Sleeping With Sirens vuelven a rockear a la capital

CIUDAD DE MÉXICO.

Después de abarrotar el año pasado el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes con ocho mil fans, Sleeping With Sirens regresa a la Ciudad de México el 24 de febrero para tocar en el Pepsi Center WTC.

La banda originaria de Orlando, Florida, parte del movimiento de pop punk estadunidense, volverá con la promoción de su más reciente disco Madness, del que se desprenden los sencillos Go, Go, Go, Kick Me y Better Of Dead, entre otras que han llegado a formar parte del soundtrack de la compañía de lucha libre WWE.

Desde su formación en 2009 el grupo ha editado cuatro materiales en estudio y recorrido circuitos de festivales dirigidos a adolescentes como el Vans Warped Tour, entre otros.

El grupo, liderado por Kellin Quinn, también participará en la primera edición del festival Unión Indio, que se llevará a cabo un día después en Monterrey, Nuevo León, donde compartirán escenario con Sublime With Rome y Tiger Army, entre otras alineaciones.

Los precios para el show en la CDMX irán de los 650 a los mil 500 pesos, de acuerdo con la promotora. Los boletos serán vendidos este sábado a las 11:00 de la mañana en taquillas del inmueble.

hch