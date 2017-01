Piper Perabo toma el mando

LOS ÁNGELES.

Tras su par­ticipación en diversas series y películas, Piper Perabo está a la espera del estreno de su si­guiente proyecto cinemato­gráfico, en el cual compartió escena con el español Antonio Banderas, a quien considera un hombre por demás sexy.

Al menos así lo manifes­tó durante una visita al set de Notorious, su más reciente serie, la cual será estrenará en México a través de la señal de Warner Channel.

Hice una película en Italia, en Roma, con Antonio Bande­ras, llamada Black Butterfly, que está casi terminada. Es independiente. Es un thriller que se situaba originalmen­te en Colorado, pero por la agenda de Antonio termina­mos en Roma, donde el clima ayudó a que se viera increí­ble”, compartió la actriz, quien interpreta a Laura, una mujer misteriosa.

Black Butterfly es un re­make del thriller francés Papi­llon Noir, de Herve Korian. En la historia, Banderas interpre­ta a Paul, un escritor venido a menos que recoge a un vaga­bundo (Jonathan Rhys Meye­res) y le ofrece un lugar para quedarse. Sin embargo, este misterioso hombre lo toma como rehén y lo obliga a es­cribir lo que provoca que mu­chos secretos salgan a la luz.

Mientras aguardamos el estreno de Black Butterfly, podemos ver a Perabo en la serie Notorious, en donde in­terpreta a la protagonista Ju­lia George, productora de un importante noticiero, quien siempre está tomando deci­siones cuestionables sobre la información que decide pasar al aire.

“Cuando hice Covert Affairs ella (mi personaje) era una novata, cero preparada, que iba a trabajar en la CIA; la historia era ver cómo aprendía en el camino y tras terminar con esa serie, quería una don­de fuera la jefa y me encontré con esta mujer poderosa, que está a cargo de todo.

Cuando comencé mi ca­rrera siempre estuve intere­sada en personajes heroicos y la posibilidad de ser una mujer de este tipo, que crece y cambia, ahora es muy nor­mal, porque una mujer puede hacer muchas cosas, que no se mostraba en la televisión y me parece interesante seguir mostrando que un personaje puede ser heroico en ese sen­tido. He interpretado algunos villanos pero sólo en pelícu­las. Necesitas tener colores en un personaje, porque si no se­ría muy aburrido”, añadió.