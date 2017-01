Björk y M.I.A. encabezan festival Ceremonia 2017

CIUDAD DE MÉXICO.

Las artistas Björk, Nicolas Jaar, M.I.A., Underworld y D.R.A.M., encabezan el cartel del festival de música, artes y gastronomía Ceremonia, que este año tendrá lugar en Toluca, Estado de México, el 1 de abril.

La selección de músicos se anunció en la página oficial del encuentro este lunes, a través de un video en el que además se pueden ver los nombres de Beach House, James Blake, Majid Jordan, Vince Staples, Snakehips, What So Not, Gallant, The Black Madonna, Floating Points, Mija, Virgil Abloh, River Tiber y La Banda Bastön.

Igualmente, Rey Pila, Simpson Ahuevo, Buscabulla, Madame Gandhi, Sotomayor, AJ Dávila, Hapax Legomenon, Brunog, Kali Mutsa y Tayrell.

Todos ellos se darán cita en el Foro Pegaso, para deleitar al público mexicano durante la quinta edición de este encuentro, al cual se puede llegar desde distintos puntos de la Ciudad de México y Área Metropolitana en un transporte exclusivo para el festival, que tendrá un costo adicional.

Cabe recordar que la artista principal del cartel de Ceremonia, Björk, ofrecerá un concierto días antes en el Auditorio Nacional, del cual se agotaron los boletos al poco tiempo de salir a la venta.

