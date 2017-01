¡Por fin! Batman confiesa su amor por Gatúbela en cómic

CIUDAD DE MÉXICO.

Los seguidores de Batman se quedaron boquiabiertos luego de que el superhéroe confesó su amor por Gatúbela durante un encuentro sexual en el número 15 de la revista del Hombre Murciélago.

De acuerdo con amantes de los cómics, el nuevo número de la revista de DC Cómics es un tributo a la relación de casi 80 años entre Batman y Gatúbela.

En las imágenes de la revista se observa el momento en el que cada uno de los personajes confiesa que ama al otro, instantes antes de fundirse en un beso.

EXCLUSIVE Preview: BATMAN and CATWOMAN Say Something We've Waited 77 Years to Hear @DCComics @TomKingTK @MitchGerads https://t.co/7rR6haEd8I pic.twitter.com/xni9rsm5jv

— 13th Dimension (@13th_Dimension) 12 de enero de 2017