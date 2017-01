De la música a lo paranormal

CIUDAD DE MÉXICO.

Para la actriz mexicana Liz Gallardo, 2016 fue un año más que productivo. Grabó tres series para streaming tales como Dogma, Diablo guar­dián y Su nombre era Dolores, mismas que tendrán su estre­no este año.

Y aunque disfruta de un descanso en Guadalajara, su ciudad natal, espera grata­mente los frutos de su trabajo que también incluyeron una participación especial en la telenovela La candidata.

“Me tocó estar en esas tres series, muy diferentes entre sí, lo cual me encantó y disfruté mucho. Tengo la expectativa de que funcione este nuevo formato, pues cada vez hay más gente a la que gustan las series.

Dogma, que cuenta con 13 episodios y tendrá su estre­no a través de la plataforma de streaming Blim, fue dirigi­da por Carlos Carrera y tam­bién protagonizada por Iliana Fox. La historia profundiza en teología y acontecimientos paranormales.

Aunque no he vivido nin­guna experiencia paranormal, creo que tales situaciones existen y que hay quienes tienen el don de verlo. Este trabajo es de una gran pro­ducción y hechura”, dijo.

Gallardo tam­bién trabajó en la versión para serie de la novela de Xa­vier Velasco, Dia­blo guardián, que fue protagonizada por Paulina Gaitán, Adrián Ladrón, An­drés Almeida y Mónica Dio­nee. La historia habla de la aventura de una mujer con la seducción y las adicciones.

“Fue un regalo y un pla­cer. Aprecio mucho que ha­yan adaptado una historia así para hacer cine o televisión.

Estuve en tres capí­tulos y grabamos en el Centro Histórico. Es una serie provo­cativa. Interpreto a la amante de Pig, uno de los persona­jes protagonistas, el escritor. Ella es una ejecutiva de una agencia de publicidad y se relaciona con gente de la política”, acotó.

Además recreará a la actual cantante Graciela Beltrán, uno de los personajes antagónicos de la serie Su nombre era Do­lores, que aborda la vida de Jenni Rivera (1969-2012), que también se estrenará este año.

No tengo el gusto de co­nocerla, pero tiene una vida muy interesante. Quizá no tenía la fama y popularidad de Jenni Rivera, pero es bas­tante profesional, aunque fue un poco enemiga de Jenni. No tuve que cantar, pero es muy difícil recrear a un personaje que existe, porque hay mu­chas expectativas y te da un poco de miedo. Sin embargo, la interpreté con todo el res­peto, me preparé mucho para hacerla. Ésta será la prime­ra serie que se estrene y será para Univisión, aunque para ninguna hay fechas exactas aún”, afirmó.