Secuela de 'Trainspotting' estará en la Berlinale, fuera de concurso

BERLÍN.

Dos de las películas más esperadas del año, la secuela de Trainspotting, de Danny Boyle y protagonizada por Ewan McGregor, y Logan de James Mangold, la tercera película en la que Hugh Jackman interpreta a este personaje de los X-Men, participarán en la Berlinale, fuera de concurso.

Igualmente, el director español Álex de la Iglesia estrenará su nuevo filme, El Bar, en el festival alemán, también fuera de concurso, anunció hoy la organización de la 67 edición del festival.

Igualmente anunció varias de las películas que lucharán por el Oso de Oro, entre ellas Return To Montauk, del alemán Volker Schlöndorff.

Junto al filme del alemán han quedado seleccionados a concurso Joaquim, del portugués Marcelo Gomes; Bamui haebyun-eoseo honja -On The Beach At Night Alone-, del celebrado surcoreano Hong Sangsoo, y Mr Long, del japonés Sabu.

Por parte alemana competirá, además de Schlöndorf, Helle Nächte, del germano-turco Thomas Arslan, mientras que Austria lo hará con Wilde Maus, del debutante Josef Hader.

Anteriormente, la dirección de la Berlinale había anunciado ya el regreso a su sección oficial del chileno Sebastián Leilo, quien presentará Una Mujer Fantástica tras ganar en 2013 su filme Gloria el Oso de Plata a la interpretación de Paulina García.

Presidirá el jurado del festival el director holandés Paul Verhoeven, al que corresponderá repartir los Oso entre los aspirantes, entre ellos el finlandés Aki Kaurismäki, con Toivon tuolla poulen (The Other Side Of Hope).

El desfile de la sección oficial arrancará con Django, ópera prima del francés Etienne Comar, centrado en Django Reinhardt, la figura del jazz que sufrió la persecución nazi por su origen gitano.

Asimismo en competición estarán la portuguesa Colo, de Teresa Villaverde; la estadunidense The Dinner, de Moren Overman; y la rumana Ana, mon amour, de Cälin Peter Netzer, ganador hace tres años del Oso de Oro con Pozitia copilului (Child's Pose).

Otros títulos incluidos en la sección oficial son The Party, de la británica Sally Potter; Félicité, del franco-senegalés Alain Gomis; la polaca Pokot -Spoor-, de Agnieszka Holland; la húngara A treströl és a lélekröl -On Body And Soul-, de Ildiko Enyedi, y el documental alemán Beuys, de Andres Veiel.

Tal como anunció la Berlinale hace unas semanas, también se proyectará con carácter de exhibición, en la sección Special, La Reina de España, dirigida por Fernando Trueba e interpretada por Penélope Cruz, una de las presencias estelares destacadas para esa edición del festival.

También en Special se ha incluido Últimos Días en La Habana, una producción cubano-española dirigida por Fernando Pérez, así como Le jeune Karl Marx, una producción franco-alemana-belga, dirigida por el haitiano Raoul Peck.

cmd