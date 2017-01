Charlie Sheen se disculpa con Rihanna por llamarla 'zorra'

MADRID.

Una semana después de insultar a Rihanna y llamar "zorra" durante un programa de televisión, Charlie Sheen ha pedido perdón en redes sociales.

El actor neoyorquino de 51 años utilizó su cuenta de Twitter para disculparse ante la cantante por el insulto que le dedicó durante una entrevista en el espacio Watch What Happens Live, donde fue preguntado por su relación (inexistente) con la barbadense de 28 primaveras.

"Querida @badgalriri, perdón por insana indulgencia. Tomemos algo algún día (en mí)", escribió la estrella televisiva junto a una foto de la señalada de 2014 con una peluca de color rosa.

dear @rihanna,

pardon my inane

self indulgence.

let's have a drink someday

(on me) ....

❤️

©️ — Charlie Sheen (@charliesheen) 17 de enero de 2017

Para poner a los lectores sobre antecedentes, el comediante relató en mayo de 2014 el desencuentro vivido junto a su pareja Brett Rossi, En un restaurante donde coincidieron.

Según Sheen, la polifacética artista caribeña se negó a saludar a la pareja alegando que no había suficientes paparazzi que pudieran atestiguar el momento.

Andy Cohen, presentador del espacio de la cadena Bravo le preguntó si habían solucionado aquel conflicto y Charlie, entre risas, dijo: "Oh, esa zorra. Ella perdió la cortesía y el sentido común", palabras hechas en público que aunque ahora hayan sido rectificadas en redes no habrían gustado ni a la cantante ni a su entorno, que prefiere no hacer comentarios al respecto.

