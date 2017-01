Efemérides: José Alfredo Jiménez, 91 años y sigue siendo 'El Rey'

CIUDAD DE MÉXICO.

Un 19 de enero nacieron los cineastas Gilberto Martínez Solares y Richard Lester, el cantautor José Alfredo Jiménez, la rockera Janis Joplin, los cantantes Dolly Parton, Ricardo Arjona y Robert Palmer, los actores Nathalie Tippi Hedren, Martha Mijares y Juan Soler, así como los músicos Luciano Chailly y Phil Everly. También en esta fecha fallecieron los cantantes Elis Regina y Carl Perkins, el actor Augusto Benedico, el director de cine Ettore Scola, el cineasta mexicano y la actriz e inventora Hedy Lamarr.

1906.- Nace el actor, guionista, fotógrafo y de cine mexicano Gilberto Martínez Solares, creador de más de 170 películas como "Crisis", “Así es la mujer”, “Tin tan y las modelos”, “El circo de Capulina” y "Tres mexicanos ardientes". Funda la Compañía Cinematográfica Frontera Films. Muere el 18 de enero de 1997.

1915.- Nace el director, escritor y guionista de cine italiano Steno, cuyo nombre real era Stefano Vanzina. Sus comedias, como la serie de “Big man” y el filme “Banana Joe”, ambas con Bud Spencer, fueron muy populares en Italia entre los años 50 a 80. Muere el 12 de marzo de 1988.

1917.- Nace el actor John Raitt, estrella del teatro musical estadunidense. Barítono conocido por sus papeles en montajes como “Oklahoma!”, “Carousel”, "Carnival in Flanders" y "The pajama game", que también protagoniza en cine en 1957 y en la que destaca su tema “Hey there”. Muere el 20 de febrero de 2005.

1920.- Nace el músico italiano Luciano Chailly, considerado uno de los más grandes compositores del siglo XX. Autor de obras sinfónicas y de cámara, 13 óperas, seis ballets y música religiosa, además de hacer bandas sonoras de varias películas y programas de televisión. Publica críticas musicales, artículos y varios libros de música y literatura. Muere el 24 de diciembre de 2002.

1922.- Nace el actor cinematográfico y televisivo estadunidense Guy Madison. Aparece en un cameo de la película "Since you went away", a la que siguen casi 85 filmes de comedia, drama, romance, spaghetti western y bélicos en su país y Europa, además de series de televisión como “The adventures of Wild Bill Hickok”. Muere el 6 de febrero de 1996.

1924.- Nace el actor estadunidense Nicholas Colasanto. Alcanza fama por su papel de entrenador "Ernie Pantusso" en la comedia "Cheers". Es veterano condecorado de la Segunda Guerra Mundial, participa en varias películas y series de televisión, como "Colombo y "Starsky y Hutch". Muere el 12 de febrero de 1985.

1926.- Nace el compositor y cantante mexicano José Alfredo Jiménez, quien es autor de más de 200 canciones, tales como "Si nos dejan", "Ella", "El rey" y "Que te vaya bonito". Apodado “El hijo del pueblo”, participa en programas de televisión y películas como “Martín Corona” y “La feria de San Marcos”. Muere el 23 de noviembre de 1973.

1930.- Nace la actriz estadunidense Nathalie "Tippi" Hedren. Es descubierta por Alfred Hitchcock, quien buscaba a una actriz que se pareciera a Grace Kelly. Protagoniza las películas "Los pájaros", "Marnie, la ladrona", "Mulligans!", "Break up", "Julie and Jack", "Citizen Ruth", "Dark wolf" y "Rose's garden", entre otras.

1932.- Nace el director de cine británico Richard Lester, quien lanza las películas “A Hard Day's Night” y “Help!” con The Beatles. También son suyos filmes como "Superman III" y "Superman II", "Robin y Marian", "Los cuatro mosqueteros", "El enigma se llama Juggernaut", "Los tres mosqueteros: los diamantes de la reina" y "En nombre de la rosa", entre otras.

1935.- Nace el cubano Octavio Cortázar, pionero del cine de su país y uno de sus principales realizadores de documentales, como con "Por primera vez" y "El brigadista" y "Guardafronteras". Es fundador de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. Muere el 27 de febrero de 2008.

1937.- La estación nombrada Radio Nacional de España es inaugurada en Salamanca. Llega a disponer de cinco emisiones diferenciadas de carácter nacional y otra para todo el mundo vía onda corta, satélite e Internet.

1938.- Nace la actriz mexicana Martha Mijares, entre cuyos filmes están: "La prisionera", “Maldita ciudad”, "Bodas de oro", "La mujer de mi vida", "Con quién andan nuestras hijas", "La última lucha" y "El campeón ciclista", con Germán Valdés "Tin Tan", tras lo cual se retira del medio artístico a los 20 años de edad.

1939.- Nace el músico estadunidense Phil Everly. Conforma el dueto The Everly Brothers con su hermano Don. Dedicado a la música country y rockabilly, es una de las más grandes influencias en la historia del rock and roll. Destacan canciones como “Cathy's clown”, “Wake up little Susie” y “All I have to do is dream”. En el Salón de la Fama del Rock desde 1986. Muere el 3 de enero de 2014.

1943.- Nace la cantante estadunidense de rock Janis Joplin, conocida como la "Bruja cósmica". Forma parte de los gruposBig Brother & the holding company y la Kozmic blues band, que cambiaría de nombre a The full tilt boogie band. Luego se lanza en solitario y graba temas como "Bola y cadena" y "Pedazo de mi corazón". Muere de una sobredosis el 4 de octubre de 1970.

1943.- Nace el fotógrafo documentalista y director de cine estadunidense Larry Clark. Inicia con fotografías en blanco y negro, publica en 1971 su libro “Tulsa” y luego se enfoca al cine, con películas como "Kids", "Al final del edén", "Bully", "El regreso a las cavernas", "Ken Park" y "Wassup Rockers".

1946.- Nace la actriz, compositora, productora y cantante estadunidense Dolly Parton. Autora de éxitos musicales como "9 to 5", "Jolene" y "I will always love you", que en los años 90 lleva a la cima a Whitney Houston. Participa “Cómo eliminar a su jefe” y “Magnolias de acero”, entre otros filmes. Ganadora de ocho premios Grammy, pertenece a los salones de la fama de Compositores de Nashville y de Compositores. En 2004 es declarada "Leyenda viviente" y diva del country.

1947.- Nace el cantante inglés Rod Evans. Fundador de la banda de hard rock Deep Purple, de la que es su vocalista en los tres primeros álbumes. En 1969 es sustituido por Ian Gillan. Luego graba dos discos más con el grupo Captain Beyond y desaparece del medio artístico. En 1980 participa en un fraude, con un “Deep Purple” falso, pues es el único integrante del grupo original. En 2016 es inducido al Salón de la Fama del Rock and Roll como parte de la agrupación.

1949.- Nace el cantante de rock británico Robert Palmer, ganador de dos premios Grammy. Sus grandes éxitos incluyen los temas “Addicted to love”, "Simply irresistible" y "She makes my day". En los años 80 es considerado padrino del enlace entre el rock, el videoclip y la publicidad. Muere por un infarto el 26 de septiembre de 2003 en París, Francia.

1953.- Nace la actriz británica Linda Hayden. Debuta como actriz a la edad de 15 años con el filme "Baby love", a la que le siguen películas como "Taste the blood of Dracula", "Blood on satan's claw" y “The boys of Brazil”. También participa e series de televisión como “Now look here” y “Black carrion”.

1953.- Nace el artista estadunidense Desi Arnaz Jr., cuyo nombre completo es Desiderio Alberto Arnaz hijo, vástago de los también actores Desi Arnaz y Lucille Ball. Participa en filmes como "Los reyes del mambo", "Un día de boda" y "Billy dos sombreros", así como en la serie de televisión “Automan”.

1954.- Nace la actriz, cantante y escritora estadunidense Katey Sagal. Conocida por su papel de "Peggy Bundy" en la serie "Married with children". Hace coros para artistas como Bob Dylan, Gene Simmons y Tucker. También actúa en las cintas “El precio de la pasión” y “I´m reed fish”, en los telefilmes “When angels come to town” y “Three wise guys, y series como “Sons of anarchy” ”, entre otros. Da voz a “Turanga Leela” en “Futurama”.

1955.- Nace el músico británico Tony Mansfield. Productor de bandas como Planet Ha Ha, B-52, A-ha y Captain Sensible, así como de artistas españoles como Miguel Bosé y Ana Torroja. Considerado uno de los representantes del pop sintético, con su banda New Musik tiene éxitos como “Straight lines”, “Living by numbres” y “On islands”.

1961.- Nace el compositor estadunidense, director y actor de televisión, teatro y cine Paul McCrane. Actúa en filmes como "RoboCop", "Fame", "From the Earth to Moon", “Rocky II” y "The X-Files", además de en las series “24” y "ER", como el “doctor Robert Romano”, además de dirigir programas como “Lie to me”. Compone la canción “It is OK if I call you mine”, uno de los temas de la película “Fama”.

1964.- Nace en Guatemala el cantante y compositor Ricardo Arjona. Ha ganado Discos de Oro, Platino y Diamante por álbumes como "Historias", "Si el norte fuera el sur" y "Sin daños a terceros". En 2006 gana un Grammy por su disco "Adentro". En 2017 comenzará una gira con su álbum “Circo soledad”.

1966.- Nace el actor argentino Juan Soler, quien inicia como modelo. Actúa en telenovelas como "Acapulco, cuerpo y alma", "Bajo la misma piel" y "Cañaveral de pasiones". En teatro destacan sus participaciones en "Me fascina mi vecina", "P.D. tu gato ha muerto", "Bajo las sábanas" y "Juego de sociedad", así como en series de televisión, entre ellas “Su nombre era Dolores, la Jenni que yo conocí”.

1966.- Nace la cantante sueca Lena Philipsson, de gran éxito en su país gracias a sus participaciones en el Melodifestivalen entre 1986 y 1988, con "Kärleken är evig" (“El amor es eterno”), “Dansa i neon" (“Bailando en el neón”) y “Om igen” (Otra vez). Es la representante sueca en Eurovisión 2004 con la canción "It hurts". En enero de 2017 estrena el espectáculo “No soy un bebé”.

1967.- Nace el actor español Javier Cámara. En 2000 trabaja con Pedro Almodóvar en "Hable con ella", con el cual se consagra como uno de los artistas más populares de España; destaca en la serie de televisión “óAy, Señor, señor!”, al igual que en filmes como “Vivir es fácil con los ojos cerrados” y “Truman”.

1968.- Nace el músico estadunidense Whitfield Crane IV. Vocalista fundador de la banda de hard rock Ugly Kid Joe, en la que toca de 1989 a 1997. Tras su separación, milita en el grupo Life of Agony, funda con Logan Mader la banda Medication, luego forma parte de Another Animal y Mass Mental.

1969.- Nace el músico, compositor y cantante estadunidense Trey Lorenz. Comienza como corista en producciones de Mariah Carey, con quien hace duetos en el álbum "Emotions" y en la versión del tema de los Jackson Five, “I'll be there”, así como con Usher y Selena. Ha grabado los álbumes "Someone to hold" y "Trey Lorenz", además de coescribir y cantar el tema “Make you happy” que sale en la película “Los hombre de negro”.

1971.- Nace el actor, comediante, DJ, escritor y productor estadunidense Shawn M. Wayans. Protagoniza las series de televisión "In living color" y "The Wayans bros”, además de participar en filmes como “Dance movie” y “Pequeño pero matón”, así como en la saga “Scary movies”.

1972.- Nace la actriz estadunidense Andrea Donna de Matteo. Ganadora del Emmy, conocida principalmente por sus papeles de "Adriana La Cerva" en la serie de televisión "Los Soprano"; de "Gina Tribbiani" en la comedia “Joey" y "Mujeres desesperadas", como "Angie Bolen".

1973.- Nace el músico finlandés Antero Manninen. Violonchelista integrante de la banda finlandesa Apocalyptica, de la que sale en 1999 para unirse a la Orquesta Filarmónica de Helsinki; también ha tocado en la Radio Symphony Orchestra, la Ópera Nacional de Finlandia y en la Avanti Symphony Orchestra.

1977.- Nace la cantante chilena Nicole, cuyo nombre real es Denisse Lillian Laval Soza. Su carrera musical comienza en 1989 con su álbum "Tal vez me estoy enamorando". Trabaja con productores como Tito Dávila, Barry Sage, Sterling Campbell y Gustavo Cerati, además de tener su propia firma Chika Entertainment Inc., en la cual también autogestiona sus discos.

1979.- El grupo británico The Beatles rechaza una oferta de su promotor para reunirse en un concierto.

1982.- Nace en Taiwán la actriz y cantante de música pop Angela Chang. Es una de las artistas más conocidas de Taiwán y Hong Kong, Singapur, Shanghai, Changsha y Suzhou. Ha vendido más de ocho millones de copias en toda Asia. Da voz a “Fiona” en la versión china de “Shrek 3”, además de participar en la cinta “Shadows of love”.

1982.- Nace la actriz estadunidense Jodie Sweetin. Famosa por participar en la serie "Full House" interpretando a "Stephanie Tanner", así como en su secuela “Fuller house”. En 2009 publica su autobiografía “UnSweetined”.

1982.- Muere la cantante brasileña Elis Regina, una de las más importantes del género bossa nova y la más importante intérprete de música popular brasileña. Comienza su carrera a los 11 años y tiene éxitos con temas como “Aguas de marzo”, “Arrastão”, “Triste” y “Retrato en branco y preto”. Graba 31 discos y conduce el programa de televisión “O fino da bossa”. Nace el 17 marzo de 1945.

1991.- Nace la actriz estadunidense Erin Sanders. Su papel más notable es el de "Quinn Pensky" en la serie "Zoey 101", nominada a un Emmy. También trabaja en “Big time rush”, “Mad men” y “The mentalist”, entre otras series.

1992.- Nace el actor estadunidense Logan Lerman. Conocido por su papel protagónico en la película "Percy Jackson y el ladrón del rayo", estrenada el 12 de febrero de 2010. Inicia en anuncios de la televisión en 1999, para luego trabajar en filmes como “El efecto mariposa”, “El patriota”, “Fury” y “Noé”, además de en series de televisión, entre ellas "Jack & Bobby".

1992.- Muere el actor mexicano de origen español Augusto Benedico, cuyo nombre verdadero es Augusto Pérez Lías. Llega a México en 1939. Trabaja en teatro, telenovelas como “Senda prohibida”, “Mi pequeña soledad” y “Carrusel”, además de películas, entre ellas “Doña Perfecta”, "El ángel exterminador" y "Pedro Páramo". Nace el 20 de diciembre de 1909.

1998.- Muere Carl Perkins, músico y compositor estadunidense, pionero del rockabilly, una mezcla de rhythm and blues y música country. Inicia su carrera con la Sun Records en Memphis al comienzo de los años 50. Escribe el éxito "Blue suede shoes" (“Zapatos de gamuza azul”). Nace el 9 de abril de 1932.

2000.- Muere la actriz austriaca-estadunidense Hedy Lamarr. Su nombre verdadero es Hedwig Eva Maria Kiesle y durante muchos años se le conocía como “La mujer más bella en la historia del cine”. Se da a conocer en la película checa "Éxtasis", a la que le siguen muchas otras. Ingeniera en telecomunicaciones, con el compositor George Antheilun idea un sistema de detección de los torpedos teledirigidos que es base para la comunicación secreta por radio y es creadora del espectro ensanchado, fundamento de la tecnología wifi. Nace el 9 de noviembre de 1914, que en su honor se instituye como el Día Internacional del Inventor.

2000.- El cineasta español Pedro Almodóvar consigue el premio de la crítica de Los Ángeles por la película "Todo sobre mi madre".

2001.- Muere en Buenos Aires el actor italiano, humorista y productor teatral Darío Víttori. Llevado a Argentina antes de cumplir un año de vida, durante 22 años trabaja en el grupo teatral Compañía Italiana y operetas con más de 600 obras. En 1958 debuta en la compañía teatral de Eva Franco con la obra "Bettina" y a partir de 1963 trabaja en televisión, lo que le da mucha fama, con 800 piezas en diversos ciclos. Nace en Lacio el 14 de septiembre de 1921.

2006.- Muere de un ataque al corazón el cantante de soul Wilson Pickett, conocido por éxitos como "In the midnight hour" y "Mustang Sally". Pionero de la música Rythm and blues, con Aretha Franklin y Otis Redding. Participa en el filme "The commitments". En 1991 ingresa al salón de la Fama del Rock and Roll. Nace el 18 de marzo de 1941.

2007.- Muere el cantante y compositor canadiense Dennis Doherty. Funda con John Phillips, Michelle Phillips y Cass Elliot el grupo The Mamas & the Papas, con éxitos como “California dreaming” y “Monday, monday”. Produce el espectáculo “Dream a little dream” y da voz a todos los personajes del programa de television “Theodore Tugboat” en el que además interpreta al capitán. Nace el 29 de noviembre de 1940.

2008.- Muere la actriz estadunidense Suzanne Pleshette. Debuta en 1958 con el filme “Geisha boy” y participa en la película "Los pájaros" con el papel de la maestra “Annie Hayworth”. Estrella de Broadway y continuamente en programas de televisión. Presta su voz a varios personajes de dibujos animados, en filmes como “El rey león 2”. Nace el 31 de enero de 1937.

2013.- Muere Marcel Sisniega, cineasta mexicano, guionista, periodista, novelista y Gran Maestro Internacional de Ajedrez desde 1992. Escribe y dirige 11 películas; su novela “Eliseo Zapata” es adaptada al cine por Martín Salinas en el largometraje "Un embrujo", que dirige Carlos Carrera en 1998. Nace el 28 de julio de 1959.

2016.- El director italiano de cine Ettore Scola. Maestro de la comedia a la italiana, filma películas como “La terraza”, “Una jornada particular” y el documental “Qué extraño llamarse Federico” sobre su amigo Federico Fellini. Nace el 10 de mayo de 1931.

