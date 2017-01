'Deadpool' es nominada a los premios Productores del Año

LOS ÁNGELES.

Las películas La La land, Arrival, Deadpool, Fences, Hacksaw Ridge, Hell Or High Water, Hidden Figures, Lion, Moonlight y Manchester By The Sea fueron nominadas al premio de productor del año.

El Sindicato de Productores de Estados Unidos (PGA por sus siglas en inglés) reveló este día su lista de nominados a las mejores producciones en película, película animada, televisión, programas infantiles, deportivos y digitales.

La 28 entrega anual de premios PGA se llevará a cabo el 28 de enero en una ceremonia de gala en un hotel de Beverly Hills.

Este año James L Brooks recibirá el premio Norman Lear a la trayectoria en televisión; Irwin Winkler el premio David O. Seiznick a la trayectoria en cine y el premio visionario al productor Megan Ellison.

A la mejor producción animada se nominaron Finding Dory, Kubo And The Two Strings, Moana, The Secret life Of Pets y Zootopia.

En documental aparecen Dancer, The Eagle Huntress, Life, Animated, O.J. Made In America y Tower.

