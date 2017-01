Efemérides: Oliver Hardy, a 125 años de su natalicio

CIUDAD DE MÉXICO.

Un 18 de enero nacieron los actores Oliver Hardy (El Gordo y El Flaco), Cary Grant, Danny Kaye y Kevin Costner, el cineasta John Boorman, los cantantes David Ruffin y José Luis Perales, así como el rockero Jonathan Davis (Korn); y murió el cineasta Gilberto Martínez Solares, y se casaron los cantantes Manuel Mijares y Lucero.

1892.- Nace el actor Oliver Hardy, "El Gordo", que en compañía de Stan Laurelintegró una de las parejas cómicas más reconocidas del cine, El Gordo y El Flaco. Fueron de los pocos cómicos del mundo que pasaron con éxito del cine mudo al sonoro. También intervino en la película "El mago de Oz". Murió el 7 de agosto de 1957, en California, Estados Unidos.

1904.- Nace el actor estadunidense Cary Grant, quien intervino en películas de corte romántico o elegante, como "Un romance para recordar", "No soy ningún ángel" y "Las aventuras de Silvia". Murió el 29 de noviembre de 1986.

1913.- Nace en Nueva York el actor y comediante estadunidense Danny Kaye. Debutó en una obra teatral en Broadway, actuó en "Rumbo a oriente", "Un hombre fenómeno", "Nace una canción" y "El bufón de la corte", entre otras. Murió el 3 de marzo de 1987, en Los Ángeles, California, a causa de un ataque cardiaco.

1933.- Nace el productor, director y guionista británico John Boorman. Debutó con la película "Catch us if you can", pero alcanzó el éxito con "A quemarropa", "Infierno en el Pacífico", "Excalibur", así como "Esperanza y gloria"; con esta última ganó el Oscar en las categorías de Mejor Director, Guionista y Mejor Película.

1940.- Nace la cantante y presentadora de televisión italiana Iva Zanicchi. Es la única intérprete de la historia de la canción italiana en ganar tres veces el Festival de Sanremo (1967, 1969, 1974), además de recorrer la ex Unión Soviética en un "tour".

1941.- Nace en Mississippi el músico estadunidense David Ruffin, integrante y vocalista principal de la banda The Temptations. Alcanzó el éxito con el tema "My girl". Con "My whole world ended the moment you left me" se consolidó como solista. A mediados de los 70, "Walk away from love" lo ubica en el número uno de las listas de popularidad. Murió el 1 de junio de 1991 por una sobredosis.

1945.- Nace el cantante y compositor español José Luis Perales, uno de los cantautores más prolíficos, con más de 450 canciones. Ha grabado 27 discos y editado 50 millones de copias. También ha compuesto temas para Isabel Pantoja, Raphael, Miguel Bosé, Julio Iglesias y Rocío Jurado, entre otros. Ha ganado 100 Discos de Oro y Platino.

1947.- Nace en Tokio, Japón, el actor, cineasta, comediante, escritor, poeta, pintor y diseñador de videojuegos Takeshi Kitano. Se dio a conocer con su interpretación del sargento "Hara" en "Feliz Navidad, Mr. Lawrence", de Nagisa Oshima. Uno de sus trabajos más elogiados como cineasta es "Flores de fuego".

1955.- Nace el actor y director estadunidense Kevin Costner, acreedor a un Oscarpor la película "Danza con lobos". Ha trabajado en filmes como "Los intocables", "Campo de sueños", "Robin Hood, el príncipe de los ladrones", "J.F.K." y "El guardaespaldas", entre otras.

1955.- Nace en Madrid, España, el director de cine español Fernando Trueba. Inició como crítico de cine y guionista y se dio a conocer con su primera película, "Belle époque" (1980), con la que ganó un Oscar. "Two much" y "La niña de tus ojos" son otros de sus filmes. Ha obtenido tres premios Goya como Mejor Director.

1956.- Nace el músico británico Tom Bailey, quien formó parte de la agrupación Thompson Twins, con la cual tuvo éxito en la década de los 80. Alcanzó fama con los temas "In the name of love", "Lies", "Love on your side" y "Hold me now", entre otras.

1964.- Nace el actor italiano Enrico Lo Verso. Ha trabajado en dos películas basadas en las novelas del escritor Arturo Pérez-Reverte, como son "Alatriste" y "La carta esférica".

1968.- Nace el actor español Antonio de la Torre. El primer papel que interpretó fue en "Los peores años de nuestra vida", de Emilio Martínez Lázaro, pero el éxito llegó con la miniserie "Padre coraje", en la que hizo el papel de "El Loren". En 2006 ganó el Goya al Mejor Actor Secundario por el filme "Azuloscurocasinegro".

1971.- Nace en California, Estados Unidos, el cantante Jonathan Davis, vocalista del grupo metalero Korn. Antes formó parte de la banda Sex Art. Korn destacó con los temas "Blind", "Work up", "Another brick in the wall" y "Twisted transistor", entre otras.

1971.- Nace el músico argentino Iván Wyszogrod. Dedicado especialmente a la producción de bandas de sonido de películas. A pesar de no ser popular, es muy reconocido en el ambiente artístico por sus cualidades musicales.

1973.- La banda británica The Rolling Stones tocó en vivo para recaudar fondos para las víctimas del terremoto ocurrido en 1972 en Nicaragua.

1974.- Nace el músico argentino Gustavo "Tavo" Kupinski. Fue guitarrista, integrante del grupo musical argentino Los Piojos. Antes de su muerte formaba parte del grupo Revelados y era guitarrista de Las Pelotas. Murió el 4 de enero de 2011.

1977.- Nace el actor Curtis Cregan. Conocido por su trabajo en la versión estadunidense de la serie infantil "Hi-5". Se casó con Jennifer Gambatese el 30 de junio de 2007.

1979.- Nace el músico, cantante, productor, actor y director taiwanés Jay Chou. Fue contratado para componer a cantantes populares de China. Se formó en la música clásica, que combina con estilos musicales para producir canciones que fusiona R&B, rock, pop y géneros que abarcan cuestiones como la violencia doméstica, la guerra, y la urbanización.

1980.- Nace el modelo y actor argentino Antonio Rodrigo Guirao Díaz. En televisión trabajó en la exitosa telenovela argentina "Patito feo", del género infantil-juvenil. Además de la serie "Botineras".

1982.- Nace el músico estadunidense Quinn Llaman. Desde pequeño comenzó a formar parte de diferentes bandas, siendo la primera Hey Santos! Después se une a "Strange itch" que cambia su nombre a Dumb Luck. Actualmente forma parte de The Used.

1986.- Muere en Buenos Aires, Argentina, Leonel Edmundo Rivero, "El Feo", uno de los grandes intérpretes de tango y difusores del lunfardo. Canta en la orquesta de Aníbal Troilo y se recuerda en particular su versión del tango "Sur". Nació el 8 de junio de 1911 en Avellaneda, Buenos Aires, Argentina.

1993.- Nace la actriz estadunidense Morgan York. Actuó en las películas "Más barato por docena" y "Más barato por docena 2", en las cuales comparte créditos con Steve Martin, Piper Perabo, Tom Welling y Hilary Duff, entre otros.

1996.- El director de cine mexicano Alfonso Cuarón es galardonado por los críticos cinematográficos de Los Ángeles, California, con el premio Nueva Generación por su primera película en Hollywood, "La princesita".

1996.- Con una inversión de más de 10 millones de pesos, el legendario cine Metropólitan se transforma en un nuevo foro de espectáculos y adquiere el nombre de Teatro Metropólitan. A la fecha se realizan en este sitio infinidad de conciertos y obras musicales con figuras del medio artístico tanto nacionales como extranjeras.

1997.- Muere a los 90 años el director de cine mexicano Gilberto Martínez Solares. Fue artífice y descubridor de Germán Valdés, "Tin Tan". Además dirige más de 160 películas y escribe unas 100 más. Nació el 19 de enero de 1906.

1997.- El cantante mexicano Manuel Mijares se casó con la actriz y también cantante Lucero, "La Novia de América", ante más de 700 personas. El acontecimiento causa sensación en México y es llamada "La Boda del Año", además de que es televisada en vivo. La pareja, divorciada actualmente, tiene dos hijos: José Manuel y Lucero.

1999.- Nace el actor estadunidense Karan Brar. Conocido por su papel como "Chirag Gupta" en el "Wimpy Kid", franquicia de los filmes "Diary of a wimpy kid" y "Diary of a wimpy kid: Rodrick Rules", así como su papel co-protagonista como Ravi Ross en la serie original de Disney Channel, "Jessie".

2001.- Muere el dramaturgo, guionista y actor español Alfredo Mañas, quien dirige la serie de televisión "Tarde de teatro". Actúa en las películas "Del amor y otras soledades", "Fortunata y Jacinta", "Contra la pared" y "Paraísos artificiales". Nació en 1924, en Ainzón, España.

2005.- Muere en un accidente automovilístico el actor estadunidense Lamont Bentley, quien participa en filmes como "Shards", "The wash", "Gabriela", "The breaks" y en las series de televisión "Moesha" y "South central". Nació el 25 de octubre de 1973, en Wisconsin, Estados Unidos.

2006.- El borrador original de la canción de The Beatles, "A day in the life", escrita por John Lennon, es puesto a la venta en Nueva York, en el marco del 39 aniversario de la fecha en la que el fallecido músico compuso el tema.

2009.- Muere el cantante de tangos argentino Enrique Dumas, seudónimo artístico de Enrique Rodríguez Acha. En 2003 viaja a Japón como artista invitado, junto a la orquesta del bandoneonista Carlos Galván, y en junio de 2005 sufre un accidente automovilístico. En sus últimos años actuó como invitado en recitales y festivales locales. Nació el 8 de mayo de 1935.

2010.- "Avatar" y James Cameron se convierten en los triunfadores de la 67 entrega anual del Globo de Oro, al ganar las categorías estelares de Mejor Película Dramática y Mejor Director.

2012.- La ley SOPA apaga la página de Wikipedia en inglés por 24 horas. Mientras dura el apagón, quienes intentaron acceder al sitio se encontraron con una pantalla negra en la que se podía leer "Imagine un mundo sin conocimiento libre".

2013.- Nombran a Jorge Gerardo Sánchez Sosa nuevo director del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine).

2014.- La rockera Alejandra Guzmán ofrece un concierto de dos horas en la Feria de León ante más de seis mil fans, acompañada de seis músicos y en el que interpreta lo mejor de su repertorio, incluido lo de su disco "Primera fila". En esta edición del festival también cantaron Julión Álvarez, Alejandro Fernández, Ana Gabriel, Pepe Aguilar y Marco Antonio Solís, entre otros.

2015.- Nadji Jeter, actor de la cinta “Grown Ups”, fue detenido por acusaciones de conducir bajo la influencia de la mariguana, reportaron autoridades policiales.

