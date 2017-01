Billie Lourd comparte conmovedora foto con Carrie Fisher

CIUDAD DE MÉXICO.

La actriz Carrie Fisher murió el pasado 28 de diciembre del 2016, tomando por sorpresa a los fans de ‘Star Wars’ y a su hija la también actriz Billie Lourd.

Fisher ingresó al hospital algunos días antes después de sufrir un infarto en un vuelo de Londres a Los Ángeles, y desafortunadamente el 28 se anunció su fallecimiento. Un día después, el 29 de diciembre, la madre de Fisher y abuela de Lourd, Debbie Reynolds murió de un derrame cerebral.

Hoy, tan solo días después del funeral de su madre y abuela, donde Lourd fue acompañada por personalidades como Meryl Streep y Gwyneth Paltrow, la protagonista de la serie ‘Scream Queens’ compartió una conmovedora imagen donde aparece con su madre cuando era pequeña.

Si mi vida no fuera divertida, entonces no sería real y eso es inaceptable.’ Encontrar la diversión tal vez me tomé un tiempo, pero aprendí de la mejor y su voz estará por siempre en mi cabeza y mi corazón, escribió Billie junto a una imagen donde aparece Fisher con su hija de pequeña.