Sin mirar al pasado

CIUDAD DE MÉXICO.

¿Qué hubiera pasado si Kan­sas se hubiera rendido tras la renuncia de varios de sus in­tegrantes originales? Se le cuestiona a un quisquillo­so Rich Williams, guitarrista fundador del legendario gru­po de rock progresivo y com­positor de los grandes clásicos Carry on Wayward Son y Dust in Wind.

Desde el otro lado de la lí­nea telefónica su voz grave, de tonalidad agresiva, pero siempre cordial, entiende la pregunta desde la raíz, des­de el hecho de que varios fans dejaron de seguir al grupo por la salida de Kerry Livgren (guitarrista), Dave Hope (bajo) y Steve Walsh (voz) bajo el ar­gumento “ya no es lo mismo de hace 40 años”.

“Hay gente en este mundo que vive del pasado. Está bien. Entiendo sus argumentos, a mí también me gustaría vol­ver a ver tocar a la alineación original de Genesis, pero soy realista y sé que eso jamás su­cederá. También daría lo que fuera por The Beatles, pero oigan, dos de ellos murieron. Tampoco pasará. Puedes te­ner un deseo en una mano y tirar mierda con la otra.

“Que los fans anhelen algo que no ha existido en tres dé­cadas sobre una banda que si­gue activa es algo tonto en mi opinión. Se vale ser nostálgi­co, pero se debe vivir el pre­sente y se debe entender que hay daños colaterales irrever­sibles: Kerry renunció hace 30 años, también sufrió un ata­que cerebral (en 2009) y ya no puede tocar nunca más. Steve perdió la voz y ya no lo puede hacer.

“Robby Steinhardt (violín) sufrió un ataque al corazón y se sometió a una operación de cuádruple bypass, con el mismo final. Si la gente los ex­traña, llámenles, escríbanles, no recurran a mí porque yo sigo viendo por mi propio tra­sero, aún tocamos en Kansas y es porque nosotros siempre vemos para adelante”, dice el maestro de las seis cuerdas, que junto al grupo tocará en el Pepsi Center WTC de la Ciu­dad de México el 29 de enero.

La única baja que Rich ha sufrido es su ojo derecho, en la infancia, por culpa de la pi­rotecnia. Ahora viste un par­che que ya es como su sello y continúa haciendo música con la banda que formó en 1973 en Topeka, Kansas, y con la que recientemente lanzó su quinceavo material The Pre­lude Implicit.

Se trata del tercer álbum sin Walsh al micrófono y el primero con el nuevo can­tante Ronnie Platt, además de David Manion (piano) y Zak Rizvi (guitarra), que incluye 12 rolas, entre ellas el sencillo With This Heart, en el que el alma progresiva de la agrupa­ción sigue reinando.

“Es el nuevo inicio musical que estamos arran­cando; somos el ave fénix, renaciendo de las cenizas como en la portada del disco. Kansas rena­ce, es un mensaje claro de que esta­mos aquí y no nos iremos. Este no es nuestro trabajo, ya estamos organizando nues­tra agenda para comenzar a trabajar en un nuevo mate­rial durante el próximo año, incluida la gira de aniversario del disco Point of Know Re­turn (1977).

Amamos este ritmo, es a lo que nos dedicamos y ha sido difícil los últimos 16 años porque estuvimos trabajando nuestro regreso y cada miem­bro dentro de Kansas quie­re expresar su creatividad y por fin todos tienen la opor­tunidad de hacerlo. Con The Prelude Implicit se nos pidió un disco progresivo y eso fue lo que hicimos”, compartió el guitarrista de 66 años.

Williams mencionó que el show de la capital estará re­pleto de éxitos, todos los sen­cillos que han popularizado a Kansas como Dust In Wind y Carry on Wayward Son, dos de las canciones que más se han tocado en la radio a nivel mundial, entre otras.

Sobre la supervivencia de estas rolas en más de 40 años, dijo que son su legado para el mundo y que de ninguna ma­nera se avergüenza.

“Es un regalo para mí, porque soy el único que la toca desde su raíz (Dust In Wind), todos en el mundo la cono­cen, tienen una his­toria con ella y yo he vivido todo ese proceso. Es un bello momento tocarla, la gente en­loquece y toca; la gente prac­tica en casa con ella. Nunca me cansaré. Sé que hay artis­tas que están acomplejados por los hits que han creado y no lo entiendo, es tonto por­que yo amo que la gente se emocione y cante tu canción.

¿Quién es tan pende­jo como para sentir asco por provocar emoción qué el mismo construyó con su es­fuerzo? Al menos a mí me pone feliz y siempre lo hará”, finalizó.

hch