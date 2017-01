Efemérides: Alfonso Arau cumple 85 cinematográficos años

CIUDAD DE MÉXICO.

Un 11 de enero nacieron el fotógrafo de cine Alex Phillips, los actores y cineastas Fernando Torre Lapham y Alfonso Arau, los actores Rod Taylor y Consuelo Duval, así como los músicos Clarence Clemons (E. Street Band de Bruce Springsteen), Mary J. Blige y Micky Huidobro (Molotov), en tanto que murieron los actores Arturo Manrique Panzón Panseco y Guillermo Orea, el artista argentino Tato Bores, los cineastas franceses Maurice Pialat y Éric Rohmer, las actrices, la francesa Solveig Dommartin y la sueca Anita Ekberg, así como el actor David Margulies.

1900.- Nace el fotógrafo de cine, director y guionista Alex Phillips, conocido como "El mago de la lente". Mexicano de origen canadiense, su verdadero nombre era Alexander Pelepiock. Participa en casi 250 películas en México y 150 largometrajes en Estados Unidos, como “Santa”, “Tizoc”, “Aventuras de Robinson Crusoe”, “En la palma de tu mano" y "El castillo de la pureza”. Muere el 14 de junio de 1977.

1917.- Nace el actor mexicano, director y maestro Fernando Torre Lapham. Fundador de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y de varias compañías de teatro universitarias. Trabaja en películas como “Sin remitente” y “Bajo California, el límite del tiempo”, además de telenovelas como “Pueblo chico, infierno grande”. Muere el 1 de enero de 2004.

1920.- Nace la actriz y humorista argentina Nelly Láinez. Trabaja en casi 30 filmes y adquiere popularidad en el ámbito televisivo por su caracterización de "Isolina". Muere el 31 de mayo de 2008.

1924.- Nace en Louisiana, Estados Unidos, el cantante de blues James Isaac Moore, mejor conocido como Slim Harpo. Excelente ejecutante de armónica, destacan sus temas como "I'm a king bee" y "I got love if you want it". Muere el 31 de enero de 1970.

1930.- Nace en Sidney, Australia, el actor de cine estadunidense Rod Taylor. Trabaja con directores de la talla de Alfred Hitchcock, John Houston y Michelangelo Antonioni en películas como "The time machine" y "Los pájaros". Protagoniza la serie televisiva “Mascarada”. Fallece el 7 de enero de 2015.

1932.- Nace en la Ciudad de México el actor, director, músico, cantante y guionista Alfonso Arau. Actúa en películas como “En este pueblo no hay ladrones”, "El topo" y "La pandilla salvaje", además de dirigir El águila descalza, "Calzonzin inspector", "Como agua para chocolate", "Un paseo por las nubes" y "Zapata". Dobla a la serpiente “Kaa” en “El libro de la selva”.

1936.- Se estrena en Madrid, España, la obra teatral "La guerrilla", escrita por el español José Augusto, mejor conocido por su seudónimo de "Azorín". Destaca principalmente por sus obras literarias como novelas y ensayos.

1942.- Nace en Estados Unidos el saxofonista Clarence Clemons, apodado “The big man”. Integrante del grupo E. Street Band de Bruce Springsteen. Lanza dos discos en solitario y colabora con Aretha Franklin, Carl Perkins y Lady Gaga, entre otros artistas. Participa en películas como “New York, New York” y series de televisión como “The wire”. Fallece el 18 de junio de 2011.

1943.- Nace el actor español de cine, doblaje, televisión y teatro Luis Varela. A los 12 años debuta en teatro con la obra “La torre sobre el gallinero” y un año después tanto en cine, con "La espera" de Vicente Lluch, como en televisión en series y programas infantiles. Por el filme "Crimen perfecto" es nominado como Mejor Interpretación Masculina de Reparto a los Premios Goya. Dobla a “Shiryu” en “Los caballeros del zodiaco”.

1948.- Nace el músico inglés Terry Williams. Baterista de las bandas Man, Rockpile y Dire Straits entre los años 1970 y 1980. Ha colaborado con Meat Loaf, Tina Turner, BB King y Chuck Berry.

1951.- Nace el vocalista y compositor argentino Juan Carlos Jiménez Rufino, mejor conocido como "La Mona Jiménez". Intérprete del género conocido como “cuarteto”, participa en los grupos Berna, Leo y de Oro antes de hacerse solista. Reconocido por temas como "Córtate el pelo, cabezón” y “¿Quién se ha tomado todo el vino?” Ha grabado 87 álbumes.

1952.- Nace el guitarrista Lee Ritenour. Conocido como “Capitán dedos”, ha sido miembro de grupos como Esquires, Afro Blue Quintet, Fourplaces y Brasil 77. Ha sido nominado 17 veces a los premios Grammy, grabado 40 álbumes, y colaborado con Dizzy Gilespie, Aretha Franklin, Caetano Veloso, Barbra Streissand, Herbie Hancock, Pink Floyd, Phil Collins y Renee Fleming. Tiene éxitos como “Is it you?”

1952.- Se estrena en Madrid, España, "La tejedora de sueños", del literato y escritor mexicano Antonio Buero Vallejo, quien logra éxito con la obra de teatro "Historia de una escalera", considerada un hito del teatro español por tratar el tema de la postguerra.

1954.- Nace la actriz española de teatro, cine, doblaje y televisión Victoria "Vicky" Peña i Carulla. Debuta en cine con "Cambio de sexo", pero su popularidad crece gracias a su labor en televisión y teatro. En 1976 participa en la serie "La señora García se confiesa" y en 2016 participa en la película “Juegos de familia” y la serie “Seis hermanas”.

1958.- Nace la actriz y cantante estadunidense Alyson Reed. Debuta en Broadway en "Dancin'", en 1978. Nominada a los Premios Tony por su actuación en "Cabaret" y reconocida en los Drama Desk Award por "Marilyn". Es memorable su actuación en la película "A chorus line". Participa como maestra en “High School Musical”.

1969.- Nace la actriz mexicana Consuelo Duval. Participa en programas de televisión como "La hora pico" y "La familia P. Luche”; en telenovelas como "Hasta que el dinero nos separe"; en obras de como "Rosa de dos aromas" y "En esta esquina", y en cine realiza el doblaje de las películas animadas "Vacas vaqueras" y "Los increíbles".

1971.- Nace en Bronx, Nueva York, la cantante Mary J. Blige, quien ha ganado tres premios Grammy. Es reconocida por temas como "Family affair", "My life", "Real love", "Reminisce", "You remind me" y "Sweet thing". En 2015 lanza el álbum “The breakthrough”.

1971.- Muere ingeniero, locutor, cómico y actor de radio, cine y televisión Arturo Manrique Elizondo, mejor conocido como el “Panzón Panseco”. Con Ramiro Gamboa, "El Tío Gamboín", hace pareja cómica durante 13 años. Actúa en filmes como “La mujer del puerto”. Nace en Monterrey, Nuevo León, el 13 de mayo de 1910.

1972.- Nace el actor estadunidense Marcus Paul Blucas. Famoso por su papel como "Riley Finn" en "Buffy la cazavampiros". Participa en las series “Lie to me”, “Knight and day” y “Stuntmen”, así como en las películas “Cuando éramos soldados”, “Deadline” y “Sleeping With Other People “.

1972.- Nace la actriz estadunidense de cine y televisión Amanda Peet. Su primer papel importante es "Jack" en la serie "Jack & Jill". Trabaja en filmes como “2012” y “Los viajes de Gulliver”.

1973.- Nace el actor estadunidense Rockmond Dunbar. Alcanza fama gracias a su papel como "Benjamin Miles "C-Note" Franklin" en la serie de televisión "Prison Break". También actúa en las series “The mentalist” y “Sons of anarchy”.

1974.- Nace el músico mexicano Miguel Ángel Huidobro Preciado, también conocido como "Micky", "Huidos" o "Don Migue". Toca bajo, guitarra y batería, es vocalista de la banda mexicana de rapcore Molotov.

1979.- Nace el escritor estadunidense, guionista y director de cine Darren Lynn Bousman. Dirige las películas 2, 3 y 4 de la saga "Saw", así como “Repo! The Genetic Opera” y “Abbatoir”.

1981.- Nace la cantante de R&B Jamelia (Jamelia Niela Davis). Destacan sus temas “So high” “I do” y “Money”, pero consigue éxito fuera de Europa en 2003 con su canción "Superstar". Lanza dos documentales “Jamelia: Whose hair is it anyway” y “Shame about single mums”.

1991.- Muere el actor mexicano Guillermo Orea. Actúa en innumerables películas, tales como "Aprendiendo a vivir", "Nocaut" y "El esqueleto de la señora Morales". En teatro participa en las obras "No tengo, no pago", “La Celestina” y “La tormenta”. Nace el 26 de diciembre de 1929.

1996.- Muere el artista argentino de cine, teatro y televisión Mauricio Borensztein, mejor conocido como Tato Bores. El también llamado "Actor cómico de la nación", formula críticas políticas en sus diversos monólogos. Nace el 27 de abril de 1927.

1997.- Nace el cantante australiano Cody Simpson. Intérprete de pop y R&B, compositor y nadador australiano. Comienza a grabar sus "covers" en un canal de videos por Internet, donde fue descubierto por el productor Shawn Campbell. En 2015 se hace independiente y lanza su álbum “Free”.

2003.- Muere el percusionista Mickey Finn, integrante de la banda de glam rock británica T-Rex. Triunfa con temas como "Get it on", "Hot love" y "Children of the revolution". Nace el 3 de junio de 1947.

2003.- Muere el director de cine francés, pintor, guionista y actor Maurice Pialat. Entre los 10 largometrajes que dirige están "No envejeceremos juntos", "La infancia desnuda", "Loulou", "Van Gogh" y "Bajo el sol de Satán". También realiza cortometrajes y programas de televisión. Nace el 21 de agosto de 1925.

2006.- El director, productor y escritor Robert Altman es seleccionado por la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas (AMPAS, por su sigla en inglés) para recibir un Oscar Honorario por su trayectoria. Muere el 20 de noviembre de 2006.

2007.- Muere víctima de una crisis cardíaca la actriz francesa Solveig Dommartin. Participa en varias cintas del director alemán Wim Wenders, como “Las alas del deseo” y “Hasta el fin del mundo. Es guionista y directora del cortometraje "If there were a bridge". Nace en París el 29 de julio de 1958.

2009.- Se lleva a cabo la ceremonia 66 de los Premios Globos de Oro a lo Mejor del Cine, en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California. La película "Quisiera ser millonario" gana cuatro preseas, incluida la categoría Mejor Película.

2010.- Muere el crítico y director de cine francés Éric Rohmer, seudónimo de Maurice Henri Joseph Schérer. Además de periodista, novelista, guionista y profesor, es figura intelectual importante de la llamada Nueva Ola francesa de posguerra y editor de la revista de cine "Cahiers du Cinéma". Dirige 24 largometrajes, como “Mi noche con Maud” y “La rodilla de Clara”. Nace el 4 de abril de 1920.

2011.- Muere el padre de la cantante mexicana Paulina Rubio, Enrique Rubio, víctima de un infarto, luego de permanecer hospitalizado en un nosocomio de la Ciudad de México.

2013.- Muere la actriz española Anna Lizaran. Participa en varias películas como "Tacones lejanos", de Pedro Almodóvar, o "Actrices", de Ventura Pons. También dirige "Arsènic i puntes de coixí" para televisión. En teatro es reconocida como "La Gran Dama del Teatre Català". Nace el 31 de agosto de 1944.

2014.- Muere el cantante dominicano Juan Francisco Santana, "el Songo". Conocido intérprete de boleros y merengue como "Salve San Cristóbal", "Massá Massá", "El amor y la aventura" y "Ansias". Declarado Gloria Nacional del Arte. Nace el 20 de junio de 1929.

2015.- Fallece Kerstin Anita Marianne Ekberg, mejor conocida como Anita Ekberg. Actriz, modelo y símbolo sexual sueca, destacó por su papel de "Sylvia" en la película de Federico Fellini La dolce vita. Nace el 29 de septiembre de 1931.

2016.- Por una falla cardiaca muere Michael Galeota. Actor en las series “The jersey, “Ally McBeal” y en las películas para televisión “Clubhouse Detectives” y “Secret Santa”. Nace el 28 de agosto de 1984.

2016.- Muere David Margulies, actor y comediante famoso por su participación en filmes como “Cazafantasmas”, “All that jazz” y “A most violent year”; en las series de televisión “Los Sopranos”, “The good wife” y “Kojak”, así como diversas obras de teatro. Nace el 19 de febrero de 1937.

