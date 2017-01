Efemérides: John A. Lasseter, 60 años del genio de Pixar

Un 12 de enero nacieron el músico Per Gessle, los actores Carlos Villagrán Quico, Marie Dubois, Kirstie Alley y Olivier Martinez, las cantantes Mel C, Ruth Brown y Zayn Malik (ex One Direction), los músicos Per Gessle (Roxette) y Zach de la Rocha (Rage Against The Machine), el director teatral Josep María Flotats, el locutor de radio Howard Stern, el animador de los estudios Pixar, John A. Lasseter; el director de cine y además rockero Rob Zombie, y la modelo Heather Mills; así como la primera emisión televisiva, hace 51 años, de la serie Batman con Adam West. Además murieron los cantantes Maurice Gibb (Bee Gees) y Randy VanWarmer, los músicos argentinos Gabriel Manelli y Alejandro Sokol, así como los directores de cine francés Henri-Georges Clouzot y español Carles Mira.

1908.- Nace el actor francés, guionista y director de cine Jean Delannoy. Participa en tres cortometrajes, entre ellos "Franches lippées", y 37 filmes, entre ellos “Symphonie pastorale”, “Macao, el infierno del juego”, “Dieu besoin des hommes” y “Nuestra Señora de París”. Recibe un César honorario por su trayectoria. Muere el 18 de junio de 2008.

1910.- Nace la actriz teatral y cinematográfica estadunidense Patsy Kelly. Debuta en Broadway en 1928 y en 1971 gana un premio Tony por la onbra “No, no, Nanette”. También trabaja con el popular cómico teatral Frank Fay, con quien filma 35 películas. Muere el 24 de septiembre de 1981.

1910.- Nace la actriz alemana naturalizada estadunidense Luise Rainer. Trabaja en teatro y cine. Gana dos premios Oscar con “El gran Ziegfeld” y “La buena tierra”, tras los cuales su carrera en Hollywood prácticamente desaparece. Fallece el 30 de diciembre de 2014, a los 104 años..

1920.- Muere en Rosario, Argentina, el músico uruguayo Cayetano Alberto Silva. Entre otras obras, es el autor del tango “Más vale tarde que nunca” y de la marcha "San Lorenzo", que logra difusión universal y es interpretada en 1911, durante la coronación del rey Jorge V de Inglaterra. Nace el 7 de agosto de 1868.

1928.- Nace Ruth Brown, actriz y cantante estadunidense conocida como “Miss Rythm”. Tiene éxitos como “So long”, “Teardrops from my eyes”, “5-10-15 hours” y "Mambo baby." En teatro destacó en musicales como “Selma”, “Hello Larry” y “Black and blue”, por el cual obtiene un Tony. Ayuda a crear la Fundación Rythm and Blues y a reformar el antiguo sistema de regalías. En 1993 ingresa al Salón de la Fama del Rock and Roll. Muere el 17 de noviembre de 2006.

1933.- Nace en Italia la guionista y directora de cine Liliana Cavani. Figura con filmes como "San Francisco de Asís", "Galileo", "La piel", "Detrás de la puerta", "Berlín interior", "Francesco", "Dove siete" y "El juego de Ripley". También incursiona en la ópera.

1937.- Nace Marie Dubois, cuyo verdadero nombre es Claudine Lucie Pauline Huzé. Actriz considerada dentro de la “nuera ola del cine francés”, participa en más de 50 películas como “La amenaza”, por la que recibe un César; "Una mujer es una mujer" y "Disparad sobre el pianista". En 2013 recibe la Legión de Honor por su trayectoria. Fallece el 15 de octubre de 2014.

1939.- Nace en Barcelona el actor y director teatral Josep María Flotats. Actúa en películas como “Boca a boca” y “Pim, pam, pum. óFuego!”, pero su principal labor es en teatro, con obras como “Serlo o no, para acabar con la cuestión judía”, “Don Quijote: fragmentos de un discurso teatral”, “París 1940”, “La cena” y “Beaumarchais”. Multipremiado.

1944.- Nace el actor mexicano Carlos Villagrán, quien logra fama con su personaje "Quico" (o “Kiko” en otros países), del programa de televisión "El Chavo del 8". A su salida, trabaja para la pantalla chica en Venezuela y viaja por tofda América Latina con “El circo de Kiko”.

1951.- Nace la actriz estadunidense Kirstie Alley. Actúa en la saga de la película "Mira quién habla", así como en las series de televisión "Cheers", "Veronica's closet" y "Fat actress". Participa en el programa de realidad “Dancing with the stars” y presenta su “reality” “Kirstie Alley's big life”.

1954.- Nace el locutor de radio, actor, humorista y escritor estadunidense Howard Stern. Conductor de programas de radio como "El show de Howard Stern”. Escribe los libros “Miss America” y “Vidas privadas”, del que se hizo una película. En 1994 presenta su candidatura a la gubernatura de Nueva York, pero fue retirada por no querer informar su situación financiera.

1957.- Nace el animador, productor y director creativo de los estudios Pixar, el estadunidense John A. Lasseter. Dirige "Toy story", el primer largometraje animado por computadora, así como sus secuelas 2 y 3, "Bichos", "Cars", “Wall-E”, “Intensamente” y “Buscando a Dory”. Tiene dos premios Oscar.

1959.- Nace en Suecia el cantante, guitarrista y compositor Per Gessle, quien en 1986 funda con Marie Fredriksson el dueto Roxette. El éxito llega en 1988 con "The look” y con "It must have been love" conquista el mundo. En 2014 regresa el dúo con “The 30 biggest hits” y en 2016 presenta “Good karma”. En solitario En 1997 lanza el álbum "The world according to Gessle".

1959.- Nace el músico, cantautor, actor, narrador, director, escritor, poeta y experimentador alemán Blixa Bargeld. Debuta en 1980 con el grupo Einsturzende Neubauten y entre 1984 y 2003 participa con Nick Cave en The bad seeds. También es un reconocido guitarrista por su especialidad en hacer sonar este instrumento de manera especial y con toda clase de objetos.

1960.- Nace en Canadá el actor estadunidense Oliver Platt. Interpreta al abogado "Russell Tupper" en la serie "Huff", por el cual es nominado a un Emmy; también actúa en "El ala oeste" y “Nip/Tuck”. En cine participa en “Línea mortal”, “Una propuesta indecorosa”, “Tiempo de matar” y “La novena vida de Louis Drax” de 2016. Galardonado con un Tony por su labor en la obra de teatro “Shining city”.

1965.- Nace el músico, guionista y director de cine estadunidense Rob Zombie, cuyo verdadero nombre es Robert Cummings. Líder de la banda de heavy metal White Zombie, hasta la dirección de filmes como “31”, "The devil's rejects" que es "remake" de la película "Halloween" y “La casa de los mil cadáveres”.

1966.- Nace el actor francés Olivier Martinez, quien alcanza renombre al protagonizar "El húsar en el tejado". Después de filmar con cineastas como Bertrand Blier, Bigas Luna y Mario Camus, actúa en Hollywood en títulos como "Antes que anochezca" o "Infiel".

1966.- Se presenta la primera emisión de la serie de televisión "Batman", con Adam West como "Batman" y Burt Ward como "Robin". El héroe de "Ciudad Gótica" es un personaje creado en 1939 por Bill Finger (guión) y Bob Kane (dibujo).

1968.- Nace la directora de cine, actriz y guionista española Laura Mañá. Trabaja en filmes como "La vida empieza hoy", "Ni Dios, ni patrón, ni marido" y "Morir en San Hilario". Además actúa en "Romasanta", "Trece campanadas", "Nowhere" y "Libertarias".

1968.- Nace la modelo y activista británica Heather Mills, quien es la segunda esposa del ex beatle Paul McCartney. Vegetariana y defensora de los derechos de los animales. La pareja, que tiene una hija, Beatrice, se separa en mayo de 2006 tras cuatro años de matrimonio.

1968.- Nace el rapero afroamericano Raekwon, cuyo verdadero nombre es Corey Woods. Miembro del grupo de hip hop Wu-Tang Clan, en 2010 lanza "Wu-Massacre" junto a Method-Man y Ghostface Killah. En 2015 lanza su álbum “Fly international luxurious art” y un año después, el tema “Be inspired”.

1970.- Nace el músico estadunidense Zack de la Rocha, vocalista de la banda Rage Against The machine que abandona en 2000. Tras colaborar con varios artistas, en 2016 se lanza en solitario con el tema “Digging for windows”. Participa en labores altruistas.

1973.- Nace la cantante de pop y compositora turca Hande Yener. Utiliza música que va desde los ritmos de su país, hasta los electrónicos. En 2000 lanza su primer álbum titulado "Senden Ibaret" ("Todo sobre ti"). Luego saca "Nasil Delirdim" (“¿Cómo me volví loca?”), del cual surgen sus sencillos "Kibir" y "Romeo", con gran éxito. También resalta en 2014 “Alt dudak” (“Labio inferior”).

1974.- Nace la cantante británica Melanie Chisholm, conocida como Melanie C, integrante del desaparecido grupo de pop Spice Girls, que disfruta de un gran éxito en los 90 con los temas "Wannabe" y "Who do you think you are". En 2009 actúa en “Blood brothers”. En 2015 estrena su séptimo álbum en solitario “Version of me”.

1975.- Nace el estadunidense Jason Freese. Toca teclados, saxofón, percusiones y acordeón. Conocido como músico soporte de la banda californiana de punk-rock Green Day, también graba con bandas y artistas como Dr. Dre, Lenny Kravitz, Goo Goo Dolls, Joe Walsh, The Vandals y Liz Phair.

1977.- Muere el director de cine y guionista francés Henri-Georges Clouzot, considerado junto con Alfred Hitchcock uno de los mejores directores de misterio. Dirige películas como “El asesino habita en el 21”, “En legítima defensa”, "Las diabólicas", “El salario del miedo” y "Crimen en París". Nace el 20 de noviembre de 1907.

1978.- Nace la cantante y compositora estadunidense Ameriie. Debuta en 2002 con el trabajo "All I have" y su primer sencillo, "Why don't we fall in love". A finales de 2003 versiona un clásico de Diana Ross, "I'm coming out" como "single" en la película "Maid in Maniatan". En 2016 lanza el álbum “Drive”.

1985.- Nace la actriz española Yohana Cobo. Participa en los filmes "Volver”, “Tramontana”, “Sin noticias de Dios” o “El séptimo día”, Así como series de televisión, entre ellos “Farmacia de guardia”, “Hermanas o la miniserie “Carmina”.

1987.- Nace la actriz y cantante estadunidense Naya Rivera. Conocida por su papel en la serie de televisión "Glee" como "Santana López". Realiza participaciones en episodios de "8 simple rules" y "CSI: Miami". Escribe la autobiografía “Sorry not sorry: Dreams, mistakes and growing up”.

1988.- Nace el actor y cantante mexicano Roberto Marín. Participa en telenovelas infantiles como "Aventuras en el tiempo" y "Cómplices al rescate", así como en algunos capítulos de las series "La rosa de Guadalupe" y “Como dice el dicho”. En 2016 participa en la obra de teatro “Carrie, el musical”.

1991.- Nace la cantante, compositora y actriz británica Victoria Louise "Pixie" Lott. Su álbum debut, "Turn It up", es lanzado en septiembre de 2009; dos años después publica “Young foolish happy”, con su éxito “All About Tonight" y en 2014 da a conocer “Nasty”.

1993.- Nace el cantante y compositor británico Zayn Malik. Ex miembro de la "boy band" One Direction. En marzo de 2015 anunció su salida del grupo y comenzó su preparación para presentarse como solista.

1993.- Nace el actor argentino Luciano Corigliano. Radica en México. Su primera participación es en la telenovela "Amy, la niña de la mochila azul”, al año siguiente protagoniza "Sueños y caramelos"; también interviene en "En nombre del amor" y "Cuando me enamoro".

1993.- Muere por leucemia, el director y escritor español Carles Mira, quien dirige las películas "El rey del mambo", "Daniya, jardín del harem", "Que nos quiten lo bailao", "Jalea real" y "Un informe para una academia", entre otras. Nace el 14 de marzo de 1947.

1995.- El presidente francés Francois Mitterrand inaugura en París el mayor complejo musical de Europa: la Ciudad de la Música, complejo de 50 mil metros cuadrados donde hay una sala de conciertos, una residencia para estudiantes, una librería, un conservatorio, un café y un museo.

1998.- Nace el actor mexicano Alejandro Correa. Inicia su carrera artística a los ocho años de edad. En 2004, destaca en la telenovela infantil "Misión S.O.S.", en el papel del niño "Danny Ortega". Le siguieron telenovelas como "Barrera de amor" y "La fea más bella", así como las series de televisión "La familia P. Luche" y "Vecinos".

2003.- Muere el cantante y bajista británico Maurice Gibb. Con sus hermanos Barry y su gemelo Robin crean una de las bandas más afamadas en la música denominada disco, The Bee Gees. Logran gran éxito al crear la banda sonora de la película "Fiebre del sábado por la noche". Nace el 22 de diciembre de 1949.

2004.- Muere a causa de leucemia el cantante estadunidense, guitarrista y compositor de música country Randy VanWarmer. Es recordado por su exitoso tema "Just when I needed you most" y por los temas “I guess it never hurts to hurt sometimes” y “I'm in a hurry”, ambos compuestos por él. Nace el 30 de marzo de 1955.

2008.- Muere el bajista y compositor de la banda de rock argentina Babasónicos, Gabriel Manelli, más conocido como "Gabo". Antes de unirse a la citada banda se desempeña con los grupos Los Brujos, Juana La Loca y Los Macarra. Participa en nueve álbumes de Babasónicos, el último de ellos en 2015. Nace el 2 de septiembre de 1969.

2009.- Muere el músico argentino Alejandro Sokol, apodado "Bocha". Vocalista y compositor de rock argentino que integra las reconocidas bandas Sumo y Las Pelotas. Nace el 30 de enero de 1960.

2009.- Muere el director y productor de cine francés Claude Berri. Aunque escribe guiones y comienza como actor. Dirige películas como "Germinal", "Jean de Florette" y "La venganza de Manon", así como del cortometraje “Le Poulet”, además de producir el filme “Tess”. Nace el 1 de julio de 1934.

2013.- Uno de los principales productores de cine pornográfico presenta una demanda contra el condado de Los Ángeles, porque considera que obligar a los actores a usar preservativo “atenta contra la libertad de expresión”.

2014.- El cantautor Armando Manzanero anuncia que celebrará con sus compañeros de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) el Grammy especial que se le otorgará el 25 de enero por su aportación mundial a la música.

2015.- El cantante Chris Brown ofrecía un concierto en California, cuando se registró una balacera que causó lesiones a cinco personas.

