Milla Jovovich termina su aventura en la saga 'Resident Evil'

CIUDAD DE MÉXICO.

El momento para que Milla Jovovich diga adiós a su personaje de Alice en la saga de Resident Evil ha llegado. Aunque ella se resista a despedirse de la franquicia inspirada en el videojuego, a la que han decidido ponerle punto final.

Creo que estoy en la etapa de negación. Alice ha sido una parte tan cercana de mi vida por casi 15 años, que no puedo imaginarme no volver a hacer este papel otra vez, es algo difícil”, compartió ayer en entrevista.

En medio de esa conmoción por el adiós, la exmodelo ucraniana habló de las aportaciones al cine de la saga liderada por su esposo, el director Paul W.S. Anderson, y en cuya más reciente cinta, Resident Evil: Capítulo final, aparece su hija Ever.

Milla añadió que si bien el retrato distópico de la saga está planteado en un sexto sentido, los humanos debemos mejorar nuestro presente y moldear un futuro de bienestar.

William Levy se fue de México como galán de telenovela y regresó como cazador de zombis en el filme que cerrará la franquicia inspirada en el videojuego, que también tendrá una nueva entrega, el 20 de enero, día en que se estrene en nuestro país.

La verdad no me imaginaba regresar así a México. Había acabado de hacer una telenovela, hice seis películas, pero, de repente, recibí una llamada de mi agente, diciéndome que me estaban ofreciendo un personaje en la última película de la franquicia. Me pidió que leyera el guión lo antes posible, porque si me gustaba me tenía que ir en menos de una semana para Sudáfrica, a ese paraíso, y a filmar una película tan grande como ésta.