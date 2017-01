Kim Kardashian narra cómo le robaron 9 mdd en joyas

CIUDAD DE MÉXICO.

Sometida a punta de pistola, la estrella de los realities estadunidense Kim Kardashian entregó a los ladrones una sortija valorada en 4 millones de dólares durante el robo que sufrió en París en octubre pasado, cuyo monto total se calcula en 9 millones de dólares, según su declaración a la policía revelada hoy.

Uno de los ladrones "me preguntó (en inglés) con mucho acento francés dónde estaba mi sortija y le respondí que no lo sabía. Sacó un arma y le mostré la sortija. Apuntaba el arma hacia mi. Tomó la sortija, tenía guantes. Luego me preguntó donde estaban las joyas y el dinero", afirmó Kardashian en su declaración ante la policía, según difundió hoy el semanario Le Journal du Dimanche.

La socialité californiana de 36 años relató que la sacaron semidesnuda del apartamento de lujo que tenía alquilado en París para asistir a la Semana de la Moda.

"Estaba en bata, sin nada debajo", dijo.

"Luego volvimos dentro, me tiraron sobre la cama. Me ataron y me pusieron cables y cinta adhesiva en las manos. Luego en la boca y en las piernas. Me llevaron al baño, en concreto a la bañera", agregó.

Previamente Kardashian recordó que escuchó ruidos extraños y que llamó a sus guardaespaldas.

Los hombres que hicieron el robo "estaban enmascarados, uno de ellos llevaba un pasamontañas de esquí, con una gorra y una chaqueta en la que ponía 'policía'", precisó en su testimonio la esposa del rapero Kanye West.

Según los investigadores, los ladrones se llevaron un botín valorado en 9 millones de dólares, el mayor robo de joyas a una persona registrado en Francia en más de dos décadas.

