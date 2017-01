Padre de Jenni Rivera desautoriza serie sobre su hija

CIUDAD DE MÉXICO.

A cuatro días de que la cadena Univisión lance la serie Su nombre es Dolores, la Jenn que yo conocí, sobre la vida de Jenni Rivera, el padre de la desaparecida cantante, Pedro Rivera, afirmó que la única serie autorizada por la familia se llamará Mariposa de barrio.

Dicha serie se hará este año y la cadena Telemundo será la única autorizada a transmitirla.

Precisamente me encuentro en las instalaciones de Telemundo en Los Ángeles, pues nos van a hacer una entrevista para hablar sobre la serie que hará sobre mi hija Jenni, la única autorizada por la familia Rivera, la otra, la no autorizada, sale el domingo y por la otra cadena”, comentó Pedro Rivera en entrevista telefónica.

Respecto a dicha serie que inicia este domingo en Estados Unidos por Univisión, dijo que él y la mayor parte de la familia no están de acuerdo con ella, pues se basa en los relatos del exmánager de la cantante, Pete Salgado.

“No estamos conformes con lo que ellos hicieron y van a pasar, pero como somos personas públicas no podemos hacer nada; por mi parte voy a averiguar qué puedo hacer, pues mi nombre está patentado y no lo pueden utilizar”, explicó.

Se le comentó que en la serie que Univisión estrenará el 15 de enero el actor Tomás Goros hará el papel de “Pedro Rivera”, noticia que desconocía, lo mismo de los demás personajes.

“Pues me voy enterando de esto, es una noticia que ustedes me están dando, pero te repito, mi nombre está registrado y no lo pueden usar sin mi autorización”, reiteró.

Compartió que parte de su familia se encontraba con él para la entrevista con Telemundo.

“Estamos a punto de entrar a la entrevista, aquí está Chiquis, Juan, Rosie, Jaqueline y doña Rosa, no sabemos cuándo se hará la serie sobre mi hija y lo que sí quiero decirte que será más larga y pronto daremos más datos al respecto”.

Lo que sí adelantó Pedro Rivera fue el título de la serie: “Sobre la historia y el elenco no sé mucho, pues los que están haciendo todo esto con Telemundo son Rosie y Juan, lo único que te puedo compartir es que la serie se llamará “Mariposa de barrio”, y te repito está es la única autorizada por la familia Rivera”.

Finalmente, al preguntarle si este domingo verá la serie no autorizada dijo: “Yo creo que sí la voy a ver para ver qué es lo que presentan y a partir de todo lo que digan o declaren en esa serie tomaremos cartas en el asunto”.

