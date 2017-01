Gus Fring aparecerá en la tercera temporada de 'Better Call Saul'

CIUDAD DE MÉXICO.

El maquiavélico villano de la serie Breaking Bad, Gus Fring ha vuelto a la vida y de nuevo encarnado por el actor Giancarlo Esposito para ser parte de la tercera temporada del spin-off Better Call Saul, anunció el canal AMC.

Incluso el mismo actor publicó en su cuenta de Twitter el video promocional que anuncia su regreso del personaje a la precuela de Breaking Bad, en este caso basada en el surgimiento del ex estafador de póca monta convertido en abogado James Morgan Jimmy McGill antes de su transformación en el carismático y corrupto Saul Goodman (interpretado por Bob Odenkirk).

Esposito interpretó a Gus Fring durante cuatro temporadas de la memorable serie protagonizada por Bryan Cranston, (Walter White / Heisenberg), y en el video promocional de su retorno se muestra encantado de regresar a la serie y acompaña su publicación de un anuncio de su cadena de restaurantes Los Pollos Hermanos que funciona como un divertido teaser de la esperada tercera entrega.

I'm back!! What you've been waiting for, the rise of Gus is coming! Check this out...#PollosHermanos pic.twitter.com/CLQubJVWNK

— Giancarlo Esposito (@quiethandfilms) 11 de enero de 2017