Mariana Garza descarta reencuentro de Timbiriche

CIUDAD DE MÉXICO.

A diez años del más reciente reencuentro de los integrantes originales de la banda mexicana Timbiriche, la actriz y cantante Mariana Garza descartó que planeen una nueva gira de conciertos.

Admitió en los últimos días se han reunido. Por ejemplo, en el cumpleaños de Alix Bauer (16 diciembre), cuando Benny Ibarra estrenó el musical El Hombre de la Mancha y en un desayuno organizado por Sasha Sökol, pero nada más.

Consideró que por el momento no pueden dar origen a un nuevo reencuentro musical debido a que Sasha, Benny y Erik recién terminaron su tour y están retomando proyectos personales.

Benny está en la obra; Erik participará en la gira de los noventas y Sasha va a lanzar un disco. Por lo tanto, no es un plan inmediato. Nunca he dicho no, al contrario, si se llega a dar qué padre porque me lo paso bomba con ellos, pero es complicado que cada uno suelte sus cosas por un periodo de tiempo”, comentó Garza.