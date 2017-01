Humphrey Bogart, 60 años sin el galán atado a un cigarro

CIUDAD DE MÉXICO.

El actor Humphrey Bogart, considerado el mejor de todos los tiempos, ganador de un premio Oscar por el filme The African Queen (La Reina de África), sigue siendo recordado, a 60 años de su muerte, por el papel de Rick Blaine en la emblemática cinta Casablanca, al lado de Ingrid Bergman como Ilsa Lund.

Dicha cinta, estrenada en 1942, bajo la dirección de Michael Curtiz, es consideradas una joya de la filmografía estadunidense. Fue acreedora a varios premios Oscar, entre ellos, el de Mejor Película en 1943, sin que Bogart se alzara como ganador al Mejor Actor.

Casablanca es un drama romántico que se desarrolla en la ciudad marroquí de Casablanca bajo el control de Vichy, régimen político instaurado por el mariscal Phillipe Pétain. La película fue basada en la obra teatral Everybody Comes to Rick's, de Murray Burnett y Joan Alison.

Rick deberá escoger entre su amada Ilsa a ayudarla o no a escapar de Casablanca junto a su esposo, uno de los líderes de la resistencia, para que este pueda continuar su lucha contra los nazis.

El actor fue candidato en tres ocasiones al premio Oscar, estuvo nominado por sus trabajos fílmicos Casablanca, en 1943; y por Motín de Caine en 1954; obtuvo dicho premio en 1951 por su actuación en La Reina de África, coprotagonizada por Katharine Hepburn.

La primera estrella del firmamento hollywoodense

Humphrey DeForest Bogart nació en Nueva York, el 25 de diciembre de 1899 y falleció el 14 de enero de 1957. Se caracterizó por realizar papeles con un perfil de cinismo y que enigmáticamente portaba un cigarrillo. Es según la lista del American Film Institute, la primera estrella masculina más importante de los primeros cien años del cine norteamericano.

Fue el mayor de los tres hijos procreados por el matrimonio formado por un cirujano y una artista gráfica.

La vida de Bogart dio un giro definitivo cuando en la Academia Philips de Massachusetts, conoció a su amigo William Brady, hijo del productor de teatro William A. Brady, quien influyó para ser actor de teatro, aunque pretendía estudiar medicina en la Universidad de Yale, pero fue expulsado por rebeldía.

Posteriormente, se alistó en la Marina para combatir en la I Guerra Mundial y fue destinado como marinero al buque USS Leviathan.

En 1918, el barco fue atacado por submarinos y un torpedo lo alcanzó, sin lograr hundirlo. Un fragmento astillado de madera saltó y le rasgó la boca incidente que le afectó para siempre en su forma de hablar.

A su vuelta fue contratado como administrador en la compañía cinematográfica y de teatro World Film Corporation, propiedad del padre de su amigo.

Su manera de hablar y su aspecto físico, que no se correspondía con el del clásico galán de la época, dificultaron sus inicios en su carrera como actor.

Desde 1922 al llevarse a cabo su primera actuación en teatro en la obra The Ruined Lady, hasta 1935, sólo hizo pequeñas intervenciones en escenarios y en algunas películas.

Entre los papeles secundarios que Bogart realizó cabe destacar su aparición en Tres Vidas de Mujer (1932), película que tuvo una gran repercusión en su carrera ya que contribuyó a sacarle del anonimato.

El actor Leslie Howard, protagonista de El Bosque Petrificado, exigió a la Warner Brothers la participación de Bogart en el papel de Duke Mantee; así, en 1936, dicha cinta obtuvo gran éxito y con él la carrera de Bogart adquirió un gran impulso.

No obstante, su consagración llegó en 1941 con El Último Refugio, dirigida por Raoul Walsh.

A partir de entonces, Bogart encadenó filmes hoy considerados clásicos. Bajo la dirección de John Huston rodó The Maltese Falcon (El Halcón Maltés), en el que interpretó al detective Sam Spade.

En 1942, filmó Casablanca, en la cual protagoniza, junto a la actriz sueca Ingrid Bergman, una de las más grandes historias de amor de la cinematografía mundial.

En 1951, su trabajo actoral fue reconocido por la Academia de Cine americana cuando obtuvo el Oscar al Mejor Actor por su interpretación en La Reina de África, coprotagonizada por Katharine Hepburn.

Después, rodó otras películas míticas como Sabrina con Audrey Hepburn y William Holden y La Condesa Descalza, con Ava Gardner.

Desde el inicio de su carrera en cine filmó varias películas, con quien sería una de sus grandes amigas artistas, la mítica y legendaria actriz Bette Davis, quien es considerada como la primera dama del cine en blanco y negro.

Un Oscar y cuatro esposas

Bogart estuvo casado cuatro veces. Su primera esposa fue la actriz Helen Menken, con quien se casó en 1926, y de la que se divorció tan sólo un año y medio después.

En 1928 se casó de nuevo con la también actriz Mary Philips, divorciándose en 1938. Apenas cinco días más tarde volvió a casarse, esta vez con Mayo Methot, también actriz, con la que estuvo casado durante siete años.

Sin embargo, todavía contraería matrimonio una cuarta vez, el 21 de mayo de 1945, con su compañera de reparto en Tener y no Tener, Lauren Bacall.

Con ella protagonizó varias destacadas películas de su filmografía, como El Sueño Eterno, La Senda Tenebrosa o Cayo Largo. Tuvieron dos hijos: Stephen en 1949 y Leslie en 1952.

Hasta la muerte de Bogart la pareja permaneció muy unida, y constituyó uno de los matrimonios más carismáticos del mundo del cine.

Bogart, víctima de un cáncer de esófago, murió el 14 de enero de 1957 en Hollywood, cuando había cumplido 57 años.

cmd