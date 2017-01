Vive Latino 2017, más allá de géneros

CIUDAD DE MÉXICO.

Si el Vive Latino programa a La Sonora Santanera, los fans se quejan; si anuncian a Bronco para esta edición 2017, también. Pero, el festi­val ha presumido desde hace 18 años de ser un acto musical que totalmente inclusivo, por eso programa dos bandas po­pulares junto a Rancid, Pro­phets of Rage, Los Fabulosos Cadillacs, Hombres G y Julieta Venegas.

Curamos con las tripas y el instinto, no con base en las críticas”, dice el fundador y di­rector Jordi Puig a Excélsior; “lo poco que he estado en la industria me permite detec­tar la profundidad de este tipo de agrupaciones, y tengo cla­ro que son de dominio públi­co, así como lo pueden ser Los Cadillacs.