Un Hugo Chávez hecho en México para la TV

CIUDAD DE MÉXICO.

Aun antes de su estreno, la serie El comandante captó la atención del público por el gran parecido físico de su protagonista, el actor Andrés Parra, como el mandatario Hugo Chávez, presidente de Venezuela de 1999 a 2013, en quien gira esta historia.

El actor colombiano aseguró a Excélsior que la mitad de este éxito se lo debe a un equipo de artistas mexicanos que le dieron imagen, forma y vida a este personaje inspirado en Chávez.

El actor compartió que una de sus prioridades para aceptar el proyecto fue saber quién tendría a cargo la caracterización, pues de eso dependía la mitad del éxito de la serie. Así que quedó muy satisfecho cuando supo que sería Tinoco, quien formó parte de producciones como La leyenda del zorro y Apocalypto.

Parra, a quien conocemos por darle vida a Pablo Escobar en la serie El patrón del mal, compartió que el proceso de caracterización al que se somete día a día es pesado y ahora que graba la fase en la que sufre de cáncer, lo es aún más.

Son varias etapas del personaje. Lo tomo cuando tiene 21 años hasta la muerte. En todas se ha echado mano de la peluca, la verruga en la frente, pupilentes oscuros, el color de piel, porque hay que pintar brazos, manos, cuello, orejas, cabeza, todo, dependiendo la etapa en la que esté se juega con los claros y las sombras. En la nariz me meten algodones para ensancharla y en los dientes me pintan una línea negra para dar el efecto de separación en la parte inferior”, explicó.

La otra mitad en la creación de este personaje corrió a cargo del propio actor, quien tiene un sistema peculiar para elegir y dar vida a sus personajes.

Conté con la fortuna de tener mucho más tiempo para prepararlo. Utilicé un método que a mí me ha funcionado mucho que es partir del signo zodiacal del personaje. En este caso es Leo. Si es un personaje de ficción, me fijo en las características que pide la sicología para asignarle un signo y partir de ahí prepararlo. Para mí, la fecha de nacimiento, el signo zodiacal y la edad de los personajes son muy importantes”, aseveró Parra.

También hizo una investigación exhaustiva que incluyó conferencias y entrevistas con reporteros e historiadores, lectura de libros, identificación de momentos históricos con rasgos del personaje, conocimiento de la historia de Venezuela y Simón Bolívar, así como escuchar día y noche la voz Hugo Chávez y estudiar sus movimientos corporales y ademanes, proceso con el que el actor se llevó una gran sorpresa.

Tenía la sensación de que era un presidente muy polémico y aparentemente ignorante, porque era muy ‘chabacano’ (sic). En el momento que hago la investigación me encontré con un tipo de un nivel cultural muy amplio y profundo y que conste que no consulté ni a sus familiares, ni amigos, para no radicalizar las opiniones. Eso no le hacía ningún bien a mi investigación. Le pregunté a actores venezolanos y todos coincidieron en que tenía un imán y una potencia muy rara”, relató.