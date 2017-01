Verónica Castro encabeza el elenco de serie original de Netflix

CIUDAD DE MÉXICO

La actriz mexicana Verónica Castro se siente orgullosa de encabezar el elenco de la nueva serie original de Netflix, la cual es escrita y dirigida por Manolo Caro y que comenzará a filmarse durante este año.

Me emociona muchísimo participar con Netflix, porque es como brincar el siglo, ya lo pasé, lo brinqué, ya intente de todo, hice de todo, pero me faltaba una serie y de la mano de Manolo. Yo creo que va a ir súper bien y estoy muy emocionada y agradecida porque es una gran oportunidad que tengo que aprovechar”, expresó mediante un comunicado de prensa.

Esta nueva producción, aún sin título, contará también con la participación de Aislinn Derbez y Cecilia Suárez. Las tres actrices se reunieron en la Ciudad de México para grabar un breve video del anuncio de su participación en la hilarante serie sobre luto, amores, flores y otras adicciones.

Respecto a su experiencia durante la filmación de este clip indicó: “Estoy muy feliz de estar cerca de dos triunfadoras de este momento como lo son Ceci y Aislinn, las dos talentosas, las dos jóvenes, las dos bellas y buenas compañeras. Me recibieron muy bonito, nos saludamos, las quiero y la verdad es otra gran oportunidad poder trabajar con ellas”.

Por su parte, Derbez indicó que desde que Caro le platicó del concepto, la historia y del equipo, se emocionó mucho por el hecho de poder trabajar con gente que admira, lo que le parece fascinante.

No puedo esperar más. A Cecilia la adoro y es de mis actrices favoritas, Verónica es uno de los iconos más importantes de nuestro país, con mejores compañeras no me pudo tocar", añadió.