242, precursora de la música electrónica radical, también toca con los grupos Revolting Cocks, Holy Gang y LaTchak. Participa en el documental “Monumentary: The story of wax trax! records”. Es activista de causas ecologistas y actualmente trabaja en la Comisión Europea.

1963.- Nace el actor estadunidense de cine y televisión James Delton, famoso por su aparición en las series "Desperate housewives" con el papel de “Mike Delfino” y en “Stranded In paradise”. También actúa en filmes como “Primary colors”, “Face/off” y “Tortured”, además de participar en la banda benéfica band from tv con Hugh Laurie y Greg Grunberg.

1965.- Nace el músico y cantante estadunidense Gregory David Kriesel, conocido por su nombre Greg K. Es bajista y vocalista de apoyo del grupo de punk The Offspring, aunque antes toca con Manic Subsidal.

1965.- Muere Alan Freed, apodado “Moondog”, el primer disc jockey estadunidense y el más popular de su época. En 1951 lanzó el programa de radio “Moondog's rock'n roll party” en el que transmitió música considerada “racial” como rhythm & blues y blues a la que da el nombre de “Rock'n roll”, vocablo que introduce entre la audiencia. Es acusado de recibir pagos para transmitir las obras de determinados artistas. Nace el 15 de diciembre de 1922.

1966.- Nace el músico estadunidense Tracii Guns, cuyo nombre real es Tracy Richard Ulrich. Guitarrista de hard rock y heavy metal, principalmente conocido por liderar junto al cantante Phil Lewis la banda L.A. Guns, para después formar parte de Guns N' Roses, Brides of destruction y Killing machine, entre otras.

1967.- Nace el actor español José Antonio Nieto Sánchez, mejor conocido como “Pepón” Nieto. Su primera aparición en televisión es en 1993 en un capítulo de la serie "Farmacia de guardia". También participa en series como "Periodistas", "La vida de Rita" y "Los hombres de Paco". Como presentador está al frente de "Puntodoc". Además trabaja en teatro y en cine.

1968.- Nace la actriz y productora de televisión estadunidense Melissa Rivers, hija de la comediante Joan Rivers y Edgar Rosenberg. Trabaja en los programas "Beverly Hills 90210", "Silk Stalkings" y en la segunda temporada de la serie "The celebrity apprentice", además de copresentar el programa “Fashion police”.

1968.- Nace el actor estadunidense Rainn Wilson, nominado al Emmy y ganador de dos premios del Sindicato de Actores. Es conocido por sus roles del neurótico "Dwight Schrute" en la serie de comedia "The office” y de "Arthur Martin en "Six feet under", además de participar en series como “Galaxy Quest”, “Sahara” y “Charmed”, al igual que en filmes como “Mi súper exnovia”.

1970.- Nace la actriz, cantante y guionista estadunidense Kerri Kenney-Silver. Durante los años 90 forma parte de un grupo de comedia improvisada llamado The State, que fue elegido para realizar un programa de "sketches" en MTV. También se desempeña como vocalista de la banda femenina de Indie Cake Like y actúa en series como “Shameless” y “Harvey beaks”.

1970.- Nace la actriz española Rosa Mariscal. Trabaja en teatro, cine y televisión, siendo la que le ha dado una mayor popularidad al actuar en "Hospital Central". Actúa luego en programas como 'La Pecera de Eva” y “Herederos”, en obras de teatro entre ellas “La visita” y en filmes como “Cuando vuelvas a mi lado”.

1970.- Nace el actor estadunidense Bryan Ray "Skeet" Ulrich. Es conocido por su trabajo en la serie "Jericho", aunque también participa en "La Ley y el Orden: Los Ángeles", “Miracles” e “Into the west”, además de en las películas “Muchachos” y “Blindado”.

1971.- Nace el músico y cantante estadunidense Derrick Lamont ("Leon") Green. Vocalista y guitarrista rítmico del grupo brasileño Sepultura, quien sustituye a Max Cavalera desde 1997. Anteriormente se desempeña como el vocalista de la banda de thrash metal/hardcore llamada Outface.

1971.- Nace el cantante, compositor, pianista y productor británico Gary Barlow. Es miembro del grupo pop Take That y uno de los compositores más valorados de los años 90, al escribir más de 16 hits durante la década. Protagoniza el programa “Let it shine” en busca de talentos para participar en un musical.

1972.- Nace el músico sueco Óscar Dronjak, guitarrista de la banda de heavy metal Hammerfall. Él es el único miembro que se mantiene en el grupo desde su formación original.

1979.- Nace el músico estadunidense Rob Bourdon, baterista de la agrupación de metal y rock alternativo Linkin Park. Comienza a tocar la batería a la edad de 10 años y luego, piano.

1980.- Nace el cantante y músico británico Matt Tuck. Toca la guitarra rítmica y es el vocalista de la banda de metalcore melódico Bullet for my Valentine. También toca la batería, teclado y armónica.

1981.- Nace la actriz y modelo canadiense Crystal Lowe. Participa en los largomentrajes "Soy espía", "Get Carter" e "Insomnio", entre otros. Realiza un papel regular en la serie "Now That" e interviene en "The L Word".

1984.- Muere en Acapulco, México, el actor estadunidense Johnny Weissmuller. Campeón olímpico de natación, gana cinco medallas en dos Juegos Olímpicos. Se proyecta a la cinematografía al encarnar a "Tarzán", personaje creado por el novelista estadunidense Édgar Rice Burroughs. Trabaja en 22 películas y en televisión con programas como “Jungle Jim”. Nace el 2 de junio de 1904.

1990.- Muere la actriz estadunidense Barbara Stanwyck, cuyo nombre verdadero es Ruby Stevens. Actúa en filmes como "Mujeres ligeras", "Amor prohibido", "Las tres noches de Eva", “Stella Dallas" y "Voces de muerte", al igual que en programas de televisión como “El pájaro espino” y “Big valley”. Nace el 16 de julio de 1907.

1993.- Fallece la actriz belga Audrey Hepburn, cuyo nombre verdadero es Edda Kathleen Van Heemstra Hepburn-Ruston. Actúa en "Breakfast At Tiffany's", entre otras. En 1988 se convierte en embajadora voluntaria del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Nace el 4 de mayo de 1929.

2003.- Muere el caricaturista estadunidense Al Hirschfeld a los 99 años, considerado el más popular y admirado del mundo del espectáculo en su país. Sus obras representan una crónica gráfica del espectáculo en Hollywood y Broadway. Nace el 21 de junio de 1903.

2007.- Muere a causa de un paro respiratorio el productor de cine mexicano Alfredo Ripstein, padre del cineasta Arturo Ripstein. Colabora con grandes directores como Joaquín Pardavé, René Cardona, Alejandro Galindo, Jorge Fons y Carlos Carrera en más de 100 filmes. Crea su productora Alameda Films y trabaja con los principales actores de la Época de Oro del cine en México. Destacan sus películas “El callejón de los milagros”, “El crimen del padre Amaro” y “El baisano Jalil” y “Corona de lágrimas”. Nace el 10 de diciembre de 1916.

2009.- Muere el compositor, guitarrista y letrista flamenco Ramón de Algeciras, hermano de los artistas Paco y Pepe de Lucía. Compone más de 140 obras, entre la que destaca "Rosa María". Nace el 5 de febrero de 1938.

2011.- Contrae George Clooney malaria en Sudáfrica; informan que se encuentra estable. El actor y productor se enferma durante un reciente viaje filantrópico y humanitario que realiza a Sudán.

2012.- Larry Butler, productor y compositor de música country, fallece en Florida. Músico de sesión, pianista y productor que colabora con artistas como Johnny Cash, Loretta Lynn, Jerry Lee Lewis y Waylon Jennings y Kenny Rogers. En 1980 gana el Grammy como Productor del Año. Nace el 26 de marzo de 1942.

2012.- Fallece la cantante estadunidense Etta James, cuyo verdadero nombre es Jamesetta Hawkins. Desde los cinco años comienza su carrera interpretando música góspel en la radio. Destaca con temas como “Roll with me, Henry”, “Good rockin' daddy”, “The wallflower” y “At last”. Ganadora de seis premios Grammy. Nace el 25 de enero de 1938.

2013.- El actor Gonzalo Vega anuncia que iniciará el rodaje de la película "El niño que olía a pez", en la que comparte créditos con Zoë Kravitz, hija del cantante Lenny Kravitz.

2015.- Muere el artista alemán Édgar Wilmar Froese. Fundador y líder del grupo Tangerine Dream, considerado precursor de la música electrónica, el knautrock, el ambient y el space rock. Participa en 36 álbumes y es de los primeros músicos en trabajar con secuenciadores. Nace el 6 de junio de 1944.

2016.- Muere la folclorista chilena Silvia Urbino. Cofundadora con Rolando Alarcón del grupo Cuncumen, en el que también participa varios años el reconocido Víctor Jara. A su salida de esa agrupación, en 1961, crea el grupo infantil Cuncumenitos con el que inicia su faceta como profesora e investigadora del folclor de su país. En 2013 es condecorada con el Premio a la Música Nacional Presidente de la República. Nace el 4 de enero de 1928.

