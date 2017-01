Jessica Biel regresa a la TV después de 'New Girl'

MADRID.

El canal USA Network ha dado luz verde al drama The Sinner, que estará protagonizada y producida por Jessica Biel y su productora Iron Ocean Films y además la actriz de 34 años regresa a la pequeña pantalla donde dio sus primeros pasos interpretativos en 1996 con 7th Heaven, una producción del fallecido Aaron Spelling que estuvo en emisión durante de 11 temporadas.

La última vez que la mujer de Justin Timberlake apareció en una serie televisiva fue en 2014, cuando encarnó al personaje de Kat en la comedia New Girl durante 12 episodios.

Basado en el libro más vendido de Petra Hammesfahr, The Sinner se centra en una joven madre (Biel), que es superada por un ataque de ira y comete un acto público de violencia.

El incidente lanza un sorprendente thriller policial cuya fuerza motriz no es el quién o el qué sino el por qué. Un investigador pícaro, encarnado por Bill Pullman, se obsesiona con descubrir los motivos que llevaron a esta mujer fuera de control.

"Nos complace anunciar 'The Sinner' como nuestra primera recolección de series para 2017", dijo el presidente de la red de Estados Unidos, Chris McCumber, en un comunicado.

"La perspectiva única de la serie nos enganchó desde el principio, y Universal Cable Productions, Jessica Biel y todo el equipo que hay detrás y delante de las cámaras está entregado a un proyecto muy especial", agregó.

La intérprete compagina a la perfección el cuidado de su pequeño Silas Randall, nacido en 2015, su faceta como esposa de una estrella musical y su trabajo como actriz.

Biel acaba de estrenar en Estados Unidos The Book Of Love, cinta en la que comparte cartel junto a Maisie Williams, Arya Stark en la serie Game Of Thrones, y Jason Sudeikis.

