Guillermo del Toro quiere hacer ‘Hellboy 3’

MADRID.

Hace más de una década, un demonio conjurado por los nazis a finales de la Segunda Guerra Mundial tomaba las salas de cine de medio mundo. 'Hellboy', el filme protagonizado por Ron Perlman basado en los cómics de Mike Mignola, saltaba a la gran pantalla.

La cinta y su secuela, 'Hellboy: El ejército dorado', fueron escritas y dirigidas por Guillermo del Toro. El mexicano destaca por la particular imaginería y mitología de todos sus trabajos... y ahora, por su ingeniosa forma de preparar la tercera entrega del popular agente de la defensa e investigación paranormal.

Del Toro ha aprovechado el escenario de Twitter para iniciar una encuesta a modo de consulta, en la que preguntó a la comunidad de la popular red social si quieren que Hellboy 3 sea una realidad. Las opciones, como no podrían ser de otra manera, son: "Si" o "Diablos, si".

Informal poll (let's see how many votes we get in 24 hours) Hellboy III

Horas después de su publicación, el cineasta anunció que se habían superado con creces los 100 mil votos asegurando que preparará la reunión con Perlman y Mignola aunque advierte que no garantiza nada y les deseemos suerte:

Hemos rebasado los 100 mil Prepararé la reunión con Ron y Mignola para hablar sobre Hellboy 3. No garantizo nada pero lo discutiremos. Deséenos suerte".

We have gone past the 100K votes. I will arrange the sitdown w Ron & Mignola to talk HBIII. No gurantee but we will discuss. Wish us luck!!

— Guillermo del Toro (@RealGDT) January 19, 2017