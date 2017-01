Efemérides: Orlando Bloom ya es oficialmente un cuarentón

CIUDAD DE MÉXICO.

1919.- Nace el actor estadunidense Robert Stack, conocido por el papel de "Elliot Ness" en la serie de televisión "Los intocables". Debuto en la comedia musical “Primer amor”. Aparece en westerns, filmes policiacos y melodramas. Nominado al Oscar por “Escrito sobre el viento”. Muere el 14 de mayo de 2003.

1925.- Nace la bailarina y actriz estadunidense Gwyneth Verdon. Trabaja en teatro desde los seis años y destaca en las obras “Alive and kicking”, “Can Can”, “Damn yankees” en colaboración con Bob Fosse, con quien se casó, "Una nueva chica en la ciudad", "Redhead", "Dulce Caridad" y "Chicago". Cuando muere, el 18 de octubre de 2000, los teatros de Broadway bajan sus luces en su honor.

1930.- Comienza la publicación en historietas de "Mickey Mouse" personaje creado por Walt Disney en 1928, durante un viaje en tren. Es llevado a la pantalla dos años antes con la película "Steamboat Willie". Es el principal personaje de la familia Disney.

1938.- Nace el actor, maestro y director canadiense William B. Davis, conocido por su papel de "El fumador" en la serie de televisión "The X-files", aunque en la emisión fuma cigarros de hierba, pues deja el tabaco en los años 70. Profesor de arte dramático y actuación, es actor de teatro clásico y protagoniza series como “Continuum”, Escribe sus memorias “Reflexiones del hombre que fuma cigarrillos”.

1940.- Nace el actor y cantante argentino Ellery Rech, mejor conocido como Juan "Corazón" Ramón. Canta canciones de música romántica, tropical y tango al inicio con canciones que eran éxitos en Europa y Estados Unidos.

1949.- Se estrena el filme "El tercer hombre", de Carol Reed, protagonizado por Joseph Cotten. Considerada una leyenda del séptimo arte, galardonada con un Oscar por mejor fotografía, un Bafta por mejor película británica y el Gran Premio del Festival de Cannes. En 1999 es elegida como la Mejor Aportación Británica a la historia del cine.

1950.- Nace el director, escritor y productor estadunidense John McNaughton. Dirige “The night job”, “Hablando de sexo”, “Criaturas salvajes” y “Henry, retrato de un asesino”, que también escribe y produce y por la cual obtiene tres nominaciones para los premios Independent Spirit Awards

1954.- Nace el sudafricano Trevor Charles Rabin, productor, músico de sesión, toca guitarrista, bajo y teclados. Forma el grupo Rabbitt, pero lo deshace por el bloqueo internacional a Sudáfrica por el “apartheid” o la segregación racial. Toca y compone en el grupo de rock progresivo británico Yes de 1983 a 1995. Luego hace las bandas sonoras para filmes como “Armageddon” y “El exorcista: el inicio”.

1959.- Nace el músico estadunidense James "Jlo" LoMenzo. Bajista de bandas como Empty Sky, Rodinelli, White Lion, Space Ace, Megadeth, Black Label Society o Zakk Wylde. Trabaja con John Fogerty y David Lee Roth entre otros.

1961.- Nace el británico Graham McPherson, apodado "Suggs". Cantante, músico, compositor, presentador de televisión, escritor y actor. En 1977 funda The Invaders, que dos años más tarde se convierte en Madness y lanza su álbum "One step beyond". Como actor trabaja en teatro, televisión y cine. También destaca su labor en radio y escribe dos libros.

1961.- Nace la actriz estadunidense Julia Louis-Dreyfus, quien forma parte del elenco de "Saturday night live". También participa en la película de Woody Allen "Hannah and her sisters" y en "Soul man". En 1996 gana un Emmy por su trabajo en "Seinfeld", luego participa en “The new adventures of old Christine” y “Veep”.

1961.- Nace el cantante, guitarrista y compositor estadunidense Wayne Coiné, integrante de la banda The Flaming Lips. Es el autor principal y su estilo es simple, pero psicodélico.

1964.- Nace la actriz estadunidense Penélope Ann Miller, destacada por su participación en producciones como "Atrapada", "Camino del infierno", "Decisión familiar", "Vuelo 335", "La historia de Mary Kay Letorneau", "El viaje de los Dodson" y "La hora de la verdad".

1964.- El grupo The Beatles lanza el sencillo "I Want To Hold Your Hand" (“Quiero tomar tu mano”), tema que le abre las puertas al mercado estadunidense y lo coloca como la primera agrupación británica en conquistar Estados Unidos. Además es número uno en la lista de Billboard.

1966.- Nace el actor y piloto de automóviles Patrick Dempsey. Trabaja en filmes como “In the mood”, "Loverboy", “Encantada” y “Valentine's day”, su fama se incrementa con la serie “Grey´s anathomy” en la que trabaja 10 temporadas. Como corredor de carreras, en 2015 queda en segundo sitio en las 24 horas de Le Mans en la categoría GTE Amateur, es propietario de Dempsey Proton Racing.

1968.- Nace la actriz y modelo estadunidense Traci Bingham, quien interpreta el rol de "Jordan Tate" en la serie de televisión "Baywatch" entre 1996 y 1998. Participa en “realities” como “Celebrating Big Brother 2006” y “The surreal life: fame games”

1969.- Nace el cantante y músico argentino Fernando Ruiz Díaz, miembro fundador, vocalista, guitarrista y bajista del grupo argentino Catupecu Machu. También toca con la banda Vanthra.

1969.- El grupo The Beatles lanza el álbum "Yellow submarine", producción que contiene éxitos como "All together now", "Hey bulldog", "It's all too much" y "Only a northern song".

1970.- Nace el actor y humorista estadunidense Keith Coogan, nieto de Jackie Coogan, considerada la primera estrella infantil del cine. Durante los años 70 aparece en series de televisión como "The waltons", "La isla de la fantasía", "Mork & Mindy", "El coche fantástico" y "óAy! cómo duele crecer", además de filmes, entre ellos, “Book of love”, “Toy soldiers” y “Married to the Kelly's”.

1972.- Nace la actriz estadunidense Nicole Eggert. Salta a la fama por protagonizar a "Summer Quinn" en la serie "Baywatch". Además actúa como "Jamie Powell" en la serie "Charle's in charge".

1974.- Nace el músico noruego Rune Eriksen, conocido con el seudónimo de “Blasphemer”, guitarrista de las bandas de black metal Mayhem, de thrash/black metal Aura Noir y de metal gótico Ava Inferi.

1976.- Nace en Chicago, Illinois, el actor estadunidense de origen mexicano, Michael Peña. Participa en películas como “Ant-man”, “Fury”, “Million dollar baby” y "World Trade Center", dirigida por Oliver Stone, así como en series de televisión, entre ellas, la cuarta temporada de "The shield".

1977.- Nace el actor británico Orlando Bloom, quien debuta en la película "Wilde". Su gran oportunidad le llega al interpretar al "Legolas" en la trilogía de "El señor de los anillos". Otros títulos de su carrera son "Piratas del Caribe. La maldición del perla negra", "Troya", "El reino de los cielos" y "Elizabethtown".

1977.- Nace el cantautor español José Córdoba, conocido como "El Chivi". Sus canciones se caracterizan por pertenecer a géneros musicales muy diversos, es uno de los primeros fenómenos de Internet en España. En 2014 lanza su álbum “Quince sombres de Chivi”.

1979.- Nace el actor y cómico español Gorka Otxoa. Empieza con apariciones esporádicas en series de televisión hasta que destaca en el programa de humor de la ETB "Vaya semanita". En 2009 forma parte del elenco de la versión española del programa "Saturday night live" y participa en el filme "Pagafantas", con la que obtiene una nominación a los premios Goya.

1979.- Muere el cantante, tecladista, productor, compositor, arreglista y director de orquesta estadunidense Donny Hathaway, a los 33 años. Es reconocido por sus duetos con Roberta Flack, con temas como "You've got a friend", "Where is the love", "The ghetto” y “The closer I get to you". Nace el 1 de octubre de 1945.

1983.- Nace William Hung. Gana fama a principios de 2004 como resultado de su pésima interpretación del tema "She bangs!" de Ricky Martin, durante una audición en la tercera temporada del programa de televisión estadunidense "American Idol". Pese a su poco talento, lanzó tres álbumes.

1987.- Muere la cantante y actriz mexicana Elvira Ríos, llamada “La voz de humo” o “La emocional”. Una de las primeras mujeres en cantar boleros, aparece en películasde Estados Unidos, México y Argentina, como "El tango vuelve a París", “La diligencia” y "Ven, mi corazón te llama". Nace en la Ciudad de México el 16 de noviembre de 1913.

1989.- Nace en Estonia la cantante y modelo Triinu Kivilaan. Participa como bajista y vocalista del grupo Vanilla Ninja, luego de que Maarja Kivi dejase el grupo. Sin embargo en 2005 ella también decide dejar la banda, que continúa como un trío.

1990.- Nace el actor australiano Liam Hemsworth. Salta a la fama internacional en 2010, tras protagonizar el papel de "Will Blakelee" en la película "La última canción" y se estabiliza en el mundo del cine con las películas de la trilogía de "Los juegos del hambre", "The Expendables 2" y “Día de la Independencia: contraataque”.

1997.- Abre las puertas el Centro Cultural Roldán Sandoval, espacio teatral creado por l9os actores, productores y directores Lupita Sandoval y Fred Roldán, con el estreno de la obra “El retrato de Dorian Grey”, de Oscar Wilde.

1998.- El grupo de rock-pop español El Último de la Fila anuncia su desintegración, tras ser uno de los de más éxito en España durante las décadas de los 80 y 90.

2000.- Muere la actriz Elizabeth Kerr, reconocida por participar en la serie de televisión "Mork and Mindy", así como en las películas "Frankie and Johnny", "Going berserk", "Why would lie?" y "Survival run", entre otras. Nace el 15 de agosto de 1912.

2000.- Detienen en Río de Janeiro, Brasil, a las cantantes Gloria Trevi y María Raquenel Portillo, "Mary Boquitas", así como al productor Sergio Andrade. Son requeridos por la justicia mexicana para que respondan por los delitos de secuestro, corrupción de menores, lenocinio. También España y Chile piden su extradición.

2001.- Muere a causa de cáncer el músico, compositor e intérprete brasileño Luiz Bonfá. Reconocido difusor de la bossanova y la samba- canção (canción), son famosos sus temas "Manha de carnaval" del filme "Orfeu negro", “Sam bolero” y “De cigarro em cigarro”, graba más de 50 álbumes. Nace el 17 de octubre de 1922.

2001.- Muere el guionista, periodista, productor y director de cine español Amando de Ossorio Rodríguez, quien dirige varias películas de terror. Entre 1942 y 1984 realiza 17 filmes, entre ellos, "La bandera negra", "La tumba del pistolero", "Rebeldes en Canadá", “La noche del terror ciego”, "Malenka" y "El buque maldito". Produce también radionovelas. Nace el 6 de abril de 1918 en España.

2002.- Muere la cantante mexicana Amparo Montes, “la señora del bolero”. Con su verdadero nombre, Amparo Meza Cruz, debuta en la XEQ en 1938. Interpreta boleros y baladas, en más de 60 años de carrera suma más de 100 discos. Promueve la música romántica y la bohemia desde su centro de espectáculos, La Cueva de Amparo Montes. Nace en Tapachula, Chiapas, el 24 de abril de 1924.

2002.- Muere en Canadá, el actor, comediante y escritor Frank Shuster, miembro de un dueto cómico con su compatriota Johnny Wayne. Trabajan en series de televisión como "Wayne and Shuster in black and white" y "Holiday lodge". Nace el 5 de septiembre de 1916.

2002.- Muere el director y productor estadunidense Ted Demme, quien realiza los filmes "Life", "Snitch", "Beautiful girls" y "The bet", así como las series de televisión "Action" y "Gun". Nace el 26 de octubre de 1963 en Nueva York, Estados Unidos.

2010.- Muere el cantante de soul Teddy Penderglass. Famoso por éxitos como “If you don't know me by now”. Es el primer cantante masculino de raza negra que logró cinco discos de platino consecutivos en los Estados Unidos. Forma parte de Harold Melvin y The blue notes. Nació el 26 de marzo de 1950.

2011.- Muere la directora de teatro y productora estadunidense Ellen Stewart. Conocida como La Mama, fundadora del Club de Teatro Experimental La MaMa. Famosa por escribir y dirigir un sinnúmero de obras, en forma exclusiva basadas en música y danza, con artistas internacionales. En 2007 recibe el Praemium Imperiale en el campo del cine y el teatro. Nace el 7 de noviembre de 1919.

2013.- Muere la actriz Lucero Galindo, una de las primeras actrices en la televisión y locutora de radio de Colombia. Habitual antagonista, participa en telenovelas como “Un largo camino” y “Luzbel está de visita”, así como en los programas “La abuela” y “El bazar de los idiotas”, entre otros. Nace el 4 de octubre de 1939.

2014.- El cineasta mexicano Alfonso Cuarón gana como Mejor Director por “Gravity”, en la entrega 71 de los Globos de Oro, considerada como la antesala a los Premios Oscar.

2015-.Muere el bajista británico Trevor Ward-Davies, conocido como Dozie. la banda británica de los años sesenta Dave Dee, Dozy, Beacky, Mick y Tich, que luego derivó en DBMT. Nace el 27 de noviembre de 1944.

2015.- El compositor y músico brasileño Lincoln Olivetti falleció por un infarto. Apodado “el mago de la MPB (Música Popular Brasileña)", produjo a artistas como Gal Costa, Caetano Veloso, Roberto Carlos, Gilberto Gil, Ed Motta y Lulú Santos. También es compositor de varias bandas sonoras de telenovelas brasileñas.

2016.- Fallece el presentador de televisión, locutor, redactor, reportero, realizador y guionista español Ignacio Salas. Participa en programas de televisión como “Y sin embargo, te quiero”, “La hora del TPT” y “Juegos sin fronteras”. También es presidente de la Academia de la Televisión de 2000 a 2006. Nace el 18 de diciembre de 1945.

