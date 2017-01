Vestuarios espectaculares

CIUDAD DE MÉXICO.

Las series de época, fantasía o ciencia ficción destacan por lo general por lo elaborado de sus vestuarios.

Downton Abbey, Game of Thrones, Érase una vez (Once Upon a Time), Reign, Outlander, Gotham, son algunos ejemplos, que han demostrado que el vestuario se ha convertido en una pie­za fundamental para el éxito de estas emisiones televisivas.

También hay otras produccio­nes, cuyo vestuario tiene algo qué de­cir sobre el personaje, prueba de ello: Scandal, protagonizada por Kerry Washington.

En el caso de Game of Thrones el vestuario ha sido importante para el éxito con el público. Michele Clapton ha sido la encargada de crear este ves­tuario que mezcla ideas originales con otras sacadas de la Edad Media.

ÉRASE UNA VEZ

Emilie de Ravin, quien interpreta a Bella en Érase una vez, señaló que el trabajo del diseñador, Eduardo Castro, ha ayu­dado a que todo el elenco se sienta real­mente en un cuento de hadas, ya que la serie cuenta la historia de distintas fábu­las con un toque más real.

Tenemos un maravilloso depar­tamento de vestuario comandado por Eduardo Castro, que es un genio. Es muy importante el vestuario para un progra­ma como este, en donde literalmente se traslada a la audiencia a distintos mun­dos”, dijo entusiasmada vía telefónica desde Los Ángeles.

Los efectos especiales y el vestua­rio se complementan. Es muy divertido, toma mucho tiempo y esfuerzo desde que se planea el diseño hasta que las actrices los lucimos en la pantalla, para darle vida a los personajes. Ayuda a contar la historia y des­de mi punto de vista a entender al personaje, porque cada outfit ayuda a conocer sus caracte­rísticas. Es muy cool”, añadió De Ravin.

GOTHAM

Jessica Lucas, quien inter­preta a Tabitha Galavan en Gotham, aseguró que para ella es importante saber de antema­no el traje que utilizará en cada escena. Eso le ayuda a interpretar a esta asesina que utiliza el látigo.

El vestuario es para mí, el primer paso para entender a quién voy a in­terpretar y con qué características. Así que cuando me probé su ropa, la entendí, también supe de donde viene su fuerza, el vestuario me dice cómo se mueve y porqué”, señaló durante una visita de Excélsior a los es­tudios de Nueva York.

ORANGE IS THE NEW BLACK

Ser presidiaria en pantalla tiene un costo y es el de la belleza. Según Selenis Leyva y Jackie Cruz, ser parte de Orange is the New Black es muy fácil porque no se pier­de tiempo ni en maquillaje ni vestuario.

Es increíble no preocuparse por cómo se luce, ni por la ropa o el ma­quillaje, sólo hay que ocu­parse en decir tus líneas y actuar bien. A veces es increí­ble despertarte y no tener si­quiera que lavarte el cabello, porque entre más grasoso se vea, será mejor ”, señaló Cruz.

Sin embargo, para Sele­nis fue más complicada la adaptación.

Me sentaron y me quita­ron todo el maquillaje, mis poros se veían enormes, era horrible porque es alta defi­nición. Pensé que no tendría trabajo otra vez”, recordó.

Desde 2012 Kerry Washington, en su personaje de Olivia Pope acostumbró a la audiencia a una pale­ta de colores dominada por el blanco, gris, negro y tonos neutros. La ocupa­da agenda de la protagonista de Scandal, obligaba a vestir sobria para no perder el tiempo buscando la ropa adecuada, ya que se dedica a manejar crisis de los poderosos en Washington.

SCANDAL

Sin embargo, el año pasado su estilo dio un giro simplemente por utilizar un abrigo rojo, que denotaba un cambio en la actitud de la maneja­dora de crisis.

Olivia está enojada. Olivia se ha vuelto a familiarizar con su audaz y dinámico yo. Esta mujer tiene sed de sangre y el abrigo rojo se ha convertido en el equivalente de la capa de un torero que busca provocar y atormentar a su presa”, ha declarado en distintas ocasiones.

Ha sido tal el éxito del vestuario de la actriz, que ella en conjunto con The Limited, lanzó en 2014 una colección de ropa inspirada en el personaje.

Fue emocionante diseñar ropa, porque Oli­via tiene un gran guardarropa y un gran estilo desarrollado por el diseñador de la serie, él ha trabajado mucho en su guardarropa y en hacer­la ver maravillosa, pero no todo mundo puede lucir esa ropa, así que tener la oportunidad de que otras mujeres puedan imitar su look a un mejor precio, fue increíble”, señaló.

THE CROWN

En The Crown, la moda le sirvió a la Reina Isabel II como herramienta para sus objetivos diplomáti­cos. Con sólo 25 años, as­cendió como la monarca de la dinastía más reco­nocida a nivel mundial, revivió al imperio británi­co después de la Segunda Guerra Mundial, en medio de la Guerra Fría. La en­cargada del vestuario fue Michele Clapton.

Ella diseñó más de 350 prendas. Para ello, contó con un equipo de entre 35 a 40 personas y unos 100 ayudantes, quienes repli­caron más de 350 trajes hechos a medida para el reparto principal y vistieron a más de 700 extras, por ello los 150 millones de dólares de pre­supuesto de la serie.

OUTLANDER

Claire Sermonne, quien interpreta a Madame Louise, Marquesa de Ro­han en la serie de época Outlan­der, señala que es precisamente el vestuario uno de los ele­mentos más importantes de esta producción que relata la historia de una mujer que llega del siglo XX a la corte francesa de 1743.

¡Me encanta! Soy muy afortunada por­que tengo la opor­tunidad de vestir magníficos ves­tidos. Mi perso­naje ama todos los adornos y nuestra dise­ñadora dice que en el caso de Louise todo va de más a más. Si ella puede tener pequeñas flores y mariposas en sus vestidos, las tendrá. Es muy elegante”, señaló.

La encargada de que todo esté en orden en dicho departamento es Terry Moore, es­posa del productor Ronald D. Moore, quien es fanática de los libros de Diana Gabaldon en los que está basada esta historia. Ella es la responsable de que la serie permanezca fiel a la ropa escocesa y a los peinados de la época.

La Marquesa tiene mucha vida, mucha luz y lo refleja desde el momento en que eli­ge su ropa. Quiere divertirse y que los demás lo hagan con ella. Quiere sonrisas y alegría a su paso y sentir que todo está bien, aun­que eso implique que yo tenga que estar cuatro horas en el departamento de vestua­rio. Siempre pierdo la noción del tiempo”, agregó.

SHADOWHUNTERS

La caza de criaturas sobrenaturales necesi­ta un vestuario especial y Emeraude Toubia lo sabe. La protagonista de Shadowhunters señala que Izzi, su personaje, necesita movilidad para co­rrer, saltar y luchar, motivo por el cual su sexy outfit es esencial.

Nuestro equipo de maquillaje y vestuario ayu­dó mucho para la creación de Izzi. Ellos fueron clave para que pudiera interpretar a esta heroína sin miedo a ser una chica inteligente y poderosa a la que le gusta ves­tir bien y andar en tacones, que también sabe que hay co­sas más importantes en la vida y no se la pasa viéndose en el espejo”, señaló.

hch