'La La Land', magia, amor y... sueños

LOS ÁNGELES.

Ganadora de siete Globos de Oro —todo un récord en esa premiación—, con alabanzas de la crítica es­pecializada y siendo una de las favoritas al Oscar, La La Land: Una historia de amor, tendrá un preestreno en México, este viernes, en circuitos de arte. El musical que tiene como sede a la Ciudad de Los Ángeles ex­plora, a través de una pareja, la búsqueda de los sueños y su protagonista, Ryan Gosling, y su director, Damien Chazelle, aseguran que están más que satisfechos con el resultado.

Amo estas cintas, esas pe­lículas antiguas musicales de Hollywood me acompañaron durante mi crecimiento, pero ya se habían acabado, no pensé que tendría la oportunidad de hacer una, así que obviamen­te estaba muy emocionado de tener la oportunidad de hacer algo como esto”, indicó Gosling.

Luego de Whiplash: Mú­sica y obsesión, el realiza­dor estadunidense, quien hoy cumple 32 años, se reinventó y decidió explorar el género mu­sical, y para concretar el pro­yecto echó mano de toda su tenacidad.

La La Land, también prota­gonizada por Emma Stone, le ha dado varios premios a Chaze­lle como director, incluyendo el Globo de Oro, y ya se vislumbra un triunfo en la gala del Oscar.

El cineasta reveló que esta cinta, de una u otra forma, es un tributo a Los Ángeles, pues “la ciudad tiene esa magia, al mismo tiempo de que sientes tus sueños cer­ca también los sientes lejos”.

Los protagonistas del musical iban a ser Miles Teller y Emma Watson, sin embargo, el director cam­bió de idea, no sólo des­pués de haber visto Fuerza antigangster (Gangster Squad) o Loco y estúpido amor (Crazy, Stupid, Love), sino por la química entre Gosling y Stone.

NADA ESPECIAL

Gosling interpreta a Se­bastian, un hombre con ansias de brillar en el mun­do de la música gracias al jazz en su significado más puro y esto ocurre: escribi­rá una historia de amor con Mia (Emma Stone); el actor ganó el Globo de Oro por su interpretación.

Me mudé aquí (Los Án­geles) a los 16 años para ha­cer películas, así que me siento como uno de los afor­tunados que puede hacer lo que vino a hacer, obviamen­te hay un trabajo arduo en­vuelto en ello, pero también influye la suerte. Es desafor­tunado, porque también ne­cesitas tener suerte, pero no puedes tenerla a menos que la persigas”, consideró.

Creo que no he renun­ciado a nada por lo que he perseguido, por seguir este sueño particular. Vives en tu hogar, con tu familia, tus amigos, en este sistema de apoyo, después vienes a esta ciudad que es muy grande y tratas de hallar tu camino, pero mi situación no es para nada especial en ningún sen­tido”, agregó.