Efemérides: Ignacio López Tarso cumple 92 años

CIUDAD DE MÉXICO.

Un 15 de enero nacieron los actores Lloyd Bridges e Ignacio López Tarso, así como los cantantes Juan Legido y Saúl Hernández; murieron la intérprete Azucena Maizani y el músico Eduardo "Gato" Alquinta. Se celebra el Día del Compositor.

1896.- Nace la intérprete argentina Rosita Quiroga, representante del tango arrabalero y quien es recordada por canciones como Muchacho, Beba, Audacia, Carta brava, La musa mistonga y Contundencia. Muere el 16 de octubre de 1984.

1906.- Nace el magnate griego Aristóteles Onassis, uno de los más famosos de la industria naviera del siglo XX. Se casa con Tina Livanos, con quien procrea dos hijos, pero la abandona por la cantante de ópera María Callas. Más tarde la deja por Jacqueline Kennedy, viuda del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Fallece el 15 de marzo de 1975.

1913.- Nace el actor estadunidense Lloyd Bridges, quien se especializa en películas de acción y westerns, como Home of the brave, Little big horn, Solo ante el peligro y La vuelta al mundo bajo el mar. Muere el 10 de marzo de 1998.

1913.- Se realiza la primera transmisión telefónica sin cables entre Nueva York, Estados Unidos y Berlín, Alemania.

1922.- Nace el cantante marroquí Juan Legido, conocido como El Gitano Señorón. Logra fama con la interpretación de melodías y es la estrella de la orquesta Los Churumbeles de España. Fallece el 26 de mayo de 1989, a los 73 años, de un paro cardiaco, después de estar en un programa de cuatro horas en el que cuenta su trayectoria.

1925.- Nace el actor mexicano Ignacio López Tarso. Participa en cine, teatro y televisión, en filmes como Reclusorio, El gallo de oro, Cri Cri, El Grillito Cantor, La sombra del caudillo, Macario y Nazarín, además de series televisivas como El Pantera; forma parte del elenco de la telenovela Mar de amor.

1926.- Nace la actriz austriaca María Schell, hermana del también actor Maximilian Schell. Es recordada por películas como Los hermanos Karamasov y El árbol de ahorcado. Fallece el 26 de abril de 2005.

1937.- Nace la actriz estadunidense Margaret O’Brien, considerada una de las artistas infantiles más famosas de Hollywood. Su primer trabajo en el medio lo realiza a los cuatro años, al dar vida a Tootie en el filme Meet me in St. Louis, con el cual gana un Oscar en la categoría de Mejor Actriz Infantil.

1945.- Se crea la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), actualmente presidida por Armando Manzanero y con un aproximado de 30 mil agremiados.

1947.- Nace el productor Pete Waterman, uno de los grandes empresarios británicos del pop y quien en los años 80 funda la firma Stock, Aitken & Waterman, la cual ha guiado carreras discográficas como las de Dead or Alive, Bananarama, Kylie Minogue, Rick Astley, Jason Donovan, Mel & Kim, Samantha Fox y Big Fun, entre otros.

1948.- Nace el músico estadunidense Ronnie Van Zant, miembro fundador de la banda de rock Lynyrd Skynyrd, artífice de éxitos como Free bird y Sweet home Alabama. Muere el 20 de octubre de 1977, en un accidente aéreo.

1950.- Los creadores Alfonso Esparza Oteo, Ignacio Fernández Esperón Tata Nacho y Mario Talavera, quienes fundan la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), instauran el Día del Compositor.

1951.- Nace la cantante, bailarina, comediante, actriz y guitarrista María del Rosario Pilar Martínez Molina Baeza de Rasten, mejor conocida a escala internacional como Charo. Comienza en televisión como panelista de The Hollywood squares (1972-1978).

1952.- Nace el guitarrista, cantante y compositor argentino Eduardo Skay Beilinson, cuyo nombre artístico es Skay. Es considerado un gran exponente del rock de su país.

1953.- Nace el artista argentino Hugo Soto. En 1975 lo dirige José María Paolantonio en el filme La película. Más tarde actúa en La invención de Morel y Hombre mirando al sudeste, por el que gana el Cóndor de Plata al Mejor Actor. Muere el 2 de agosto de 1994.

1957.- Nace el actor, director y productor estadunidense de origen mexicano Mario Van Peebles, quien ha trabajado en películas como Gang of roses, Ali, Gang in blue y Hard luck, así como en series de televisión como Sonny spoon; actualmente participa en Damages, protagonizada por Glenn Close.

hch