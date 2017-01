Paris Jackson, en contra de Joseph Fiennes para encarnar a su padre

MADRID.

Veinticuatro horas después de que el canal Sky Arts lanzara el primer tráiler de Urban Myths, Paris Jackson mostró su desagrado con la serie de comedias en la que aparece su padre, Michael Jackson, encarnado por Joseph Fiennes.

La joven se mostró muy molesta en sus cuentas sociales, donde no tuvo reparo en responder a los curiosos fans.

@TheMJCast i'm so incredibly offended by it, as i'm sure plenty of people are as well, and it honestly makes me want to vomit.

— Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) January 11, 2017