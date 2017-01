Murió William Peter Blatty, autor de 'El exorcista'

CIUDAD DE MÉXICO.

El escritor estadunidense y cineasta William Peter Blatty, conocido por su obra ‘El Exorcista’, falleció el día de ayer a los 89 años en un hospital de Bethesa, Maryland.

El anuncio de su fallecimiento lo dio a conocer el director William Friedkin, quien llevó el libro de Blatty al cine en 1973 con un rotundo éxito y que se convirtió en un clásico del cine de terror.

William Peter Blatty, dear friend and brother who created The Exorcist passed away yesterday

— William Friedkin (@WilliamFriedkin) January 13, 2017